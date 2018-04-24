《錯置臺北城》：國民政府的展示——中正紀念堂、中山堂

文：周文龍（Joseph R. Allen）

國民政府的展示

中國國民黨全面執掌臺灣大權的時期，設立了幾處用來舉辦展覽、進行表演的重要場所。除了我在前文已提及的國立故宮博物院及國立歷史博物館外，還有些具備更外顯的政治意圖的場所，比方為了紀念國父孫中山先生建造或翻修的建築物。臺北新公園以較為抽象的方式紀念孫中山，為他興建了屬於一九六○年代新古典建築的亭閣和池塘。與之相較，規模宏大的國父紀念館不論是政治意圖還是所在位置都完全相反，建於日本人原本計畫設立六號公園的臺北東側郊區。紀念館又是一棟融合現代風格和傳統中國廟宇結構的建築（但偏向現代建築），周圍是一座大公園和開放的廣場。國父紀念館於一九七二年落成後，很快就成為菁英階層社交及藝術展演的重要場所。一九七五年更於此地舉行蔣中正盛大的葬禮，並在此瞻仰他的遺容。

蔣中正死後，政府於一九七六年到一九八○年建造了中正紀念堂，這種具有外顯意識型態的建築在此時達到巔峰（有些人可能認為建設的邏輯十分荒謬）。東門外不遠的這一大片土地，原是日本執政者的軍事用地，而中正紀念堂的建築是巨大版的宮殿建築，明顯反映出一九六○年代的新古典建築風格。此處正式的公開活動，大都在國家音樂廳和國家戲劇院這兩座主要附屬建築中舉辦，而這兩個場館也已成為臺北市最重要的表演空間。兩廳院之間廣大的主廣場，為戶外的慶典和表演活動提供寬敞的空間，有時公眾示威也會在此進行。而非正式活動進行的場域，通常是在標致的花園區域或花園之間較小的開放空間。

位於廣場中央的中正紀念堂建築，高高聳立在石製平台上（呼應北京的宮殿建築），展現驚人的宏大規模，卻遭大眾忽視，只有意志堅定的慢跑者會跑上陡峭的階梯，努力鍛鍊自己的身體。紀念堂有一尊類似林肯紀念堂的巨大銅像，蔣中正穿著傳統中式長袍端坐椅上。紀念建築樓下設有展示廳，似乎還停留在前朝的偶像崇拜——在這些展示廳中，我們可以讀到大元帥是周公的直系子孫，或一睹蔣中正歷經風霜的公事包；蔣中正凱迪拉克座車擦得閃閃發亮的表面，映射出牆上年代久遠的人像照和書法字帖。以現在的情況來說，這樣的展示或許太過極端，但戴杰銘（Jeremy Taylor）仔細觀察這些展示，並和之前的情況比較，提供我們不同的切入點。

戴杰銘認為國民黨在野的八年間（二○○○─二○○八），新的執政勢力將宣揚國民黨在臺灣施政的場所「歷史化」（不是為了紀念這些場所，而是為了從國民黨的意識型態中「奪走控制權」），這包括替中正紀念堂改名，並指定為「古蹟」。馬英九總統在二○○八年上任後，國民黨開始把擁抱自己在臺灣的歷史（及這些場所），當作重要的新論述以建立其正當性，這實際上是在說明國民黨和全島人民擁有共同的臺灣傳統。考量這些狀況，戴杰銘重新檢視中正紀念堂的展示：

在民進黨的執政下，中正紀念堂經歷短暫的變動，若在這些改變之前、之後皆前去參觀中正紀念堂，肯定能輕易看出與以往不太相同之處。沒錯，許多大肆頌揚蔣中正的展品又回來了，但現在遠比過往更強調蔣中正在臺灣的歲月。最重要的是，不像當時神化蔣中正人格最盛行的時期，現在布滿展覽廳的這些雕像、畫作和攝影作品都註明了創作者。現在展示的展品不再只有蔣中正一個人了，還加上了蔣中正教派產出的物品（和創作者）。

我認為戴杰銘在這裡描述的是一場近期發生且具體的錯置關係。中正紀念堂的這些展品在民進黨執政時遭到撤除，現在回歸它們原本的展示場地，卻被這為期數年的間隔永遠改變。以這個例子來說，這樣的改變最明顯的證據，就是註明展品來源和創作者，回復了展品的能動性。

Photo Credit: othree @ Flickr CC By 2.0

回到中山堂

在臺北城牆之內那些歷史悠久的地區中，這種能動性的回復過程就相對錯綜複雜。比如馬英九擔任臺北市長時展開的中山堂修繕工程。時任臺北市文化局長的知名作家和學者龍應台所編著的《回到中山堂》一書中，就有一系列的文章和照片讚賞這項修繕工程。這本書中的照片，有早期日本統治時的歷史畫面，也有一系列拍攝於當代的中山堂及周遭環境的照片。從書名就可看出，書中的文章主要都是知名作家的回顧，各自描述自己的中山堂經驗，以及如何與周遭的市中心地帶產生連結，造訪餐廳、咖啡廳、書店、電影院或其他享受大眾文化的場域。我們可以將這本書和中山堂的整修工程本身，都視為「展示」的一種。

如前文所述，中山堂原為日本的公會堂，這棟建築可以算是一九三五年臺灣博覽會的遺澤之一。當初建造公會堂的目的，是為了慶祝昭和天皇登基；不論在建築風格或功能上，都明顯地以位於東京日比谷公園、建於一九二五年的公會堂為範本。拆除舊衙門建築之後，臺北公會堂的建設於一九三二年開始，並在臺灣博覽會開幕前及時完工，供博覽會舉行最正式的典禮。公會堂舉辦了開幕典禮、歡迎重要賓客的演說，以及各式各樣的表演。造訪公會堂的其中一名顯要人物，就是時任福建省政府主席的陳儀，代表中國前來參加博覽會。當代學者陳芳明對此進行批判性分析，在他的論文中指出陳儀和公會堂建築極為巧合的關係。陳儀在一九三五年參加博覽會時，十分讚賞殖民地的進步和現代化，也注意到這帶給臺灣人民的好處。他甚至在一份一九三七年的計畫文件中，建議福建省將臺灣當作發展的範本。十年後，陳儀又站在同一座會堂中，這時蔣中正剛委任他為臺灣省行政長官兼臺灣警備總司令（這兩個職位像極了日本總督）。陳芳明教授寫道：

陳儀在臺的統治權力是從中山堂出發的。自日本最後一任臺灣總督手中接下投降印信後，陳儀立即宣稱經過現代化洗禮的臺灣住民是受日本的「奴化教育」。官方與民間的緊張關係，自此拉開序幕。

國民政府為了自己的「國民信念」，極具象徵意義地重整這棟建築，第一步便是立刻將公會堂改名以迎接一九四五年的典禮。入口處的日本皇室徽紋遭到移除，會堂的新名稱也以斗大的字掛上建築正面。會堂中主要廳房的命名方式十分符合國民政府的精神——包括「中正廳」這座二千零五十六席的音樂殿堂，以及大型宴會廳「光復廳」。

除了將廳房重新命名，並在建築外部標示建築名稱（日本建築上沒有這樣的設計），整棟建築的空間在戰後沒有太大變動。會堂最主要的功能也沒有什麼不同，主要舉辦大規模的表演和正式的聚會。在國父紀念館於城市東邊郊區落成之前，臺北所有大型音樂會和戲劇演出都在中山堂的中正廳舉行，不論是中文還是國際表演。《回到中山堂》書中有幾篇文章都懷舊地回想當年的表演，比如藝術家蔣勳描述他母親前來看京劇的那些夜晚，以及她為了看戲的精心準備。建築學者李清志的文章則描述他祖母對西洋古典樂的熱愛，她總是千里迢迢從臺中搭火車北上，前往中山堂欣賞重要演出。其中有一場票全都賣光了，買不到票的祖母忍不住在中山堂門口的階梯上哭泣。後來一位工作人員注意到她，好心地帶她從後臺的門進入表演廳，讓她在舞臺正前方欣賞演出，祖母才終於破涕為笑。

書中還有好幾篇文章對中山堂有類似的懷舊之情，回憶那些年間其他形式的表演，包括電影、民俗音樂會、詩詞朗讀、大學畢業典禮等等。有鑑於這些文章作者的年齡，他們的回憶大都充滿年少的友誼、青春的浪漫情事，以及在都市中的探險。在這些回憶中，中山堂僅僅是一個方便、顯眼的會面點，他們只是以此為起點，前往別處打情罵俏或展開冒險。這些年輕人會面時，根本沒幾個會真的進入中山堂，他們只會約在庭院或門廊見面，然後出發前往附近的各家餐館，比如咖啡廳或西門町眾多的娛樂場所。從這些例子看來，中山堂門口的開放空間，也可算是會堂的重要「建築」。然而，中山堂呈現的主題並非只有青春與純真。

龍應台替《回到中山堂》寫了一篇簡潔而優雅的序，序文如此開頭：「戒嚴時期，中山堂一如當時那個厚重的氣氛，雖然也播放電影，雖然也舉行各項慶祝節目的開閉幕典禮，雖然廣場上也時常出現集會活動，但是氛圍是不一樣的。」龍應台接著舉出一些正式的活動，正是這些活動在前文描述的休閒娛樂和慶典功能之上，籠罩了一層嚴肅的氛圍，這包括中山堂建堂時的殖民背景、在這裡舉辦的臺灣省受降典禮，以及早年和國民政府政治宣傳的關聯。話雖如此，此段序文一再重複的「雖然」結構，卻讓其他更嚴肅的事隱而未現。陳芳明的文章提醒我們，中山堂在戰後時期的主要官方功能之一，就是在此召開國民大會。

國民大會是中華民國的最高選舉機構，其職權為選舉總統（大都是蔣中正）或投票修憲。在臺灣，國民大會呈現出最高階層的政治錯置，於一九四七年選出的二千六百九十一位國民大會代表，來自全中國各地不同的地理區域和族群，並在一九四八年於南京召開國民大會。國民大會於一九四九年遷至臺灣，大致完好地延續下來，只是在整個戒嚴時期越來越不合時宜。對我來說，龍應台序文中極具壓迫感的「雖然」句構，所暗示的就是這樣的景況，而這也造成了夏鑄九對這個空間「公共」性質的高度懷疑。

Photo Credit: Zengtuoying CC By SA 3.0

中山堂的新廣場處處都看得到有意識的設計——經過特殊設計的草木植物、一個石頭平台，還有一座抗日戰爭勝利暨臺灣光復紀念碑，碑上有一條以一八九五年為起點的時間軸。這些官方的設計、活動和意圖促成了「收回廣場」一事的成功，但更令人興奮的是日落之後左鄰右舍如何使用這個空間。白天烈日當頭，廣場可說一點也不迷人，沒有什麼用處。但這座熱帶城市入夜之後，沒有安排正式活動時，廣場的實體空間和社會功能完全轉變。我們要記得中山堂和廣場位於臺北市人口最密集的地區之一，這一帶的開放空間格外珍貴，尤其是這種安全親切、能進行各式活動的空間。除了打在中山堂正面的戲劇性燈光之外，廣場上還有柔和點亮各項設施的景觀照明，創造出可利用空間和容易親近的氛圍。

中山堂的新廣場處處都看得到有意識的設計——經過特殊設計的草木植物、一個石頭平台，還有一座抗日戰爭勝利暨臺灣光復紀念碑，碑上有一條以一八九五年為起點的時間軸。這些官方的設計、活動和意圖促成了「收回廣場」一事的成功，但更令人興奮的是日落之後左鄰右舍如何使用這個空間。白天烈日當頭，廣場可說一點也不迷人，沒有什麼用處。但這座熱帶城市入夜之後，沒有安排正式活動時，廣場的實體空間和社會功能完全轉變。我們要記得中山堂和廣場位於臺北市人口最密集的地區之一，這一帶的開放空間格外珍貴，尤其是這種安全親切、能進行各式活動的空間。除了打在中山堂正面的戲劇性燈光之外，廣場上還有柔和點亮各項設施的景觀照明，創造出可利用空間和容易親近的氛圍。

羅蘭．巴特（Roland Barthes）在他早期論及城市符號學的文章中，介紹了城市可能的「社會性（或譯「交融」（sociality）／情慾（eroticism）」，呼籲我們注意這些特殊場域中「符號的操弄」，他把這和年輕人做連結，說道：

〔青少年〕表達他們心中的城市形象時，總會傾向於限制、集中或壓縮城市中心；他們感覺市中心是進行社會活動交流的場所，而我認為應該是廣義的情慾活動。更棒的是，他們也總是感覺市中心是顛覆性、分裂、嬉鬧的力量相遇和運行的場所。

在臺北，這首先讓我想到臺北新公園扮演的角色——具有情慾、嬉鬧、顛覆性的城市中心，且若要觀察這種青少年的行徑，在西門町的娛樂區就能找到五花八門的例子，但我認為我們也能將中山堂外的廣場歸類為類似的「情慾」空間。首先，不令人意外地，廣場恢復了往日的浪漫功能，年輕情侶不僅約在此處會面，也願意花時間駐足，往往一同坐在昏暗的廣場邊緣一路聊到深夜。竹林中的親熱愛撫似乎稀鬆平常。於此同時，在清晨時分總有家長帶著幼童聚集到廣場中央的開放空間，推著嬰兒車、和寵物狗嬉戲，或練習騎腳踏車和溜直排輪。

整個廣場最充滿活力的是石頭平台和其周圍區域，滑板少年和特技腳踏車選手占據了這塊區域，在紀念設施和平凡無奇的建物之上及周圍表演特技。雖然這些青少年活動絕非當初設計這處空間的意圖，而且近期還設了一個禁止滑板的告示牌，但這些活動還是繼續進行，並未遭到太多干涉（沒有設置金屬路障阻止溜滑板）。舉例來說，二○一○年夏天的一個星期日，一共約五十名滑板玩家齊聚於此溜來滑去，其中不乏動作生澀的菜鳥和老練的狂熱玩家。在旁盯著他們的警衛眉頭深鎖，卻沒有出聲制止。《回到中山堂》一書甚至收錄幾張滑板玩家的照片，藉此讚揚中山堂的整修工程。傍晚時分的廣場，有種既活潑又放鬆的動態氛圍，臺北市中心的不同社會面向於此時匯集，讓人感覺熟悉又興奮。廣場無疑是極富社會性和情慾的場所。

相關書摘 ►《錯置臺北城》：後現代裝置藝術，還是「蔣中正紀念垃圾場」？

書籍介紹

本文摘錄自《錯置臺北城：循著學者的路人視角，從公園裡的銅馬出發，探勘百年首都的空間、權力與文化符號學》，麥田出版

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作者：周文龍（Joseph R. Allen）

譯者：陳湘陽、蔣義

本書特色

亞洲研究至高榮譽——列文森大獎 獲獎力作

文化偵探的首都伴遊，在物件史跡中把摸臺北城時空脈搏

靈活驅遣臺灣歷史文獻、影像，以親民語言建構空間、權力、象徵符號的連環錯置劇場

不懂錯置，你將難以翻轉臺北。

挖掘出海島上、都會公園裡那匹馬的身世之謎，你才算是真正的臺北人。

「我的這趟旅程，自臺北新公園開始、結束，但不論從歷史或現代的角度來看，這都是一則關乎整座島嶼的故事。」

內容簡介

身為日夜俯仰於臺北城中的新臺灣人，我們從未如此出入表裡地凝視每幀物件之下的祕藏脈絡。多年前，一名外籍學者踏上寶島，行走其間，發出連篇探問奇想，成就這份田野踏查紀事。全書敘事自臺灣近代文化史發端，隨後由宏觀入微觀，一路檢視清代以來的地圖繪製，重探攝影師與導演眼中的臺北；在公共陳設及交通路線形塑的都會景觀環繞之下，追索市區銅像擺設位置的改易，並回溯日治時代以來各項展覽的殖民意識角力；最後，作者帶我們回到新公園的銅馬面前，將巨幅時空圖景折射出來的懷舊詩情，收攏、定格在文物身世謎團的糾繞懸念之中。

本書援引之理論統匯社會學、人類學、地方誌、文化研究等，集眾家之大成，文獻運用靈活扎實，筆下諧趣絲毫不減，在日常風景與學術媒材之間反覆對照，編織出這部空間、權力與符號交錯的首都風物讀本。「錯置」的概念隱蔽了這座現代都城撲朔迷離的歷史面容：文物舊跡的原初樣貌總暗伏於年積月累的人為疊加之中。執政者意志的作用力，在風吹掌磨的周身物件表皮下此消彼長，往往難以察覺，唯有翻轉才能再現。本書正是翻轉工法的成熟示範。

此乃作者身體力行的學研碩果，也是他對臺灣一往情深的知識贈禮。錯置的臺北，公園裡的馬。心，安居古城；夢，航向世界。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰