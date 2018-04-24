矽谷「黑科技」：指導老師是細菌，開啟基因編輯技術大門的「CRISPR」

文：時珍

發現基因編輯工具！指導老師是細菌

是什麼樣的生物新黑科技，開啟了基因編輯技術時代的大門？是什麼發現讓科學家與好萊塢明星同臺，獲得矽谷億萬富翁贊助的「豪華版諾貝爾獎」？又是怎樣的事件觸發全球科學家及社會輿論，對生物技術安全和倫理進行大討論？

以上這些問題的答案，都是一個長到連生物學家都記不住的名字：成簇規律間隔短回文重複序列（clustered regularly interspaced short palindromic repeats）。大家都乾脆親切稱呼由它的英文首字母組合成的新詞——CRISPR。CRISPR作為一種最新也最受矚目的基因編輯技術，為人類遺傳病的治療帶來了新的希望，而對CRISPR安全性的考量及對倫理上的挑戰，也同樣是它成為萬人關注焦點的重要原因。

CRISPR的故事要從它誕生那一刻講起：在1990年代，科學家就發現一小段很奇特的細菌DNA序列。這一段看起來無厘頭的序列，成為長達兩個世紀的不解之謎，最終居然與乳品業的科學家，為了提高優格發酵菌的抗性所做的研究不期而遇。科學家透過研究CRISPR，意外發現它是細菌的「獨門神功」，小小的細菌竟然也有一套免疫系統；而就在科學家不斷深入了解它的同時，生物技術科學家也獲得了編輯基因組的新「殺手鐧」⋯⋯那麼，到底什麼是CRISPR？且讓我從頭說起它的前世今生。

CRISPR：細菌的獨門神功

雖然有些討厭的細菌會讓人生病，但實際上絕大多數細菌都與人「和平共處」。另外，很多種細菌還是人類的朋友，它們被應用於發酵工作，幫助人類生產食品、藥物以及清潔能源。

細菌也會生病，它的敵人主要是被稱為「噬菌體」的病毒。噬菌體寄宿在細菌內後，會啟動一套「駭客」程式，盜用細菌體的材料和能量，來生產和包裝數以萬計的病毒。隨著這些新病毒的釋放，一個細菌體便化為烏有。這對主要依賴細菌進行發酵的乳品業（例如優格和乳酪工業），是個麻煩的問題。

為了幫助細菌有效抵抗噬菌體，科學家進行了很多研究。他們發現了有趣的現象：在細菌與噬菌體的戰役中，雖然噬菌體通常大獲全勝，但細菌並沒有全軍覆沒。

更重要的是，這些頑強存活下來的極少數細菌，再次遇到同種的噬菌體時，能非常有效抵抗噬菌體的攻擊。這些存活下來的細菌究竟有什麼「過人之處」，能戰勝噬菌體？正是這個問題促使生物學家不斷研究。2007年，這個問題終於有了答案。

答案的線索可以追溯到1987年，日本科學家在幾種細菌的基因組中，發現很奇特的一段重複序列。每個重複的單元是一小段序列，接著一段它的反向序列（生物學上稱為「回文」），再接著一小段看上去很隨機的序列（科學家稱為「間隔序列」）。這樣的單元可以重複許多次，連成一串排在細菌的基因組裡（Ishino et al. 1987）。

因為實在令人費解，這篇論文當時並沒有在科學界引起重視。在接下來約20年中，隨著基因組測序的普及，科學家不斷在多種細菌和古生菌的基因組中，都發現這個奇特的重複序列。這讓科學家更好奇，這奇特的重複序列也獲得了自己的學術大名——成簇規律間隔短回文重複序列（Jansen et al. 2002）。因為又拗口又難記，科學界都只稱呼它的英文首字母的組合——CRISPR。

幾位西班牙科學家，收集了來自於幾十種不同細菌基因組中，其上千段CRIPSR的「間隔序列」，在一個包含當時所有已知基因組的資訊庫裡進行序列比對，找尋還有哪些生物可能具有類似的序列。

結果，許多「間隔序列」居然和一些噬菌體基因組序列高度一致（Bolotin et al. 2005, Mojica et al. 2005, Pourcel et al. 2005）。細菌用一種奇特的方式，小心翼翼收藏著敵方的資訊。莫非，這些資訊是用來對付噬菌體的？

為了證明這個猜想，來自於丹麥Danisco生物製品公司（現被杜邦公司收購）的科學家，進行了一組嚴格控制的實驗。科學家選擇用於乳品發酵的嗜熱鏈球菌作為研究對象，篩選出在噬菌體寄宿後，產生抵抗性的菌株，與噬菌體寄宿前，不具備抵抗性的菌株進行比對。

結果發現，在產生抵抗性的菌株的CRISPR位點上，插入了一個新的重複單元。而這個單元的間隔序列，恰好與噬菌體完全匹配。而當他們把這一個序列單元，從有抗性的細菌基因組移除後，發現這些細菌就不再對同種噬菌體有抗性。

最直接、最震撼的證據是，當他們把這個序列單元，插入到一個本來不具有抗性的細菌CRISPR位點後，這個改造過的細菌，居然就能頑強抵抗這種噬菌體。2007年的那個春天，這篇論文發表在最頂尖的《科學》雜誌上（Barrangou et al. 2007），就此打開了生物科學界一扇新的大門。

這個發現，為科學家帶來更多的疑問：最重要的問題包括，細菌到底是怎麼利用噬菌體的這一小段DNA序列，扭轉戰局、轉敗為勝？

CRISPR的神奇搭檔：「搜尋引擎」和「剪刀手」

雖然在不同種細菌裡，具體機制有所差別，但最基本的原理，都一致而且簡單：細菌透過這一小段序列，就能準確定位噬菌體相對應的序列，然後喀嚓一刀把噬菌體的DNA鏈剪斷。被剪斷基因組DNA鏈的噬菌體，就像被敵方拔掉了大旗，再也無心進攻。

非常有趣的是，細菌抵抗特定種類的噬菌體，其本領是可以保留的：每次和一種新的噬菌體交手後，細菌就會把敵方的資訊，收藏到CRISPR位點中，用於以後抵禦同一種噬菌體，這是典型的反攻型戰略。

一直以來，大家都認為只有高等生物，例如人類，才擁有這種可以用來對付細菌和病毒的特異性免疫系統（當然，人類的免疫系統主要是由特異性的免疫細胞組成，與細菌的CRISPR系統完全不同）。而事實上，細菌在與病毒上億年的持久戰中，就進化了這一套獨門神功。

電腦版的生命科學論

每種生物都有自己的一套基因組。基因組就像一段很長的原始程式碼，比電腦的「0」、「1」字元稍稍複雜，基因組主要有「A」、「G」、「C」、「T」四種字元（它的生物學名叫做鹼基）。人類的基因組由約30億對鹼基序列構成，包含著一個個體生長發育的所有資訊。

Photo Credit: Francisco Gonzalez @Flickr CC BY 2.0

自1990年啟動的「人類基因組計畫」，被稱為「生命科學的阿波羅計畫」，這項偉大工程的任務只有一個：辨識人類基因組全部的序列。

測序工程從1990年啟動，2001年完成草圖，同年2月，兩大生命科學領域最頂尖的雜誌《科學》和《自然》，同時在封面報導人類基因組計畫草圖，這一里程碑式的事業。

2003年，科學家最終完成了99％的人類基因組序列測定。而有了人類生命的序列代碼，只是了解生命奧祕的第一步，因為基因組使用著高深的代碼語言，只有破解出這門語言的結構，才能讀懂基因組這本「天書」。也就是說，遺傳學和基因組學的主要任務，就是研究清楚基因組中，一段段代碼如何控制我們的身高體重、相貌性格等。

遺傳學家的研究方法很直接，就是刪除或修改一段代碼後，觀察個體性狀發生的變化，以此來推測這段代碼的功能。聽起來簡單，操作起來卻極具挑戰性。首先，要在上億個鹼基序列中，精確定位到某段代碼，如果沒有高效率的搜索方法，這項工作就如同大海撈針。雖然科學家已發明了很多技術來實現基因編輯，但幾乎沒有一種方法是既準確高效率、簡單又低成本。

而科學家在2011年，了解CRISPR的分子學機制後，立刻意識到，細菌的這一套本領是大自然給基因編輯領域的一份贈禮。於是幾個小組快馬加鞭研究，如何利用CRISPR完成基因編輯。為什麼CRISPR讓科學家如此興奮？他們最終如何妙用細菌的「神器」？

基因編輯決勝法寶之一：搜尋引擎

首先，CRISPR系統的非凡之處在於它的精確定位系統。要在一本30億字的「天書」裡，準確定位到一個目標絕非易事。如果用於搜索的「關鍵字」太短，那麼在基因組的多個位置，都可能出現同樣關鍵字，這在基因編輯上是非常可怕的錯誤：因為它可能導致對目標之外的代碼進行變動。

理想的搜索方式是對一段長度（約為20～30個鹼基對）進行精確匹配，因為在20個鹼基對的序列中，「A」、「T」、「C」、「G」四種字元隨意排列組合的種類，就有420＝1.1×1012種。從機率上計算，同樣的一個序列大約在一兆長的鹼基對序列裡，才會出現一次，因此在30億個鹼基對長的人類基因組中，出現完全同樣序列的機率極小，也就是說，出現命中目標之外的機率是極小的。

可惜的是，以往基因編輯的「搜索工具」，要麼搜索的「關鍵字」太短，要麼搜索時的匹配精準率還不夠高，而CRISPR幾乎滿足最理想化的搜索方式。在細菌在與病毒上億年的苦戰中，細菌只有掌握極其快速準確的定位，才能成功切割噬菌體的基因組，同時不出現錯切自己的基因組這樣的「烏龍事件」。在這樣的生命對決中進化而成的CRISPR神功，它的精確定位功能，對生物學家而言實在是天賜之喜。

基因編輯決勝法寶之二：神奇「剪刀手」

精確定位到目標還只是成功的第一部分，接下來如何對代碼修改，也大有講究。基因組是所有生命的「藍圖」，幾乎包含著一個生命體所有的資訊。因此每個細胞，都擁有極其嚴格的保護機制，以確保這些最珍貴的生命代碼不被輕易更改，這就像對檔案加鎖保護。

生物學家的解決方法，是在找到需要修改的位點後切斷DNA鏈，這樣就像解除了保護，同時激發細胞啟動修復程式。有趣的是，細胞常使用的兩套修復方案，分別被生物學家用來做不同的編輯功能。

一種是「模糊修復」，這種相對簡單的修復方案，就是重新搭接上被切斷的DNA鏈，但在搭接的過程中，經常會導致DNA鏈上個別代碼的更改。而在基因組的功能區域，哪怕是單個字元的缺失、插入或更改，都可能導致整個一段代碼失效。因此，生物學家恰好利用了「模糊修復」極易出錯的這一特點，來讓一段代碼失效，這種技術也被稱為「基因剔除」。

另一方面，在一些基礎研究和絕大多數臨床應用中，都需要對代碼精確編輯。於是，科學家就要利用細胞的精準修復功能。由於絕大多數物種的基因組都有雙數對的、分別來自於父親和母親的完整代碼本，在其中一個代碼本的DNA鏈受到損傷後，細胞會完全按照另外一套代碼本的序列進行修復。

雖然來自於父母親的代碼本不完全相同，但在絕大多數位點都是一致的，所以細胞使用這套「精準修復」保證重要資訊的完整性。有趣的是，細胞按照另外的代碼本進行修復的這個特性，也為基因編輯帶來了機會。

科學家想出辦法為細胞提供一段人造的代碼本，這樣細胞按照科學家提供的樣本修復後的DNA序列，就正好是編輯後的序列。

Photo Credit: 大是文化 細胞的兩種DNA修復機制，分別被生物科學家巧妙用來實現「基因剔除」和「基因編輯」。

讓我們重歸CRISPR正題。神奇的是，細菌的CRISPR恰恰具有這兩大重要系統的功能，即搜尋引擎和一個「剪刀手」。這樣一來，這對絕妙搭檔不僅是細菌戰勝噬菌體的法寶，也變成了生物學家編輯基因組的利器。

能把CRISPR用於基因編輯，歸功於加州大學柏克萊分校詹妮弗．杜德納（Jennifer Doudna）實驗組，和瑞典于默奧大學埃馬紐埃爾．卡彭蒂耶（Emmanuelle Charpentier）實驗組。

在2010年到2012年，她們合作發現了細菌裡最簡單的CRISPR系統，在此系統上，又進一步合併了其中的搜索元件。於是，大大簡化後的CRISPR系統，只需要一個被稱為CAS9的蛋白和一段序列：這段序列就是搜索神器，引導CAS9蛋白這個「剪刀手」，來實現定點剪切功能。同時，科學家發現這套CRISPR系統在細菌以外的生物體也可以正常工作。

這一系列研究都為CRISPR用於高等生物基因編碼鋪平了道路。最終，2013年年初，CRISPR轉化為生物工具，來自於麻省理工學院的張鋒組，和哈佛大學的喬治．丘奇（George Church）組，同時發表利用CRISPR實現基因組編輯的新技術。

他們在高等生物（例如人類）的細胞中，表達CAS9蛋白和一段靶向人類基因組的引導序列。這樣CAS9「剪刀手」，就可以準確在人類基因組的靶向位點剪切，來實現「基因剔除」。同時，科學家也可以提供一段額外的代碼本，來達到精確編輯。於是，一個蛋白和一段DNA序列，就這樣開啟人類基因組的新編輯時代。

相關書摘 ▶矽谷「黑科技」：皮膚般服貼、手帕般可折疊的「柔性顯示器」來了

書籍介紹

本文摘錄自《矽谷工程師不張揚的破壞性創新：黑科技》，大是文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：來自矽谷一線的15位「技術咖」

如果你念理工科、如果你苦尋不著值得投資的標的、不知上哪接觸新科技人、不知道將來哪個產業鐵定飛躍進步，你必須看這本書！因為：本書彙集當世最重要新民生科技發展進度，讓你震驚的是：每一項重大創新，都有中國科學家參與。警醒吧。

豈止懸浮滑板，連住宅都能漂浮地表上，人類再也不受地震和水災威脅。

感測器能小得如沙粒般，地震、搜救（還有健檢）再也不費時費力。

兩個壯漢才搬得動的大螢幕電視，以後一個人便可像捲海報那樣拎回家。

萬物互聯，感知彼此，星際大戰單機指揮千軍萬馬的場面，不再是特效。

「黑科技」一詞，起源於日本輕小說《驚爆危機》中登場的術語，原意指非人類自力研發，淩駕於現有科技之上的知識。現則多用以形容先進的科技、技術、產品。

本書作者為來自矽谷一線的15位「技術咖」，他們當中有前谷歌X實驗室成員、蘋果、亞馬遜工程師、史丹佛大學電子工程博士……展現將改變我們未來生活的「黑科技」。哪些「黑科技」取代了現有的工作、生活型態，是危機也是商機。

Photo Credit: 大是文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航