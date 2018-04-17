臉書終究是消磨時間的玩意兒，不是摧毀世界的末日武器

文：普通人的自由主義

Facebook的祖克柏（Mark Zuckerberg）上國會山莊聽證，是臉書發展至今重要的分水嶺。新聞很多，但看來看去，還是史學家弗格森（Niall Ferguson）分析的最好。所以讓我先談談弗格森的看法，最後再講我自己不同意弗格森的地方。

弗格森很強烈地主張，「沒有臉書，就沒有川普（Donald Trump）的當選。」他的意思不是俄羅斯用臉書干擾選舉讓川普當選，而是川普打選戰用臉書用得很好，如果沒有臉書和推特，經費比希拉蕊（Hillary Clinton）少很多的川普，打傳統選戰穩輸不贏。俄羅斯的「假新聞」、「機器人」大軍，固然激化了選舉，但這些外來勢力所推的文，遠比不上美國國內原有極右和極左團體做的文。

也就是說，俄國的干擾，只是給Breitbart News這些錦上添花，並不是決定性的力量。我同意這點，選舉抹黑、造勢，在任何一個民主國家都是家常便飯，在全世界最老的民主國家，更是如此，選民多半有所了解與預期。美國人投票選人有很多因素，把川普當選完全歸因於俄國的介入，那是污辱了美國的選民，那更只是不願意面對現實的希拉蕊陣營所想出的藉口。

但臉書還是改變了美國社會。在弗格森眼裡，那改變的方向，並不是一個好的方向。

弗格森舉了個例子，馬丁・路德的宗教改革，最原始的初衷是藉由印刷術把聖經大眾化，讓人可以直接和上帝溝通，不用通過羅馬教會這令人窒息的中間人。這樣的宗教解放，看似如此無害，卻開啟了數百年的基督教內部衝突，一直延續至今。臉書一開始的初衷，也是這樣看似無害的理所當然，如果全世界都可以藉網路連在一起，形成一個巨大的社群，那是多好的一個畫面。但就像宗教改革和印刷術一樣，有著良善初衷的臉書帶出了人性最惡的一面。

先不談臉書造成的網路霸凌和現實社會的社交壓力，弗格森認為，臉書沒有達成巨大和平的社群理念，反而更強化了分眾、碎片化的極端社群。比如說原本只是地方化，起不了大作用的極右派，靠著臉書這些社群網路，而形成強大的網路力量，而川普的選舉陣營，運用臉書「偷來」的個人資料，準確地把「真新聞」、「假新聞」推送到這些個人的手機裡，一方面激出川普的支持者，一方面抹黑希拉蕊陣營，讓民主黨支持者對選舉冷感而不出門投票。所以弗格森認為，沒有臉書就沒有川普總統。

也正因為有這樣的選舉結果，才讓臉書這事成為個事兒。劍橋分析（Cambridge Analytica）「偷」個資，是什麼了不起的事？每個臉書的使用者，誰心裡不有個底，部份個人隱私在同意加入臉書的時候，就雙手奉上給臉書了？劍橋分析如果不是拿錢幫川普選舉，哪裡會上得了主流媒體，而變成讓祖克柏得上國會聽證的重要原因？

但這聽證會終究只是場編舞編得很好的探戈，政客需要給選民交代，臉書要給用戶交代，所以最後的結果一定會有法令通過，要求臉書有更嚴格的個人隱私管理。但就這樣了。而很可能這新法令，還是臉書僱用的龐大遊說客和律師團所寫出的草稿，參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）不就很客氣的請祖克柏給個方向了？

臉書的勢力實在太大了，不但共和黨政客不致真的生氣，因為選輸該很生氣的民主黨政客，也只是假裝生氣而已，畢竟矽谷的科技公司是民主黨自己人。雙方過個場，就沒事了。保護個人隱私，現在看起來好像是臉書最大的問題。但祖克柏以前說過，隨著科技進步和世代變遷，人對隱私的看法發生改變，是一點都沒錯。

弗格森認為，臉書以前還沒有廣告收入的時候，的確充滿了理想性，但一旦嚐過廣告收入的甜頭，就像吃了毒品一樣，停不下來。一如華爾街的大銀行一樣，一旦把賺錢放在首位，道德就會先擺一邊。臉書這次受的教訓，也許會讓祖克柏對廣告的誘惑有所節制，但要臉書不再收集個人資料，那是不可能的事。他們還是會像切香腸一樣，有機會就越矩一點，被罵了再退一點。

而且說實話，保護個人隱私的事，也許不是臉書最重要的問題。

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社群網路，不管是臉書、推特、Instagram、Snapchat、Line，或是微信，這些都一樣，一方面解決人最需要的他人陪伴問題，但一方面也形成像毒品一樣的成癮問題。弗格森認為，這些社群網路逐步的在摧毀人類，尤其是自制力較差的青少年。青少年一方面很容易在社群網路上承受巨大的社交壓力，一方面又不得不在這些網路上取得資訊和求取認同。有手機的青少年，少有能長時間不上社群網路，一如吸毒一樣。

這種成癮性，也許才是臉書最該被監管的地方。弗格森自己的作法是能讓青少年越晚拿手機，就越晚給他們。然後他本人就像在足球場上叫大家上教堂的人一樣，也運用臉書、推特這些工具，鼓勵人離開社群網路，多看書。身為一個作家，他要人買書無可厚非，但他也認為「書」是社群網路最佳的解藥，書裡沒有令人窒息的社交壓力，只有滿滿的知識對話。

弗格森說的很好，但我對社群網路的未來是相對樂觀的。煙、酒、毒品、賭博，還有嫖娼這些vice，這些攻擊人類心靈最弱處的成癮品，一直都在人類社會陰暗的角落，蓄勢待發，但人類雖然一直有墮落的族群，但整體來說，我們還是學會如何和這些「惡」、這些「誘惑」相處，甚至還取其可能的好處來利用。臉書，還有電玩，也會是這樣，父母和個人有相對較大的責任不讓其毀壞人生，但其終究是人類過活的一個工具，一個消磨時間的玩意兒，不是摧毀世界的末世武器。

至於臉書，作為一個龐大的企業，大則大已，但我們看過更大、更有影響力的商業組織，銀行、石油公司，還有微軟，哪一個在勢頭最大的時候，不被當成會佔領世界的大魔頭，但隨著市場經濟的競爭、經濟型態的變遷，慢慢地，他們都變成了普通的角色。臉書在以後也會是這樣，轉大人，也轉成一個普通人。

本文經普通人的自由主義授權刊登，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航