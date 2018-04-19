面對選校不知所措？六點建議幫助你和孩子討論更順利

文：王意中 臨床心理師

「你一定要相信我，我是為你好。」電影《血觀音》這一句經典臺詞，如果擺在我們為孩子選擇學校這件事情上，我想這也是許多爸媽內心小劇場的深深呼喚。但關鍵來了。在選擇學校就讀這一件事情，我們父母是否扮演了全盤獨斷的角色。由我們來決定孩子未來六年、三年的學習環境。

曾幾何時，為孩子選擇學校就讀竟成為現代父母苦惱的差事。面對媒體上，社群上，百花齊放的教育資訊，卻令自己陷入茫然不知所措的困境。我們被困住了，深怕選錯第一步，而後悔莫及。

除了面對琳琅滿目的校園選項不知從何著手。但更關鍵的卻在於，我們對於眼前看似熟悉的孩子，是否依然陌生？不要忘了，未來進入學校就讀的，可是孩子他自己。

先拋開由父母當家作主來下指導棋的強硬姿態。以下六點建議，提供給你思考如何與孩子一起來討論未來適合就讀的學校。

1. 掌握孩子的特質與需求

先瞭解孩子本身的特質，爸媽可以試著從孩子的特質作為初步的掌握。例如孩子適應環境的能力，以及對陌生情境的選擇是傾向於逃避或主動靠近，來考量孩子未來適應校園的能力。

同時考量孩子整體的心智發展程度，例如在認知、語言、社會情緒、動作發展以及生活自理等方面，是否與同齡孩子相似或出現發展上的落後。以進一步考量，孩子適合選擇的校園有哪些？

2. 聆聽孩子的想法

聆聽孩子對於選讀學校的想法。從孩子的角度來看，很單純的選擇標準在於有多少熟悉的同學就讀了同一所學校。是否學校就位在學區內，需不需要越區就讀。孩子對於整體校園的氛圍是否感到欣喜、愉悅與喜愛。或主觀感受就是排斥、厭惡。

聽聽看孩子的聲音。這一點會和父母本身所考量，傾向於遙遠的未來，以及學校特色、教育理念、發展方向、校園風評等指標會有很大的不同。

3. 以學區學校為圓點思考

建議先以學區學校為圓點開始和孩子進行討論。這當中關係到孩子未來所接觸的同學們，及所共同生活的學區環境。例如有多少熟悉的同學在校園裡可以遇見？同時，在學區內的環境，也關係到未來孩子上下學的接送，或與同學共同上下學的機會有多高。

當父母本身對於學區內的學校感到質疑、猶豫，或不做為首選的考量，因為心中還有最愛。這時，爸媽可以條列出自己所顧慮的指標會是什麼？是否足以說服孩子或自己。

4. 現實交通移動的體驗

當排除了學區內或共同學區的學校，接著進一步往外思考，是否選擇自由學區或開放學區的學校，或是先遷移戶籍，選擇學區外的學校。

由於這些學校相對孩子來說距離會較為偏遠，因此需要讓孩子與自己了解上下學所花費的交通時間。必要時，在入學前，先在不同的天候狀況下，例如陰天、雨天、豔陽天，讓孩子感受上下學在交通上的實際體驗。

由於每一所學校的特色不盡相同，我們可以和孩子一起把相關學校做一個表列。和孩子一起討論出最契合自己的興趣與喜好，學校端是否足以吸引自己。

5. 抗壓性及挫折忍受力的評估

當父母考慮選擇私立國中小，這時我們必須很清楚的瞭解自己所期待的目標、學習內容與校園環境，相對公立學校所存在的競爭與壓力，我們的孩子本身是否具備足夠的抗壓性及挫折忍受力。同時思考，吸引父母目光的條件是否孩子也樂於接受。有些孩子在私立國中小的學習如魚得水，悠游自在，充分地享受當下的學習環境。然而，以我們孩子的條件，是否也能夠如此面對與調適。

6. 特殊需求的考量

當孩子本身在發展過程中，與同年齡相較出現了落後，或孩子本身伴隨身心障礙的特質，例如患有注意力缺陷過動症（ADHD）、自閉症、亞斯伯格症、學習障礙、智能障礙、妥瑞症或選擇性緘默症等。這時，在選擇學校就必須考量孩子未來進入校園之後，學校本身所能提供的特教服務資源，以及輔導系統是否完整足夠。同時也須考量到該所學校本身，對於特殊學生的友善程度。

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責任編輯：翁世航

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