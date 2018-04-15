泳協改選「許家班」下台，前排球國手：我們連一場公平的選舉都沒有

中華泳協改選14日開票，國訓教練曾正宗以64%的得票率（1874票）成為第12屆理事長，從許東雄手上接下火炬。體育改革的代表人物唐聖捷順利當上選手理事，不過他指出，第一次新任的理監事會議上並沒預期的選出常務理監事，因為那才是真正的權力核心。反觀排協改選，改革派日前全面退出選舉，只留下前國手黃培閎繼續參選，黃培閎13日失望地寫了一封給蔡英文的公開信。

影響台灣泳壇超過20年以上的「許（李）家班」正式將結束歷史，前理事長許東雄當初繼哥哥李東興、妹妹許玉雲之後，先擔任祕書，在2011年正式接任理事長至今。許東雄之前宣布不再參選，也不會擔任下一屆泳協的職位，未來將回歸北大教職。

中華民國游泳協會共3,522位會員，這次採會員直選、通訊投票的方式，選出理事長、理監事，在開封的2,889張選票中，有2,871張有效票，曾正宗獲得1,874張選票認同，當選新任理事長。

曾正宗從國手當到國家隊教練，現職為普將運動有限公司負責人兼總經理，投入泳壇服務逾30年，在這次理事長選舉中獲得最高票數，大幅超越周明宏676票、黃志明321票等競爭者，成為新任理事長。

談到泳協未來的方向，曾正宗表示，未來協會會往企業化的方式經營，講求團隊合作，以服務選手為出發點，拋棄先前高高在上的姿態。由於先前協會已經制定、編列今年的計畫，因此就跟著這些計畫走，未來再重新規劃，像是硬體、制度都會重新檢討。

曾正宗也提到，未來會朝選訓公開、制度明確方向前進，也希望每年至少能辦一場國際賽，以增加選手的經驗值。

另外，選手理事席次「12搶7」，由過去國際賽戰功彪炳的林季嬋、蔡婌敏都高票出線，其餘當選名單依序為徐嘉良、陳怡仲、楊金桂、林士傑、唐聖捷。

10年前一度因泳協搞烏龍遭禁賽兩年、亞洲分齡賽金牌與賽會紀錄都被收回的前游泳國手唐聖捷表示，體育改革的夥伴在35席理事中，取得選手理事三席（楊金桂、林士傑、唐聖捷）、個人理事三席（李大麟、彭紹武、王志忠）共六位理事的少數席次，在11席監事中，則取得四席（馮賢賢、謝伸裕、黃建華、楊偉鈞）。

但他表示，雖然自己當選了，但是卻高興不起來，因為從一開始預報名系統灌人頭、會員人數衝到第一名，結果實際查閱才發現系統的兩萬人當中，有一萬三千多筆的個資，性別、身分證字號、電子信箱、等等是有問題的，改選作業的相關規則協會更是球員兼裁判。

因為不斷有人抗議，泳協最終繳費成功成為會員人數只剩3千五百多人，但整個過程裡該承擔違規、不法的人，到目前為止都沒有人被究責。

再者，唐聖捷也強調，開票結束後召開的第一次新任理監事會議，但會議上並沒有如預期選出常務理監事，「如果常務理監事的權力結構沒有改變，即使當選理事，並不能真正參與協會內部的重要決策，按照過去長久的結構，理事長、秘書長、以及他們掌握過半席次的常務理監事才是真正的權力核心，少數席次的理事通常都無法發揮作用，這是未來我和改革夥伴必需面對的考驗。」

但是唐聖捷最後強調，「改革這條路還很長，我不會放棄。」

相較於泳協改選，中華排協卻連一場公平的選舉都等不到，因為體育署放任排協3,504名會員由29筆人次大量代繳會費，並堅持體育署權責範圍內對民間協會改選能介入得有限，體育改革派的「贏回排球」13日召開記者會決定退出排協改選，只留下前國手黃培閎繼續參選選手理事，見證「讓人失望的體育改革」。

中華民國排球協會秘書長章金榮對於「贏回排球」的退選僅表示協會收到會員報名，已經都將相關資料報給體育署核備，「如果有問題，體育署不會同意」，至於被要求退費一事，章金榮則表示，「能不能退、要怎麼退」並不清楚，這部分交由內政部、體育署等主管機關決定，協會不會過問。

人正在旅外義大利打球的前排球國手黃培閎在13日又寫了一封給總統蔡英文的公開信，信中指出「因為懷抱著對台灣排球的熱情和理想，半年前，有一群具有各種專業的排球人，組成了排協理監事的參選團隊。可是，現在卻連一場起碼公平的選舉都沒有。」

「對於這次的體育改革，我們沒有一定要贏，也沒有人能保證比賽一定會贏，從頭到尾我們追求的就只是一場公平的選舉，輸贏光明磊落，但我們絕不接受一場作弊的選舉。」

「我決定獨自留下來參選，算是完成自己當初的承諾，『這是台灣排球歷史性的一刻，我不能缺席』。最重要的是，我要留下來見證體育改革的始末，手上拿著國民體育法這張空頭支票，宣告這場全民期待的體育改革只是一場空。」

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核稿編輯：楊之瑜