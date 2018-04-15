虎航又2人麻疹驗出陽性，疾管署和台虎「一個通報」各自表述

（中央社）

一名染麻疹的台灣旅客發病時曾搭乘台灣虎航，波及同機的空服員，空服員遭感染後仍出勤，台灣虎航3月26日即接獲疾管署通知，但3月29日才發信通知員工，理由是疾管署未指示。而疾管署今天檢驗6件通報麻疹檢體，2名與台灣虎航感染者有接觸史者驗出陽性，分別是台虎的機師跟空服員。

疾管署29日公布今年首例境外移入疹病例，這名病例3月初至泰國旅遊，回台灣後發燒、咳嗽，3月17日搭台灣虎航班機到沖繩旅遊，3月19日在日本就醫並確疹麻疹，3月26日回台，疾管署立即通報及疫情調查。

疾管署並證實，台灣虎航有2名空服員遭到傳染，其中1名空服員後來又在麻疹可傳染期間出勤，在出勤前曾因身體不適就醫，但未被診斷為麻疹。

台灣虎航先前對外說法，都是接獲通知就立即配合辦理，只要空服員確診染上麻疹就停止派遣。

不過，經中央社記者深入了解，台灣虎航3月26日就已接獲疾管署通知，但3月29日下午才發信通知員工有關感染麻疹旅客曾搭上台灣虎班機，並請機組員自主健康管理。

台灣虎航以重要信件通知員工，從3月29日起至4月4日注意身體狀況，若出現發燒、口腔內側黏膜出現白色斑點、顏面軀幹及四肢有紅色皮疹等典型麻疹臨床症狀，儘速就醫，主動告知相關接觸史並知會職業安全衛生室。

台灣虎航發言人許致遠說，疾管署在3月26日通知的信件，主要是向台灣虎航申請旅客名單資料，但未在信內明確指示應變步驟。雖在附件備註「航班機組人員應自主健康管理」，台灣虎航提供艙單後未接獲指示與提醒，直到3月29日疾管署才電話通知並指示。

民航局副局長何淑萍說，台灣虎航的確輕忽了，在收到疾管署通知時，如果不清楚如何應變，就該主動詢問。而疾管署在通知台灣虎航時，也未第一時間告知民航局，民航局看了新聞後，有主動詢問疾管署，並發函給各航空公司，認為有必要提醒業者注意。

疾管署是怎麼處理的？

一開始的指標個案導致的第二波傳染共5人，分別是台灣虎航2名空服員，1名機組員，1名個案同事，1名沖繩班機的乘客。迄今仍在追蹤的個案人數是1282人。

衛生單位在個案返國的26日即進行通報及疫調，也發文給台虎，要求提供該班次個案前後2排旅客名單，且在文內以同等大小字體備註說明：「上述航班機組人員應自主健康管理，尤其服務指標個案之機組人員」，並請航空公司建立該班機機組人員名冊。

疾管署副署長莊人祥今天表示，指標個案在沖繩確診後，沖繩方面有通知台灣，但因牽涉個案隱私，日方並未透露更多細節。台灣方面直到24日晚間才透過駐那霸辦事處聯繫上個案的太太，又花了一些時間釐清發病過程、時間，才能確定可傳染期，26日就發文給台灣虎航，要求提供相關旅客清單及機組員應自主健康管理。

莊人祥說，過去在航空界發生麻疹個案都是循此模式處理，以往運作也都很順暢。「自主健康管理」就是要求機組員如果生病應就醫且告知接觸史，一向配合防疫工作的航空界應有此常規。

至於台灣虎航說，26日知情，29日才通知是因為「疾管署沒有指示與提醒」；莊人祥說，這種說法「疾管署不能接受」。

台灣虎航機組員在感染麻疹後仍全台趴趴走，且還出勤，疾管署正調查台灣虎航是否違反《傳染病防治法》第59條，未配合主管機關採行必要的防疫措施，若確定違法，研擬開罰。

莊人祥說，目前調查持續進行中，其中台灣虎航在26日即知情，但29日才發信通知員工，確實是調查重點。目前還有些資料未蒐集完全，還需跟部分機組員釐清。

虎航又有2名人員麻疹「陽性」

疾病管制署副署長莊人祥下午表示，疾管署今天共檢驗6件通報麻疹的檢體，有2名與台灣虎航麻疹患者有接觸史者被驗出陽性，另外4人則是陰性。

莊人祥說，2例陽性個案分別是台虎的機師跟空服員，他們都跟台虎染麻疹者有接觸史，但因兩人也分別在4月6日與8日接種一劑麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR疫苗），目前還有待進一步定序檢驗，究竟是疫苗株或麻疹病毒引起的陽性反應。

2名陽性個案分別在11日、12日出現發燒等類似感冒症狀，與麻疹感染初期的非典型症狀相似，且兩人也有出疹，目前都在家隔離休養。

不過，莊人祥說，過去也曾發生施打MMR疫苗後驗出陽性且有相關症狀，目前只能等待定序檢驗結果，預計最快17日會有結果。莊人祥說，因2名個案在發病前都有值勤紀錄，目前已掌握相關航班資訊，若確定為麻疹感染者，疾管署會立即啟動防疫措施。

台灣虎航今（15）日也回應指出，該二位台灣虎航同仁已分別於本月施打MMR疫苗，尚無法判斷其是否為確診案例，目前二名同仁皆在居家自主管理並進行休養，直至病情釐清為止。並表示「清者自清、濁者自濁」，台灣虎航前已將此案件說明詳盡，日後將不再回應任何相關報導。

根據疾管署網站，MMR疫苗是用來預防麻疹、腮腺炎、德國麻疹的活性減毒疫苗，施打後局部反應很少，但麻疹疫苗在接種後5至12天，偶有疹子、咳嗽、鼻炎或發燒等症狀；德國麻疹疫苗成分，偶有引起發燒、暫時性關節痛、關節炎及神經炎等副作用。腮腺炎疫苗曾有引起輕微中樞神經反應病例報告，但機率極小。

Photo Credit: 疾管署

新聞來源：

核稿編輯：楊之瑜