水原希子道歉風波與羌姆儀式：族群身份可視為Cosplay嗎？

文：李建霖（國立東華大學族群關係與文化學系博士生）

在西藏文化中存在一種宗教舞蹈，名為「羌姆」（འཆམ་），漢語稱為「跳神」，每逢宗教節日許多寺廟都會舉行「羌姆」儀式以驅邪鎮魔，既娛人也娛神，跳神者（通常是寺廟裡的僧人擔任）頭戴各式面具，面具代表了不同的鬼怪、先人、法王、護法神以及野獸等等，按照神位的高低順序出場，象徵著神靈已降臨人間，接著進行一連串的以宗教神祇為主題的舞蹈演繹。戴上面具進行儀式的那一刻，人與神連為一體，我們可以說：「當人帶上神的面具，便成為神」，或者保守一點，是扮演神靈，扮演者改變了自身的形象及氛圍，成為他者（格桑Charu 2017）。

「羌姆」儀式源起的時間難以斷定，可以確認的是，在佛教傳入西藏地區後，因與當地苯教信仰競爭及互動，吸收了苯教巫師祈神儀式中擬獸面具的舞蹈形式，後來逐漸演變為今日藏傳佛教「羌姆」舞蹈（格桑Charu 2017），而當代苯教的「羌姆」，如今也因長時間與藏傳佛教接觸，使得形式反過來受其影響或說是仿造而創造（克里斯托弗 2005）。這種頭戴面具、身著特定服飾跳舞，再現為妖魔或神靈的儀式展演，實際上並不限於藏族，或許形式不一，但在許多族群或文化中都不乏其蹤影，台灣社會熟悉的八家將也可說是類似（但非相同）的文化呈現，甚至在當代的流行文化中也可找到近似的現象。若我們將此類套上特定物件（面具、服飾或彩妝）視為進行一項「身分置換／跨越」的行動，而非侷限於「真」和「假」的區分以及伴隨的道德判準（一般我們並不會說扮演神靈的僧人或靈媒是「假」神），或許能夠獲得不同的視野。

cosplay當然也是「身分置換／跨越」的展現，當coser套上精心製作的擬「真」服飾與道具，不斷揣摩和反覆演練角色的台詞、口氣、手勢、表情、舞步，竭力復刻「原真」，接著於一個公開的、想像的「儀式」場景中演出，在演出者與觀賞者共有的文化脈絡之下，無論此文化脈絡是原創的動漫與電影劇情、亙古流傳的神話、詳實記載的歷史或是以上三者的彼此混和相摻的產物，coser於扮演當下都相當程度脫離自己，成為、融入該角色。當表演（儀式）結束脫下服飾，角色回復了原先的身分。同時coser對於演出的專注以及背後復刻過程的講究，恐怕也絲毫不遜於任何宗教儀式。在如是的並置下，我們可以看見僧人對比於coser、神靈置換為角色，而面具與角色服飾、修行與練習、對神靈的知識與對角色背景的理解，同樣是作為開啟「身分置換／跨越」的媒介。

雖說直接將cosplay等同宗教儀式的說法仍言之過早，但是藉由「身分置換／跨越」的概念將兩者並置，卻能使我們擴充對cosplay活動的狹隘觀點。cosplay經常被直覺地認為「不過是年輕人模仿動漫人物，換上衣服唱歌、跳舞的娛樂活動」，其娛樂性與隨意性往往被連結到缺乏文化脈絡及歷史深度的批評，然而此類刻板印象正是看淺了cosplay本身蘊藏的文化意涵。一方面cosplay活動所扮演的動漫或電影人物往往出自經典歷史人物、文獻紀錄，或是賦予特定形象與特質的集合體，成為一種二層甚至多層的擬仿、再現形式（動漫、電影與文獻本身就是擬仿、再現形式），coser選角有時也關係到對自我期許以及自己與角色特質的重疊，體現更為深刻的情感甚至是歷史背景。

在日本發生的一則案例，或許更能說明cosplay作為一種文化現象所蘊含的歷史深度。位於東京的靖國神社供俸著幕末維新至大東亞戰爭期間陣亡的英靈，按照慣例日本首相多在春祭之後參拜靖國神社，後來則改至有許多二戰紀念日的夏季（理查德 2014），不過因顧及中、韓兩國反彈，2013年後擔任首相的安倍晉三就不再參拜靖國神社。已經連續數年在日本的「終戰紀念日」時，一群身著二戰時期日本軍服的人們集結於靖國神社，帥氣的軍裝，工整的隊伍，「軍人們」手執旭日旗演唱軍歌，隊伍中既有年輕人也有老人，形成一幅奇特景觀，甚至在2009年也曾出現在軍歌演唱結束隊伍高喊：「大日本帝國萬歲，天皇陛下萬歲」時，一旁觀看的群眾也附和著「萬歲」之景象。

Photo Credit: Reuters/達志影像

靖國神社的軍裝cosplay早已成為國際媒體注目焦點，不少國外網民直指這是軍國主義的復辟，顯示出對過去軍國主義威脅的擔憂，相對日本網民的評論更為多元，一般的說法認為這場cosplay是由極端右翼份子發動，也有人反向懷疑是左派群體假扮以製造政權批判的工具，更有人認為此舉羞辱了靖國神社的英靈，甚至還有網民批評這群coser：「這些傢伙的肚子是怎麼回事」，表示cosplay的程度不夠專業，尚難符合帝國軍人形象。無論對於該事件的看法如何多元，在coser、觀眾或網民身上，我們都能覺察這場行動背後涉及的歷史脈絡，以及將人群捲入其中並引發共鳴的力量，二戰戰敗對於日本產生的深遠影響、反省及反彈，至今仍像幽靈一般依附於人們身後，持續影響著人們的行動。這場cosplay行動實際上意義深長。

這類現象不僅展示了「身分置換／跨越」於我們日常文化與生活場域中的存在，更是呈現作為一種彈性運用的可能——藉由特定身分宣稱達成目的一直都是身分政治的重要環節。過去兩年間曾發生一連串引人關注的「彈性身分」事件，日本人氣女模水原希子向中國道歉或許是最具代表性的案例之一。繼周子瑜國旗道歉風波之後，2016年水原希子也遭中國網民起底在友人的instagram上「對天安門比中指」的照片上點讚，水原希子在面臨中國網民的壓力下公開道歉，不過結果卻與周子瑜天差地別。

在道歉影片中水原希子澄清自己關於「軍國主義右翼分子」的抹黑，但是表露自己美韓混血（而非日本人）的身分以駁斥謠言的作法，或許是撇的太過乾淨，此舉再次引爆日本網民斥責她使用日名是企圖偽裝自己是日本人，進而發動抵制水原希子所代言的商品。此後水原希子的公開言論，例如批評日本的英文字母發音教學，都被網民貼上諸如「不是日本人就不要多管閒事」的身分標籤。為了消弭身分所帶來「裡外不是人」的困窘，水原希子往後便採取一種「萬用」——我是世界和平支持者、大家都是地球人——的說法回應。

的確，在道歉前大眾並不明瞭她的族裔身分，不過在日本成長並接受日本文化的水原希子，就算使用日名似乎也不為過（台灣一堆人擁有英文名）。但更重要的是，身為美韓混血卻試圖用名字「洗白」身分、扮演日本人的作法，除了加諸「作假」的道德枷鎖外，或許還需考量在日朝鮮人長期以來面臨的社會處境，「汙穢」的印象、排擠、百般刁難，八卦周刊在爆料影歌星的秘密戀情時，也會一道揭發他們的身分，例如山口百惠、松坂慶子（辜振豐 2017）。由此看來，水原希子的身分「扮演」或許可以視為一種自我保護的生存策略，甚至可以說「成為日本人」、改變身分的渴望，實際上也是身處此種受到箝制的情境下人們的能動性展現，即使無法否認這種展現方式也是被迫與扭曲的。

同樣的，重新審視隨後在台灣發生田中實加與海倫清桃的編造身分案例，是否也是在類似的情境之下扮演灣生與台灣人？面對這些恐有道德疑慮的「虛假」，荒唐的行為何嘗不是為了生存的努力嘗試，看似可悲的實踐自有其複雜脈絡，豈是「欺騙」二字足以說透他們的故事。若是進一步將「彈性身分」當作某類cosplay的藝術行為或儀式，那麼就無法僅僅化約為「虛假」或粗製濫造的「真實贗品」，卻忽視他們追尋的意義，他們毋寧是正循線創造一個新的事物、文化，使用既存的語言說出自己的言語。

鑒此，何為真實？何為虛假？族裔身分能置換嗎（畢竟水原希子差一點就是日本人了，如果不是那個「讚」的話）？族群認同能夠設想為某種cosplay模式嗎？雖然這些問題仍是複雜、尚待進一步爭論，但卻著實對過往身分與文化固著的認知下了一道挑戰狀，特別是以血緣及文化為基礎的族群身分。

參考資料

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航