繼Uber之後滴滴順風車遭罰1.8億，在台「共乘」服務喊卡

去年交通部重罰11億，逼著Uber暫停服務。中國最大叫車業者「滴滴出行」2月在台灣推出「滴滴順風車」，遭監理單位開9張舉發單，罰款1.81億元。「滴滴順風車」在台代理商樂迪科技14日表示，已暫停順風車業務，並與監理單位溝通中。

滴滴出行在台灣推出二大服務，包括與合法計程車合作推出「滴滴計程車」叫車服務，另一個則是號召白牌車車主加入「滴滴順風車」，推出共乘服務，但因共乘費用分攤不只油資和過路費分攤，還包括車輛耗損費用，收費方式與計程車雷同，被公路總局認定非單純共乘。

公路總局上個月認定順風車涉及白牌車違法載客營利行為，開出舉發單。官員指出，實際觀察發現滴滴打著順風車名義、行白牌車載客之實，有的車主刻意繞路載人，也有人一天跑好幾趟，變成「專業順風車」，是認定違法的主因。

因此，交通部敲定非法共乘行為取締標準，包括合法共乘車輛1天不能載客超過2趟，若是上班或下班、出遊去程或回程等共乘載客屬合理範圍，若一天多趟在路上繞行並載客共乘就屬營利行為；另共乘車輛僅能要求分攤油資、過路費，車輛耗損折舊等屬於沒載客也會發生的費用，不能要求乘客負擔。

台北市監理所認定滴滴順風車的違規行為，是「未經申請核准利用網路平台經營汽車運輸業攬載乘客收取報酬」，開出9張舉發單、罰鍰高達新台幣1.81億元。

公路總局指出，租賃業者首犯將罰9000元，之後累犯會按次累加9000元，並吊扣牌照、停止租賃業者部分營業；累犯達第7次時，除重罰9萬元，還將廢止該租賃車業者汽車運輸業營業執照，以及吊銷其全部營業車輛牌照。若違法載客屬駕駛個人行為，則依《公路法》向駕駛開罰10萬至20萬元。

「滴滴順風車」在台代理商樂迪科技表示，鑑於過去市場上出現許多打著共乘名義然非屬共乘事實的營業行為，以致台灣長期以來普及的民間互助行為「共乘」，即順風車的價值遭到質疑，加上樂迪科技的初衷絕非顛覆既有產業，積極與監理單位溝通期間，為避免造成順風車用戶困擾，滴滴順風車服務於13日下午6時起暫停服務，期盼用戶理解，並希望很快與用戶「在順風車重逢」。

樂迪科技也透過公關公司表示，滴滴順風車目前正針對罰單與主管機關釐清相關問題，因此順風車服務將先暫緩，目前已收到主管機關開出的舉發單，也已提出意見陳述，等相關問題和細節釐清後，且確認沒有問題，滴滴順風車將會恢復服務。

交通部去年修法重罰Uber，逼得Uber暫停服務，改與租賃車合作重返市場。去年底Uber委託波士頓顧問集團（BCG），針對新加坡、雅加達、香港、吉隆坡與台北等亞洲主要城市9000名受訪者，調查城市所需車輛、空間利用、城市基礎建設、交通擁塞等。

其中與台北相關的數據，包括：台北開車族每年平均花兩星期找停車位；尖峰時刻通勤時間為非尖峰時刻的1.7倍，如果採用共乘，可減少為1.1倍；台北平均每輛車搭乘人數是1.7人，相當浪費50%以上車容量。

根據這項調查，在研究涵蓋的城市內，若共乘大幅取代自用車，預估可減少目前路上4至7成的私家車，甚至在部分城市能讓塞車完全消失。調查也提到共乘目前在亞洲普及率低，研究範圍內占里程數1%至6%，建議共乘體系及公務部門應採取作為，才能提高普及率。

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核稿編輯：楊之瑜