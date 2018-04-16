【影音】「政協委員」成龍就坐在台下，黃秋生、古天樂依然暗諷「中國電影」論

＊封面圖片並非這次香港電影金像獎的照片，而是黃秋生於2015年香港電影金像獎致詞照片。

現任中國全國政協委員的知名演員成龍3月曾說「香港電影也是中國電影」，被香港網友抨擊是在拍中國馬屁。15日，香港舉辦第37屆電影金像獎頒獎典禮，香港知名演員黃秋生致詞時，意有所指的暗諷成龍的「中國電影論」，而這次最佳男主角得獎人古天樂也提到，香港人要團結，努力做好「香港電影」。

《香港01》2018年3月報導，3月6日，目前身兼中國全國政協委員的知名演員成龍，現身全國政協委員第13屆會議，接受記者訪問時，被問到香港電影發展時，成龍表示，「現在只有一種電影叫『中國電影』，香港電影也是中國電影。」

成龍當時解釋，有些電影比較Local（本地），只是拍給香港人看，但香港也可以拍電影給全中國看，所以香港電影等於中國電影。但成龍的話，卻依然被不少香港網友諷刺是拍中國馬屁，批評成龍早年明明是以港片《警察故事》、《醉拳》發跡，卻在現在紅了就「忘本」。

15日晚間，第37屆香港進行電影金像獎頒獎典禮，黃秋生擔任「最佳編劇獎」頒獎人，致詞時，他兩次出現暗指政治的發言，甚至暗諷成龍的「中國電影論」。

一開始介紹自己的名字時，黃秋生說，「我中文名叫黃秋生，意思即是說，雖然黃了，但是在秋天的時候還有生命跡象的呢。」

而在香港2014年「佔中」事件時，支持者多以黃絲帶作為象徵意義，當時，黃絲帶在佔領各區的欄杆路障遍地開花，世界各地網友也紛紛將臉書頭像換成黃絲帶聲援。當時，黃秋生也發表反對警察暴力的言論，因而被貼上佔中的標籤，並和立場相左的導演王晶叫陣。

黃秋生說自己「黃」，除了指字面上的「植物枯黃」，也有自嘲是「支持佔中黃絲帶人士」的意味。黃秋生這樣詮釋自己的名字，引起台下一片笑聲。

接著，黃秋生也表示，自己除了演員之外，另外一個身份是編劇，黃秋生接著帶到，「寫劇本最重要的元素是甚麽呢？第一個是『出人意表』，另一個元素是『情理之中，意料之外』」。黃秋生接著解釋，「『出人意表』是你猜想不到的，『情理之中，意料之外』就是，很合理，但你又猜想不到的。」

隨後，黃秋生突然話鋒一轉說道，「例如呢，明年還有没有香港電影呢？哪，這個就是出人意表，你猜不到的。但情理之中，意料之外呢，就是，喂！我們年年都有香港電影喔，很合理嘛！是不是呀？」這次黃秋生的話，讓台下一片靜默。而成龍也出席本次香港電影金像獎頒獎典禮，黃秋生致詞時，他就坐在台下。

除了黃秋生，男演員古天樂也憑《殺破狼．貪狼》拿下本屆香港電影金像獎影帝，上台領獎前也與坐在附近的成龍擁抱恭喜，但他發表得獎感言時表示最後提到：「我們香港人今日一定要團結，我們一定要做好香港電影。這個就是我最想說的。」

《ETtoday》報導，雖然黃秋生和古天樂的致詞從頭到尾都沒提到「成龍」二字，但台上台下都明白，特別提到「香港電影」無非是打臉成龍3月的「中國電影論」。

香港網路上尤其一面倒地大讚黃秋生，說他是「敢講真話的人！」，香港蘋果日報甚至直接質問成龍：「這人今晚出席香港電影金像獎，不知道代表的是中國電影，還是香港電影？」

以下為黃秋生致詞全文：

各位午安，很感謝金像獎給這個機會我站在這裡，再跟大家見面。 香港的步速很快的，如果有一個人在某一個範疇裡面，消失了兩三年，那麼，很多人都不知他是誰。所以容許我趁這個機會先介紹一下我自己。我中文名叫黃秋生，意思即是說，雖然黃了，但是在秋天的時候還有生命跡象的呢，即是好像香港電影這樣，很有生命力。 我的職業，是一個waiter。waiter是電影藝術裡面一個專有名詞，意思即是等待者，不是侍應。那我在等甚麼呢？等就位、等工作、等運到。有時候，我是一個actor，actor又不是解作行動者，是解作演員。但是其實我的真正身份，是一個編劇。 我上個禮拜跟一個老友聊到，寫劇本最重要的元素是甚麽呢？第一個是出人意表，另一個元素是情理之中，意料之外。於是我說，出人意表跟意料之外不就是同一樣的囉？他就説是不ㄧ樣的，有ㄧ點點不同的。出人意表是你猜想不到的，情理之中，意料之外就是，很合理，但你又猜想不到的。 例如呢，明年還有没有香港電影呢？嗱，這個就是出人意表，你猜不到的。但情理之中，意料之外呢，就是，喂!我們年年都有香港電影喔，很合理嘛！是不是呀？好，我們先看一下入圍名單。

黃秋生粉絲頁也在幾分鐘前發文問大家，他的表達能力好不好？

新聞來源：

核稿編輯：羊正鈺