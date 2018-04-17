在遇難者的鮮血中迎向希望——韓國濟州島四三事件及其平反

文：林蘭芳（國立暨南大學歷史學系副教授兼系主任）

一、緣起：苦難對照組

2018年4月3日大韓民國總統文在寅出席濟州島四三事件70年紀念追思會，承諾此一事件載入史冊、徹查真相、恢復受難者名譽。顯見經過70年，四三事件不再只是濟州島人的哀傷，而是已成為大韓民國國民共同的歷史記憶，政府也拿出具體行動撫慰創痛的人心。最早參加四三事件慰靈祭的總統是盧武鉉，時間是2006年，而他已於2003年向濟州島人民道歉，代表政府最高當局撫慰受創的民心。至於2007年到2017年之間李明博和朴槿惠兩位總統沒有親臨濟州島致意。從黨派不同的總統對於濟州四三事件之態度，可以看出韓國政府中左右兩派的不同立場。

Photo Credit: 作者自攝 圖1：漢拿山畫作，翻拍自樂天酒店掛畫。

2017年6月1日到6月3日的第12屆濟州論壇，主題是「分享亞洲未來共同願景」。因緣際會，我前去濟州島參加，所屬場次是「濟州四三，東亞女性和弱勢者的人權與和平」。我報告主題是台灣女性在二二八事件和白色恐怖中的遭遇。[1]對女性歷史苦難，與會的大家會有同理心理解嗎？可以變成是超越地域、國家的公義追求，不讓苦難再度發生？

二二八事件受難者的妻子被剝奪了經濟依靠，身分地位改變，心理情緒和感情方面的恐懼，[2]需要孩子和宗教的慰藉，還有再婚的問題。[3]白色恐怖時期的家庭悲劇，有身為受刑人的女性，也有白恐受難者的未亡人，他們的家屬就是白恐難民，成為孤寒之家、失財之家、坐牢之家、污名之家，相對遭受侵害的權利是生存權、財產權、人身自由權和發展權。[4]這些女性，或為暗夜苦泣的母親，或為痛失良人的妻子，或是失去父兄的女兒姊妹，其間都有悲傷難言的苦楚。經過漫長時期的每一天，生活中的種種可能性受到剝奪，都是無法彌補的傷口。那麼濟州四三事件的家屬，境遇又是如何？

待我報告完畢，透過翻譯，與會人士想理解，政治事件中受牽連的台灣女性是否遭受身體侵害？啊！這豈是說得出口，可以記載在文獻中的遭遇？韓方人士指出，濟州四三事件中，根據留在美國的倖存者口述，一個沒有燈光的黑夜裡，村裡的婦女被叫出來排隊站立，皎潔月光映照下的姣好容顏者，一個個被帶走！這是埋藏在心靈多深沉處的黑歷史！

在濟州島短暫停留，感受到它的風光明媚，入眼可見的柑橘特產，當然還有石頭公公、海女印象。在會議結束後的參訪，車行之路不論如何蜿蜒，總會看到漢拿山。這座山是濟州島的地標，它是我認識濟州四三事件的入口。

二、烽火漢拿山——四三事件的原因與經過

濟州島上的漢拿山又稱漢拏山，山高1,950公尺，是座休眠的火山，山體為玄武岩覆蓋，是韓國最高山。2007年，由於它有360多座火山口，被聯合國教科文組織（UNESCO）指定為世界自然遺產，計有六個步道，吸引探訪者走進它。但除了漢拿山的自然之美，如果透過四三事件理解漢拿山，那麼我們會走入它的歷史悲痛，進而思索苦難與昇華。

對於四三事件發生的原因與解釋，韓國左右兩翼陣營各有不同的說法。或許以濟州島居民為中心來思考，更可體現遭受時代洪流衝擊的尋常百姓，如何在風雨飄搖中受盡風霜苦楚。綜合各方說法的《正確認識濟州四三事件》，[5]說明了四三事件發生的背景、過程與影響，進而記載為平反四三事件所做的努力。而這一切的起初，得回到1945年8月15日日本戰敗投降後，朝鮮半島的命運走向。

（一）戰後濟州島局勢

戰後建國準備委員會（簡稱建準）為組建獨立自主的國家，開始在全國各地設立組織。大靜面是建準在濟州島設立的第一備建準組織，1945年9月10日成立了濟州島建準，隨後改編為人民委員會。9月23日，各邑、面代表齊聚濟州農業學校，濟州島人民委員會由此成立，之後主導島內各面和村莊的行政事務。

在這同時美軍於1945年9月28日進駐濟州島，負責濟州島實質軍政業務的第59軍正中隊11月9日到達濟州，之前無法順利展開統治作業，不得不接受人民委員會的援助。但是美軍政廳不承認人民委員會是正式的行政機關或統治機構，在道政廳和警察要職安排上，維持了日本統治下的官吏結構，並逐漸組織右翼人士來對抗濟州人民委員會。

1946年8月1日濟州島提升為道，是加強右翼地位的決定性契機。美軍政廳強制推行的政策遭到島內居民反對，隨著經濟困難，人民不滿日益加重。美軍政廳將工作重點放在保證生活必需品的充足供應和物價穩定上。但是因為戰後糧食大幅減產，價格暴漲，加上戰後從日本回歸濟州島的6萬多人，加重了糧食短缺的程度，但從美國進口糧食的政策失敗，更激起居民的不滿情緒。

（二）3．1紀念日與罷工

3月1日是日本帝國治理時期朝鮮人民的獨立宣言日。戰後第二年的1947年3月1日，濟州道民主主義民族戰線（簡稱濟州民戰，左翼），主導了這個獨立節的紀念活動。紀念大會在濟州各邑、面分別舉行，濟州北小學聚集了來自濟州邑、涯月面、朝天面3萬多民居民。紀念大會在當天下午2時結束，群眾立即湧向濟州邑進行街頭示威。觀德亭附近騎馬警察的馬蹄踢傷了一名兒童，警察毫不關心兒童傷勢揚長而去。這激怒了群眾，他們開始擲石以示不滿。但在觀德亭附近待命的武裝警察開槍對應，6名圍觀市民死亡。其中包括年紀15歲的學生[6]和懷抱嬰兒吃奶的婦女。

Photo Credit: 作者自攝 圖2：四三紀念公園園區雕像，受創的婦女孩童。

美軍政廳和警察用力搜捕示威人士而非收拾事態，激化了濟州島的民心。首先濟州道政府開始罷工，繼之1947年3月10日舉行民官總罷工，銀行、公司、學校、運輸業及通信機關等濟州島上156家機關員工都投入罷工，連現役警察也參加罷工。美軍政廳自1947年3月1日以涉嫌罷工主謀為名開始搜捕民戰幹部，至4月10日為止，共逮捕了500名。而一直到1948年四三 事件發生前一年之間，共有2,500人被捕。

1947年8月，美軍政廳進行大規模鎭壓，包括民戰的30多名幹部。眾多年輕人為了躲避搜捕逃到濟州島外或日本，[7]一部分則被迫在漢拿山山洞中尋找藏身之處。因此，居民的不安情緒日益高漲。

（三）反對5．10南韓單獨選舉

戰後的朝鮮半島，在美國與蘇聯分別佔領下，逐漸走向分治之途。從1948年1月開始，隨著南韓單獨選舉日益明顯，南韓的眾多政黨和團體接連發表反對聲明，不願見到朝鮮半島出現永遠的南北分裂局面。圍繞南韓單獨選舉與否，右派陣營一分為二：一是以金九、金奎植為代表的一派，反對單獨政府，主張推進南北協商實現統一；另一派則堅持李承晚和韓民黨路線，與美國保持步伐一致，主張建立單獨政府。

隸屬左翼的南朝鮮勞動黨（簡稱南勞黨），為抵抗單獨選舉，決定進行激烈鬥爭。這便是1948年2月7日舉行總罷工的「2．7事件」。經過軍政廳和右翼單位搜捕及酷刑折磨下，濟州島左翼陣營，選擇以死抗爭，決定以即將到來的5月10日單獨選舉為主要名義起事，襲擊警署和官方單位。

1948年4月3日凌晨2點，漢拿山半山腰的每座小山上都燃起了熊熊烽火。南勞黨濟州支部發出武裝起事的信號彈。350名武裝隊[8]員在這天凌晨襲擊警察支署中的12個支署。警察死亡4人、負傷6人，一般市民死亡8人、負傷19人，武裝隊死亡2人，俘虜1人。

1948年4月底，政府當局曾與武裝隊軍事負責人會面協商和平協議，但美軍政首腦並不理睬此一和平協議，主張以迅速、靈活的作戰來鎮壓武裝隊。武裝隊展開拒絕5月10日南韓單獨選舉的鬥爭，選舉當天，武裝隊襲擊中文、表善、朝天等地的投票站。大部分居民與武裝隊態度一致，逃到深山拒絕選舉投票。

結果全國200個選舉區中濟州的2個選舉區因投票數能過半數，處以選舉無效。濟州島的三個選舉區中，僅有南濟州郡選區進行了選舉，北濟州郡的兩個選舉因投票率過低選舉無效。雖然美軍政廳宣布6月23日再次選舉，但因不具備選舉條件而無限期延長。

拒絕5．10選舉被認為是對美軍政廳的巨大挑戰，預示對濟州人民的鎮壓。5月27日，已搜捕3,126名進山者，到6月中旬已經接近6,000名。由於殘酷的鎮壓，軍警聯隊常有士兵逃離，部分士兵躲進漢拿山。

（四）參加南韓「地下選舉」

從1948年5月開始到7月10日選出李承晚總統，大韓民國政府於1948年8月15日成立。

另一方面，自1948年7月中旬，南韓全境為了建立北韓政權進行了「地下選舉」，濟州島居民在武裝要求下參加了，主要以在白紙上寫下名字或以按手印的形式進行的。這在日後成為引發巨大傷亡的禍根，「白紙落印」成了被槍殺的理由。

1948年8月21日起，為樹立北韓政權，通過南韓地下選舉選出的代表1,002名，齊聚海州召開了「南朝鮮人民代表者會議」，參加者包括武裝隊首領金達三等6名濟州代表在內。因為以金達三為代表的武裝隊支持北韓政權，濟州島更成為南韓政府強硬鎮壓的對象。

三、血濺漢拿山——封山與強力鎮壓

到1948年8月之前，因為四三事件死亡人數約達千人。而自從大韓民國政府成立後，自1948年10月到1949年3月約五個月之間，由於執行焦土化作戰，整個四三事件遇難者人數約25,000到30,000多名，這結果是制度化全面性鎮壓所導致的。

（一）封山與戒嚴

首先是封山布告。據《朝鮮日報》1948年10月20日刊載「1948年10月17日第九聯隊長宋堯少校頒發的布告」中提及：

...…軍隊將潛伏在漢拿山一帶，為清除犯下人神共憤罪行的賣國惡劣分子，特公告自10月20日起將展開軍事行動，至軍事行動結束前，禁止居民擅自出入海岸線5公里以外地區及山區。若有違反者不問理由一律槍決，有特殊任務需進出山區者，頒發軍隊特別通行證，可保障其安全。

繼之是一個月後戒嚴令頒布。據《官報》第14號，1948年11月17日記載，總統李承晚以總統令第31號，頒布〈關於濟州道地區戒嚴宣布文件〉：為快速鎮定濟州道之叛亂，特宣布該地區被定為包圍地區，自本令公布之日起實行戒嚴。戒嚴司令官為濟州駐屯陸軍第九聯隊長。

Photo Credit: 作者翻拍自四三和平紀念館展場 圖3：李承晚總統頒布對濟州島的戒嚴令。

（二）討伐隊和武裝隊的雙重傷害

由政府軍組成的討伐隊為割裂左翼武裝隊與民眾關係，下令疏開，命令半山腰村莊居民遷移到海岸村莊，並放火焚燒了100多處山腰村莊。但下令疏開，仍有老弱病殘在內的多數居民沒有離開，討伐隊不問理由，一律對居留山腰的人屠殺；其中也有尚不知疏開令的村莊，一律放火和屠殺；即使有疏開的村民遷移到海岸村莊，只要缺乏一名家庭成員，就會被認定是「逃避者家屬」而遭到槍殺。這種作戰方式反而使大批居民入山躲藏，無疑使更多居民遇害，導致事態的長期化。

居民除了受到討伐隊的殘害，也逃不過武裝隊的報復襲擊。從1948年11月因討伐隊進行格殺勿論的討伐作戰後，武裝隊對認定不協辦自己而傾向討伐隊的部分村莊，也進行了格殺勿論的殺害。而飢寒交加的殘餘武裝隊員為搶奪糧食，甚至槍殺了曾為他們當過哨兵的村民。

1949年4月1日美軍情報指出，1948年1年中有15,000多民居民遇難，其中80％是討伐軍殺害的。1948年12月，鎮壓部隊由第二聯隊取代第九聯隊。

（三）走出漢拿山之後：多數人下落不明

1949年3月隨著濟州道地區戰鬥司令部安撫工作的展開，眾多進山避難者開始從躲藏之處走出山來，三三五五歸還。歸還者大部分是年輕男子，還有婦女、兒童及老年人，他們被安排到濟州邑和西歸浦的臨時收容所。

居民們相信「只要下山就有活路」的安撫方針，舉起白旗下山後卻被關到濟州邑的酒精工廠，部分人員被釋放，相當多人員被轉到軍法會議，其中1,650名歸還者在不知罪名也不知量刑的情況下被送到韓國本土的刑務所。

1950年6月25日韓戰爆發後，保島聯盟會員、重要監視對象及入山者家屬等大舉預先拘留後槍殺，收監在全國刑務所遇難者推算約共3,000餘名。在濟州島的有1,120名。另有兩次軍法會議仍遭關押的2,350名和自濟州島移送到本土刑務所的200名，皆下落不明。

（四）漢拿山解禁

1954年9月21日，濟州道警察局長解除漢拿山禁足地區，宣布漢拿山全面開放，還取消了地區居民在村口放哨的任務，並因疏開令離開的村莊，使居民回遷。但是，居民們回到村莊開墾農地，建設房屋開始生活並不容易。而且半山腰地區經常被介紹為「共匪出沒地區」，事件過程中居民被集體屠殺的痕跡依舊在，使得很多村民不願意回到來的居住地。

直到1962年，尚未回歸原居地的離災民達7,704戶，共40,419名，約是原有居民之半。沒有民的村莊成為廢墟村落，成為「遺失的村莊」。據統計，當時的400個村莊，有70％，即230個村莊被毀，39,000戶家屋被破壞。

四、鮮血不能白流——濟州人為四三事件發聲

刻意迴避壓抑的歷史，要歷經多少歲月才會浮出地表，正常進入人們的眼界？台灣的二二八事件經過40年，在1987年2月13日，由陳永興、李勝雄、鄭南榕等人召開「二二八和平日促進會」，並在台大校友會館成立記者會，揭開活動序幕，為「二二八」真相開始發言。更早之前，吳濁流在1968年於《台灣文藝》連載長篇小說《無花果》，結果遭禁，因為涉及二二八事件。這是距離二二八事件21年的時代證言，但是寫出來的真相禁止被閱讀。

「韓國的吳濁流」玄基榮，於1978年出版了以濟州四三事件為根底的小說《順伊伯母》，[9]遭到情報單位逮捕，受到拘留。玄基榮的詩紀念四三事件30週年：

那並非一個月前的死亡／而是早在三十年前的那個溝田，出自九九式槍口的子彈／經艱難曲折的延緩後終於在今天/穿過了你的胸膛正中央。

30年前的死亡一直都在，歷歷在目，何以不能言說何人發出的子彈？因為不義的統治者畏懼真相，害怕真相顯露他們的不公義、不公正。統治者可以做，但你不可以說、不可以寫，最好每個人都不知道，更希望你遣忘！所以米蘭．昆德拉（Milan Kundera）會說，記憶是抵抗的武器。說出記憶，寫下記憶，才可以銘記歷史，追求真相，而這是爭取民主實現，伸張人權、和平的必經之路。

濟州人為濟洲四三事件發聲，從大學學生、國會議員，乃至於在日本的濟州人學者，都不想令犧牲者的鮮血白流。

1960年5月，7名濟州大學學生組成了「濟州四三事件調查同志會」，5月27日與受難者家屬集會，敦請當局進行真相調查。由於濟州出身的國會議員主張應該調查濟州四三事真相，1960年6月6日國會進行調查，在州道議會議事堂進行的國會調查證言團證言聽取會上，遇難家屬強忍10餘年的冤屈，傾訴大屠殺的非法性。當時《濟州新報》在3天之中就收到1,259件受害事例申報，傷亡人員達1,457名。

由於1961年5．16軍事政變，致使調查中斷，四三事件逐漸隱沒在歷史長流中，這一中斷就是20多年。1987年4月3日，濟州大學總學生會舉行了四三事件首次慰靈祭，他們貼出大字報，將四三正式定調為民眾抗爭。相關人員因此被警察逮捕。但之後每一年的4月3日，大學都會舉行追悼集會和示威，要求調查四三真相。

相應於濟州在地人的努力，在日濟州人亦為濟州四三事件而努力。1980年John Merrill的著作”The Cheju-do Rebellion”，[10]指出濟州四三事件的悲劇與血腥鎮壓，這篇文章由在日濟州人文京洙日譯為《済州島四・三蜂起》，於1988年由新幹社出版。新書出版會同時是濟州四三事件40週年的集會，時間是1988年4月3日，集會地點是東京YMCA，這是1919年3月1日留日朝鮮學生宣布朝鮮獨立宣言的地方。[11]格外具有意義。

1989年4月3日首次舉行公開的追悼活動，由濟州地區市民社會團體和首爾的濟州社會問題協議會所舉辦，地點在濟州市民會館。同年5月10日成立濟州四三研究所，加上濟州當地新聞媒體，如《濟州新聞》、《濟民日報》，陸續有體系保存並記錄四三相關證言。

1993年10月，濟州地區總學生協議會向國會遞交制定「四三特別法」和要求組成特別委員會請願書。1995年濟州道議會四三特別委員會發行了《濟州四三事件受害實況調查報告書》。

1997年4月成立「濟州四三第50週年紀念事業推進泛國民委員會」，要求調查四三真相的運動開始擴展到全韓。

五、由鮮血而鮮花：冬柏花的昇華意義

時序進入公元2000年，1993年由學生提出要求制定的特別法終於落實。1999年12月16日，韓國國會通過了《關於濟州四三事件調查及恢復遇難者名譽的特別法》。2000年1月11日，金大中總統簽署《濟州四三特别法》，開啟了透過調查四三事件真相，恢復受難者及其遺屬名譽來提升人權，發展民主。當政府知錯能改，制度性的政策成為走上轉型正義之途的基礎。

Photo Credit: 作者自攝 圖4：濟州四三和平公園紀念園區之一。

以四三特別法基礎，在國家支持下，設立四三和平公園與四三和平紀念館，設立濟州四三和平財團，開始推進正式的紀念事業。其中2008年是個關鍵年份。2008年3月28日竣工的四三和平公園佔地12萬坪，位於濟州市明林路（奉蓋洞），工程分三期，前2期經費計592億韓元。同時四三和平紀念館也在2008年3月28日正式開館。濟州四三和平財團於2008年10月16日設立，以促進和平、提高人權為目標，該事業所需基金由政府出資。

另外，2014年3月18日政府公布，將「四三遇難者追悼日」指為法定紀念日，經由全國共同的紀念儀式，真實面對傷痛的過去，誠願苦難不再，公義同在。

經過多年漫長的努力，終於見到公義的亮光。以濟州四三紀念館所選擇的冬柏花意象來說，屬於山茶花的它，不畏風寒，在冬雪中開出鮮艷的紅花，蘊藏著代表希望的春之氣氣。艷紅的花朵好似四三事件遇難者的鮮血，經過嚴冬，迎向春天。且讓我們看到象徵希望與美的冬柏花燦爛怒放，也令我們在一花一世界的奧秘中，聽見：「世人哪，耶和華已指示你何為善，他向你所要的是甚麼呢？只要你行公義，好憐憫，存謙卑的心，與你的上帝同行。」[12]

延伸閱讀

註腳

[1] 題目是：〈戰後政治事件中的台灣女性：以二二八和白色恐怖為中心〉。

[2] 一位遠親，是高雄二二八的受難者未亡人。1947年3月初，新婚四個月，卻為「出去一下」的先生收屍。從極度的幸福生活掉入地獄深淵，只能倚靠上帝和腹中胎兒而活。先生亡故後半年內，夜夜從睡夢中驚醒，須要婆婆懷抱安慰。小孩出生長大後，不能晚歸，必須及早回家。那再也看不到的擔心，長達70年以上。她今年（2018）3月5日過世，享壽95歲。

[3] 沈秀華，《查某人的二二八：政治寡婦的故事》（台北：玉山社，1997），頁9-31。

[4] 李楨祥，〈白色恐怖下的家庭悲劇：複合式人權侵害案件之考察（1949-1992）〉，《台灣風物》，65卷1期，頁71-103。因濟州島四三事件相關連的受難者及其家屬，受到的權利損害，如公務員任用考試、士官學校等各種入學考識、國公企業或私有企業的就業或晉級、軍隊警察的晉級、國內外旅遊及出入境申請過程、日常生活遭到監視、各種身分調查。濟州四三和平財團，《正確認識濟州四三事件》（濟州：濟州四三和平財團，2014年），頁46。

[5] 濟州四三和平財團，《正確認識濟州四三事件》（濟州：濟州四三和平財團，2014年），計68頁。此書主要根據濟州四三事件真相調查及遇難者名譽恢復委員會2003年發行的《濟州四三事件真相調查》報告所編寫。

[6] 另有紀錄指為6歲孩童。

[7] 乘座小船逃離者絡繹不絕，唯一的出路是日本。但四三事件之後，濟州道下達道令，斷絕濟州島與所有地區一切海上交通，甚至動員美軍艦艇封鑜海岸線。但仍有不少證言指出有不少人到了日本（一說是4萬人），聚集在以大阪為中心的地區，生活到如今。1959年到1984年的遣送到朝鮮時期，有不少人到了北韓，迄今仍回不了故鄉濟州島，成為四三事件的離散者。

[8] 南勞黨濟州支部軍事部的下屬組織，由游擊隊、自衛隊、特工隊等組成。當天約動員了350名隊員，參與武裝勢力的約500名左右，以金達三為首。當時他們有步槍30枝，透過襲擊署等事件又獲得部分槍枝。

[9] 另有譯為《順伊叔叔》。

[10] 參見The Journal of Korean Studies，V2（ 1980）.

[11] 大阪的濟州四三集會始於1993年。佐藤典子，〈文京洙『済州島現代史』出版記念会〉，《むくげ１８1号》（新幹社，2005.10.20発行）。文京洙之後陸續撰寫濟州島相關歷史。

[12] 《彌迦書》第6章第8節。

本文經歷史學柑仔店（kám-á-tiàm）授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航