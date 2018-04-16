「封鎖同志內容」惹毛上萬網友，中國新浪微博急踩煞車

13日晚間，中國社群平台新浪微博公告，將針對同性戀題材的動漫、影片做清查，此舉引發新浪微博網友反彈，上萬人透過「#我是同志我拒絕被清查#」等標籤聲援同志族群，相關話題主頁閱讀量甚至達到2.4億，中國同志倡議者孫文麟和花子樂都表示，這起事件帶來的迴響，顯示 同性戀群體已經達到一定的影響力。 今日（16）中午，新浪微博官方帳號發出貼文，表示將不再清理同性戀主題的動漫。

新浪微博將同性戀和「涉黃、暴力」並列，刪除上百個帳號

《ETtoday》報導，中國「掃黃打非辦公室」於11日召集18家網路公司相關負責人，召開「網路直播及短視頻企業加強內容安全管理會議」，會議指出，無論是網路直播企業，還是短片平台，都必須履行企業社會責任，堅持正確價值導向，加強內容審核和安全管控，確保平台上不出現淫穢色情、兇殺暴力等有害資訊，不傳播泛娛樂化、低俗、惡搞等不良內容。此外，會議也要求，網路平台在企業內部構建未成年人保護體系，加強清理妨礙未成年人健康成長的內容。

被約談後，包括虎牙直播、鬥魚直播、新浪微博等網路平台都表示，將展開三個月的不良內容訊息整治。

新浪微博官方帳號在13日晚間6點55分發出公告表示，為了符合《網路安全法》，將對涉黃、血腥暴力的漫畫及短片內容進行管制，值得一提的是，「同性戀」題材也被列入管制清單。新浪微博官方帳號表示，包含「腐、基、耽美、本子」特徵的內容都在管制內。「基」指同性戀；「本子」則多指成人漫畫。

《中央社》報導，到14日下午2點，新浪微博已清理違規內容5萬多條，關閉108個違規帳號。2009年創立的同志媒體「同志之聲」也受波及，14日凌晨，「同志之聲」在官方微博自主貼文表示，由於不可抗力原因，同志之聲微博編輯部將無限期暫停工作，這段期間不會在官微更新任何同志資訊。

《好奇心日報》報導，網名「阿聲」的同志之聲負責人花子樂表示，在微博的公告刊出前，團隊就收到新浪微博一些熟識員工的提醒電話，勸他們暫時不要更新。 花子樂對「提醒」感到些許可惜，他表示，其實「同志之聲」 能在這10年間逐漸發揮影響力，某部分來說是跟新浪微博一起合作的，花子樂說道，「你現在看到的藍V認證，其實是新浪微博主動給的，2009年還沒有認證機制。」

《BBC中文網》報導，花子樂說：「我們不知道清查的範國與時間有多久，『同志之聲』並不拒絶與政府部門溝通，我們希望同志在這個國家活得更好，跟國家的關係是合作而不是對立。」

上萬人聲援同志，痛罵新浪微博是「渣浪」

新浪微博發出官方公告決定封鎖同性戀相關內容後，13日便出現「#我是同志我拒絕被清查#」、「#我是同性戀#」的話題主頁或標籤，甚至有網友痛批新浪是「渣浪」，也出現了「#渣浪你好我是同性戀#」的話題主頁。

有超過23萬粉絲的「同志之聲」宣布無限期停止更新後，這些標籤也被大量網友轉發、引用，話題主頁的累積閱讀量也逐漸上升，不少同志網友在新浪微博分享自己的生命經驗，也有同志的家長發文聲援。中國媒體《好奇心日報》報導，14日下午4點20分左右，「#我是同性戀#」、「#我是同性戀的朋友#」話題主頁都已經遭到刪除，但最終累積閱讀量也達到2.4億。

《中央社》報導，中國首名因登記同婚遭拒而狀告政府的男同志孫文麟表示，這起事件明顯侵犯同志權益，但也大幅提升了同志議題相關討論關注度。他說，以前從來沒見過寫同性戀的微信文章閱讀量能超過10萬，但在這次事件後，卻有文章達到了。

孫文麟同時觀察到，有些還沒對身邊親友出櫃的同志也參與了「#我是同志我拒絕被清查#」這個標籤的討論，「平時不說話的人也出來說話了。」所以他認為，這種侵犯未必完全是件壞事，反而促使更多人關心同志權益。

《BBC中文網》報導，花子樂說觀察到，同志之聲的停更公告後迴響很大，由於官方把同性戀和色情、低俗、暴力等並列，「大家很憤怒，很多人選擇不再依靠同志之聲去發聲，而是自己發聲。」花子樂說。

《好奇心日報》報導， 上海同志遊行的創始人之一Raymond說， 這則公告某部分突顯出一個樂觀的事實，就是同性戀群體的信息，可能已經達到一定的影響力，「所以他們反而要告訴我們，你的影響力沒這麼大」。

發布禁令三天後急踩煞車，新浪微博：不再針對同性戀動漫

15日，親官方的中國媒體《人民日報》以〈不一樣的煙火，一樣可以綻放〉為題刊載評論表示，「 不管是同性戀還是雙性戀都屬正常，絕不是疾病。早在1990年，世界衛生組織就正式將同性戀從疾病名冊中去除；2001年，中華精神科學會也將同性戀從精神疾病分類中刪除。不歧視同性戀，並且保障其權益，更是現代社會的基本原則。」評論甚至寫道，「 對不同性傾向的尊重與保護，在一定程度上體現著社會的文明程度。 」

該篇評論提到，「性傾向本身，也不應該成為少數人譁眾取寵的內容。 如果在網絡平台以各種方式博出位、博眼球，把性傾向當成了一個『賣點』，就會變成一種低俗、媚俗的表演。 類似的低俗內容多了，也難免讓人尤其是未成年人認為這是一種風尚，從而出現盲目追隨的情況。 總之，同性戀者也是正常的公民，在主張權利的同時，也需要承擔自己的一份社會責任。」

16日中午12點25分，新浪微博官方帳號又態度急轉彎，發文指出「本次遊戲動漫清理不再針對同性戀內容，只針對涉黃、血腥暴力題材內容，感謝大家的討論和建議。」但不少網友對這篇貼文並不買單，認為被封鎖的話題博主仍值持續被封鎖，新浪微博沒有道歉，這篇貼文也不開放留言，質疑新浪微博只是安撫網友。

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核稿編輯：楊之瑜