月光山下的憂愁：我們的空污應變足夠嗎？

文：王敏玲（地球公民基金會副執行長）

月光山下的憂愁

12月中旬，高雄美濃恬靜慢活的村落旁，多了許多前來採番茄的遊客。鄉村的氣氛多了幾分熱鬧與歡欣，體驗了農事的孩子們在田邊追逐、奔跑著，一旁的大人卻面有愁容。明明是晴天，望向月光山，卻濛濛的。

大人的憂愁其來有自，自從前年看到電視報導中南部在秋冬季節空污非常嚴重之後，大人就減少到南部親友家的次數了。答應孩子去美濃的前幾天，大人查了環保署的空氣品質預報，顯示為對敏感族群不良的橘燈。

大人的愁容還有這個：空污指標橘燈表示細懸浮微粒（PM 2.5 ）的濃度大約在35.5 至54.4μg/m3之間，雖不若紅燈那麼糟，但他想起不久前的報導提到，已有新的證據顯示細懸浮微粒除了將導致肺功能下降外，也會使血壓升高，並與造成糖尿病及阿茲海默症等之機轉有關。

因為工作長住北部的他，可以選擇空品好一點的日子才帶孩子回南部，但住在南部的親人呢？尤其那份報導還提到PM 2.5 濃度年均15μg/m3的標準不夠低，研究顯示在此標準以下，仍會對人體或動物造成傷害[註1]，也就是說，就算達標，空氣品質都不算好，何況家鄉的秋冬天空那麼灰濛，不知何時能達標。想到這裡，他又蹙了眉。

圖片來源：環保署

總量管制與緊急防制

近幾年在民間持續發聲下，空污防制的制度面有些改變，2015年6月30日環保署終於會同經濟部公告了六年的高屏空污總量管制，高屏既有的固定污染源（工廠）只要在一定規模以上，其已經取得的許可量都要減少（大約壓低三成），而實際的排放量不僅要列管，而且工廠應依照總量管制的要求逐期達到指定削減，不再是繳交空污費就了事。

總量管制在2018年7月1日後將進入第二期程，超過600家高屏工廠在這個期程的三年中必須執行較大幅度的空污削減，長期推動、關注本案進展的地球公民基金會也將持續把關。

另外2017年6月9日環保署修正發布了《空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法》，在空氣品質到達嚴重惡化（分成三級、二級，及最嚴重的一級）前，先定義兩種程度的警告（二級預警、一級預警），亦即在空品惡化前先協調污染源減產、降載。其中，最受矚目的是在中南部運轉了二、三十年的老舊燃煤機組。

位於高雄市永安區興達港南側的興達火力發電廠，是早期台電為配合南部工業快速成長的電力需求而建，其四座燃煤汽力機組在1982年9月到1986年4月間陸續商轉，也就是說，最老舊的已逾35年，合計燃煤機組裝置容量佔了210萬瓩。

台電在興達電廠運轉幾年後，又在台中市龍井區興建了中部火力發電廠，燃煤機組共有十座，在1991年5月到2006年6月間陸續商轉，燃煤的裝置容量高達550萬瓩。

至於比興達電廠更早設立的大林電廠，位於高雄小港大林蒲，已於2012年8月底將兩座運轉超過40年的燃煤機組除役，新的兩部80萬瓩超超臨界機組，預定於2018年2月及7月商轉。

燃煤產生非常大量的硫氧化物與氮氧化物，這些污染物在空氣中會轉變為PM 2.5 ，興達與中火兩座電廠又位在台灣中南部的上風處，而中南部每年10月至3月大氣擴散條件不佳，PM 2.5 濃度過高，因此電廠自然成為污染減量的焦點。

《空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法》第六條規定：直轄市、縣（市）主管機關，應參考空氣品質惡化警告等級之警告區域管制要領，根據轄區內氣象及污染源特性，公告區域空氣品質惡化防制措施，並納入空氣污染防制計畫。

2017年11月中旬，張景森政委協調電廠的降載減排，11月19日半夜高屏紅爆嚴重，台電在緊急防制的要領下夜間數次增加降載幅度，興達電廠及中火除了停機的三個機組，其餘的燃煤機組均降載至87%左右。

Photo Credit: 台灣健康空氣行動聯盟 臉書

反空污遊行

2017年12月17日台中與高雄發起反空污遊行，減煤的呼聲不斷，地球公民組隊參加了高雄場，我們提出以下訴求：

反對高污染產業擴張

加速減煤時程——興達電廠減煤三成

限期改善高屏污染

加嚴管制有害空氣污染物

強化因應對策，秋冬也要乾淨空氣

諷刺的是，遊行過後一週，12月24至26日中南部空品又達紅色警戒，此間一度逢境外污染移入，北部及東部空品也惡化，但境內的空污造成的紅爆時間很長，儘管啟動預警等級的緊急防制，但中部、雲嘉南、高屏空品區24日日均值仍居高不下，AQI紅爆，25日中部AQI橘燈，但雲嘉南、高屏空品區仍是紅爆。

在空污嚴重的高雄，環保局在25日協調前20大工廠及汽電共生廠應變，根據環保局臉書在當日下午6點37分貼出的資料：配合降載的共有4家，含興達電廠，停工或停爐的有3家，加藥減排的有8家（降載同時加藥減排1家，另有一家改用天然氣）。但直到本文截稿前，筆者查詢高雄市前金站26日的監測資料，污染濃度不僅高得嚇人，而且從12月25日上午10點到26日下午2點中有25個小時細懸浮微粒濃度高於54μg/m3！

轉型工程不能逃避

這代表什麼呢？因應季節變化而採取緊急防制的方向正確，但是應變的幅度足夠嗎？中南部工廠這麼多，幾百萬的民眾何時才能免於呼吸髒空氣的憂心與傷害呢？

2017年12月21日，地球公民與環權會、綠盟、彰化環盟、美濃愛鄉、高市教師會等團體共同在立法院召開記者會，呼籲賴清德院長：環境、健康不能無視，空污防制應展現整治的決心。筆者在會中則強調不僅空污的加嚴管制不能再拖，如果無法達到新標準的老舊工廠也應該有退場機制。例如目前正在大修的《空污法》草案第62條，針對違法情節重大者，「得」令其停工或停業之用語，應修正為「應」令其停工或停業！淘汰惡質工廠！

此外，防制空污畢竟屬於末端管制，若我們希望全台灣的民眾都能早日享有乾淨空氣的基本人權，釜底抽薪的產業轉型、能源轉型及交通轉型都是不能逃避的工程。

註1：摘自《蘋果日報》江慧珺報導＜PM2.5不僅傷肺，還傷心腎恐致失智＞2017/10/17。國衛院國家環境國家環境研究所長郭育良指，現行空氣品質標準為15微克，顯見此標準不足以保護民眾健康，應朝向世界衛生組織制定的10微克標準。

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本文經地球公民基金會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航