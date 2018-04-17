王岐山將因中美貿易戰成為「有實無名」的中國總理？

美國總統川普（Donald Trump）近期在國際掀起許多政治巨浪，破天荒要與北韓領導人金正恩會面、國務卿提勒森（Rex Tillerson）無預警被宣布撤換、聯合英法軍隊砲轟敘利亞首都。不過，「川普外交學」最讓人霧裡看花的決策，恐怕就屬對中國課徵的600億美元貿易關稅，以迅雷不及掩耳之勢令全球為之震驚；川普之後還加碼宣布，考慮再增加千億美元關稅，引起中國強硬反彈，雙方貿易戰一觸即發。

不過，中國方面對川普的舉動似乎不甚理解，美國《紐約時報》4月12日的報導指出，近期有許多中國高層頻頻接觸美方，包含知美派的中共政治局常委王滬寧、主管貿易的中國國務院副總理劉鶴，都企圖試探川普對貿易關稅的真正想法。然而，這些接觸美方人士的中國高層，有一個令人意外的名字：王岐山。

作為中國國家副主席的王岐山，為何會出手介入中美貿易？從他一路走來的經歷，以及今（2018）年的第13屆全國人民代表大會（以下簡稱13全會）以來的種種跡象，即可發現有趣的脈絡。

專業救火隊長：亞洲金融風暴、SARS到中美貿易

王岐山畢業於中國西北大學歷史系，卻對中國農村經濟有深入了解，在中央農村研究部門發跡，1994年出任中國建設銀行行長，還推動與美國摩根史坦利（Morgan Stanley）合資成立投資銀行「中國國際金融」。

「機會是留給準備好的人」，在投資建設方面的經驗，替王岐山累積相當程度的金融專業，而1997年爆發的亞洲金融風暴，正是給王岐山的最佳機會。王岐山奉命前往銀行債務高築的廣東收拾殘局，在中國政治舞台逐漸嶄露頭角。

2003年，傳染疾病SARS在北京市長孟學農的隱瞞、防疫不力之下，成為當時中國最棘手的難題。那年在海南省主政的王岐山，臨危受命被調往北京處理疫情，出任北京市長，一夕間成為全中國的知名人物。這次北上，從此改變了王岐山的政治仕途。

此後，王岐山都在中央擔任要職，2008年出任溫家寶內閣的國務副總理，並在2012年習近平上台後，躋身權力核心中共中央政治局常委，擔任中共中央紀律檢查委員會書記，協助習近平進行打貪大業，包括周永康、令計劃、孫政才等高官紛紛落馬。

去（2017）年中共第19次全國代表大會（以下簡稱19大），王岐山在沒有被安排任何職務的狀況下「裸退」，成為一名普通的中共黨員。今年13全會召開前夕，沉寂數個月的王岐山再度出現，與其他政治局常委平起平坐，最終果然在3月17日當選中國國家副主席，重新回歸政壇，跌破許多人的眼鏡。

王岐山早從中國建設銀行行長期間，就與美國打過交道，加上長期在重大危機時刻擔任救火隊長，又是習近平信賴的左右手。以上種種因素來看，也就不難理解王岐山為何會在這波中美貿易戰發揮作用，而且習近平的諸多人事布局，也替王岐山清出了大展身手的舞台。

楊潔篪爆冷出局，國務副總理無人有談判專長

若要插手對美談判事務，主掌行政業務、貿易談判的中國國務院，是王岐山所要面對的第一道障礙。國務院有四名副總理，通常會選出具不同專長的人來擔任，並依各自的專業分配負責的業務範圍。包括王岐山在內，過去每屆政府的四位副總理，幾乎都會有一名具備外交或談判專長。

細數近幾屆國務院內閣，擔起談判重任的副總理，分別是第10屆溫家寶內閣（2003-2008）的吳儀、第11屆（2008-2013）是王岐山；第12屆李克強內閣（2013-2018）則是現任政治局常委汪洋。

不過這次13全會所選出的四位副總理，再次打破了這個慣例。3月19日，會議依序選出韓正、孫春蘭、胡春華、劉鶴擔任副總理，選前呼聲極高的前外交部長楊潔篪大爆冷門出局，反而是預期會出任中國人民銀行行長、習近平的首席財經智囊劉鶴當選。雖然中國的慣例並不會正式公布四位副總理的分工，但可從他們的專長及出席的活動來判斷。

無論如何，在楊潔篪意外落選後，新任的四位副總理都沒有談判專業，等於把這個領域禮讓給王岐山；即使劉鶴具備財經專業，但也沒有足夠能力和美國打交道，這點可以從劉鶴2月的訪美行得到證實。

劉鶴、汪洋、王岐山「三頭馬車」架空李克強

當時擔任中央財經領導小組辦公室主任的劉鶴，訪美是為了緩和中美雙方的貿易緊張，但外界認為此行是無功而返。雖然劉鶴在3月7日表示雙方達成共識「不打貿易戰」，但美國卻還是在近期祭出關稅懲處，打臉劉鶴當時所說的談判成果。

身為習近平國內經濟計畫、金融管理的左右手，劉鶴顯然對美國也一時難有作為。不過這或許錯不在劉鶴，因為他2月訪美時，就如同王滬寧等人目前接觸美方人士所遇到的問題一樣，無法接觸到真正核心、對川普貿易政策有影響力的人。

另一方面，中國經濟政策的核心決策單位中央財經委員會（以下簡稱中財委），在4月2日召開的會議中，有一位令人意想不到的成員列席，就是政治局常委汪洋。

汪洋是現任的全國政協主席，與中財委業務範圍關係不大，之所以罕見請他出席，跟他過去擔任負責貿易談判的國務副總理經歷有關。汪洋談判圓融，副總理任內帶隊參加每年的中美戰略與經濟對話，去年川普亞洲行期間，還幫助雙方企業簽訂上千億美元的貿易合約。

由此可知，習近平現在透過各種方式把知美派、財經派拉上中美貿易戰的棋局，這都是為了讓手中的「主帥」王岐山能有更好的發揮空間。

中美貿易問題的重心放在王岐山身上，影響最大的人莫過於國務總理李克強，職權面臨共產黨系統的汪洋（政治局常委）、政府系統的王岐山（國家副主席）、國務院系統的劉鶴（副總理）瓜分，幾乎沒有插手餘地。

這個「黨政院」的三頭馬車，著實讓李克強在外務方面的話語權大幅減低。

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小組奪權到委員會治國，習近平權力一把抓

進一步來看中國的權力結構，可發現李克強在內政上也無太多發揮空間。習近平2012年上任後，就不斷透過「小組模式」擴大自身權力，賦予自己許多中共總書記和國家主席以外的職權。習近平便是藉由大量成立各種工作小組，並由自己擔任組長，將中共政治局常委的「共議制」逐漸轉向「習核心」的個人領導。

胡錦濤擔任總書記的十年間，除了例行兼任的中央外事/國安工作領導小組組長、中共對台工作領導小組組長之外，並沒有再長期擔任其他的組長職位。但習近平上任後，把原本屬於國務總理的中央財經領導小組收入麾下，並藉2014年新設的中央國家安全委員會、中央網絡安全和信息化領導小組、中央全面深化改革領導小組，以及改組的中央外事工作領導小組，侵奪原屬國務院的職權。

今年3月份，習近平進一步把上述重要的「領導小組」升格成「委員會」，加上中財委和新設的中央全面依法治國委員會，這六大委員會都由習近平親自擔任主任，成為他緊握在手的權力工具之一。

最有實權的副主席？看王岐山能分到多少權力

習近平掌握大權、李克強被相對弱化，這些都替王岐山開闢一個有發揮空間的戰場。其實王岐山所擔任的國家副主席是虛位之職，根據《中華人民共和國憲法》第三章第二節第82條：「中華人民共和國副主席協助主席工作。中華人民共和國副主席受主席的委託，可以代行主席的部分職權。」言下之意，只要國家主席沒有交辦任務，副主席根本無事可做。

歷來的國家副主席都還有兼任其他具備實權的職務（如中共中央黨校校長），因此大概只有王岐山前任的李源潮最符合「虛位」二字。李源潮派系背景複雜，被多次指控涉入令計劃等人的政治弊案中，任內只兼任中央外事工作和中央港澳工作兩個小組的「副組長」。

王岐山在13全會當選國家副主席後，場邊媒體發現，王岐山沒有與即將交棒的李源潮握手致意，但仔細一看才發現，原來李源潮根本沒有參加會議。去年19大，位居國家副主席的李源潮，竟然沒被選上黨代表，也無緣當選今年人大、政協兩會的代表，被媒體嘲笑成「三大皆空」。

由此可知，王岐山未來可以掌握多少權力，完全要看習近平的態度，因為大多重要的職權，目前都集中在習近平身上。

打從王岐山重新回到螢光幕前，他的一舉一動就備受關注，兩會期間總是緊跟在權力最大的七名政治局常委背後，甚至被戲稱為「第八名常委」。縱使王岐山現在僅兼任中央外事工作委員會副主任，但只要習近平依照《憲法》把部分職權「委託」給王岐山，王岐山還是有機會一舉超越李克強，成為「有實無名」的中國總理。

因此，與其說王岐山是第八名常委，不如說他已逐步成為習近平之後、李克強之前的「第二名常委」。如前所述，「機會是留給準備好的人」，這場中美貿易戰，是救火隊長王岐山「復出」的起手式，也是他重返權力之巔的最佳機會。

核稿編輯：翁世航