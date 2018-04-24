矽谷「黑科技」：皮膚般服貼、手帕般可折疊的「柔性顯示器」來了

文：王輝亮

柔性顯示器，皮膚般服貼、手帕般可折疊

讓我們先來發揮一下想像力：電腦顯示器可以像手帕一樣，折疊塞進口袋；要兩個壯漢才能搬動的大螢幕電視，一個人便可以像捲海報那樣輕鬆的拎回家；遭遇不測而無法恢復的皮膚，可以換成全新的人造皮膚，不僅和原來一樣健康美觀，還能感受到極其微小的壓力；將一塊小小的薄片貼在皮膚上，不僅可以隨時檢測自己身體的健康狀況，而且日常生活中的每一個微小動作，例如走路、開車、打字，甚至心臟的跳動，都可以轉換成電能。

這些看似非同尋常的憧憬，其實都可以透過柔性電子學變成觸手可及的現實。柔性電子學又稱柔性電路，是一種輕薄、可折疊的電子裝置及其電路技術。

柔性顯示來了

在介紹柔性顯示器前，我們先了解顯示器的兩個基本電子裝置：電晶（transistor）和發光二極體（light emitting diode）。電晶體就像一道神奇的閥門，可以根據輸入電壓控制輸出電流。我們平時所用的開關就是電晶體的應用之一，電晶體是所有積體電路最基本的組成部分。

很多人或許沒有聽過發光二極體，但提起它的另一個名字LED，相信大家一定不會覺得陌生。相較於傳統的鎢絲燈泡，LED光源明亮穩定、能節約能源，而且透過加入不同的物質，可以呈現出不同的色彩，完全顛覆我們對照明的認知。

北京奧運的標誌性建築「水立方」，就是利用LED光源，變幻出各種色彩和圖案。奧妙在於LED透過電壓控制裝置發出強弱不同的光，而特定的材料會吸收特定的光，從而透過材料的選擇改變發出光的顏色（波長）。

顯示器有兩種驅動方法：被動矩陣式和主動矩陣式。被動矩陣式是採用X軸和Y軸的交叉方式來驅動發光二極體，這種方式驅動的螢幕越大，需要的線路就越多，速度也就越慢，而且像素之間會有電信號干擾，從而影響畫面品質。

主動矩陣式的顯示器是由前面提到的電晶體和發光二極體組成，顯示區域的每一個顯示點都由一個電晶體控制，幾根線路就可以快速控制非常龐大的螢幕，顯示點之間的電信號干擾會大幅減少，耗費能源也會更低。

傳統的電晶體和發光二極體，都是由無機半導體材料組成的，而柔性電路採用的裝置，則主要是有機半導體材料。這種材料於1960年代被發現，以碳元素為主，也包括氫、氮、氧等元素。自1980年代第一個用有機材料做出的有機發光二極體（OLED）和有機電晶體（Organic transistor）誕生，研發人員就產生用有機材料做柔性電子裝置的想法。

OLED顯示主要依靠透明電極，這些電極不但導電，還能讓顯示器發出的光透出去。傳統的透明電極材料叫做ITO，是一種陶瓷材料，一彎曲就很容易破碎。矽谷的C3Nano公司則選用導電奈米材料來實現這個目標，由於奈米材料可透過溶液來處理和列印，所以製備成本也會降低不少。

研究的碳奈米材料主要包括：奈米碳管（carbon nanotubes）、富勒烯（C60）和石墨烯（graphene）。2015年，C3Nano收購了韓國最大的銀奈米線公司（Aiden Co. Ltd），開始使用銀奈米線製作透明電極。2015年6月，日立公司（Hitachi）已開始使用C3Nano的透明電極材料，用於研發大面積柔性觸摸顯示器。

除了日立公司，不少公司都開始展示柔性顯示器產品，包括Plastic logic、三星、LG等。其中柔性顯示器做得最輕、最薄的，是一家叫做柔宇科技（Royole）的公司，是由史丹佛大學畢業生劉自鴻博士領導的團隊創建。

這家公司做出來的顯示器只有0.01毫米，捲曲半徑可以達到1毫米，刷新了世界紀錄。在一次展示中，由手機控制的影像，就在這個薄如蟬翼的顯示器中播放，沒有一絲缺陷。2015年10月，中國總理李克強還親自參觀他們的研發中心。這家公司最近一次融資高達1.7億美元，市值超過10億美元，發展十分迅速。

Photo Credit: 大是文化 柔性螢幕示意圖。

柔性器材：醫學監測、診斷和治療

柔性裝置在生物醫學方面也有非常廣泛的應用。對人體外部檢測而言，刺激大腦電信號或心臟律動的傳統方法，是將電極接合在導電凝膠中，然後貼在人體表面。這種方法有許多不足。例如，由於凝膠會逐漸乾燥，失去黏性，所以不能長時間、連續的檢測；與人體體表面接合較差，易滑落；舒適度偏低，尤其對低齡患者使用較困難；將電極接合的過程也相對繁瑣、費時。

而柔性裝置可以解決這些問題。柔軟輕薄的柔性裝置，可以緊密貼合在皮膚、心臟或大腦上面，從而透過對電學或壓力訊號的檢測，獲取更準確的身體資訊。並且人體佩戴的體感較好，不會有明顯的不適。人們甚至可以24小時佩戴這些薄如蟬翼的裝置，隨時監測人體的心跳、脈搏、血壓、腦電波、心電圖等各種身體指標。長時間隨時監測，對心腦血管疾病的診斷、預防和及時治療意義重大。如果在裝置中安裝藥物，甚至可以針對疾病有效的治療，例如糖尿病病人可以佩戴定期釋放胰島素的柔性材料。

伊利諾大學香檳分校的教授約翰．羅傑斯（John Rogers），是這個領域的翹楚。他運用柔性電路的製備方法，將各種感測器裝在一個可以貼在皮膚上的超薄貼紙上，用於測量身體各項指標。他還在2008年成立了坐落於波士頓的MC10公司，致力於研發推廣舒適、安全和與人體皮膚緊密接合的檢測性產品。

MC10公司的其中一項研究，是與萊雅化妝品公司合作研製的高靈敏度可穿戴皮膚檢測貼片，其電路由金屬細絲製成，與柔性材料交織，佩戴時甚至不會感覺到它的存在，可以佩戴幾週，洗澡、游泳也不會脫落，訊號的準確性也不會受到影響。

此貼片所有檢測訊號，可以透過藍牙傳送到電腦或智慧型手機上，例如血液流動引起的肌膚溫度的變化——充足的血液流通，是肌膚健康的標誌性指標，還有皮膚的含水量——這可是檢驗絕大多數美容產品的標誌性指標。

Photo Credit: 大是文化 柔性電路貼合在人體皮膚示意圖。

這種檢測貼片可以幫助萊雅公司，研發深度補水乳液和清爽型潤膚霜等諸多產品，這對廣大愛美的女性同胞來說絕對是福音。想像一下，你可以24小時追蹤自己的皮膚含水量，用直觀的數據檢測不同美容產品的效果，針對自己的皮膚狀況，選擇適合自己的產品和使用量。它還可以檢測皮膚症狀，這對敏感性皮膚的顧客更是救星。

對植入人體的裝置來說，柔性裝置具有更大的優越性。為了治療一些嚴重的神經系統疾病，如帕金森氏症、癲癇或抑鬱症，醫生需要用外部電信號來刺激大腦神經元，使其恢復功能，也就是令人聞風喪膽的電療。

另一種方法，是將檢測電路運送到大腦深處的目標細胞，進行深腦刺激。這些傳統方法使用的是金屬製成的電極，但堅硬的金屬刺穿皮質，會導致正常細胞受損或死亡，副作用非常大。與此相比，柔性材料就展現其優越性，柔軟材料製成的電極在刺穿過程中，會減少對正常腦細胞的損傷。

柔性電極也可以運用到癱瘓或失去手臂的病人中，如果將柔性電極植入腦中讀取訊號，就可以控制機械肢體。

由於柔性電極非常軟，所以如何將電極運送到目標細胞，就成為科學家的研究重點。目前有三種運輸方法：第一種是把柔性裝置用可溶解的膠，黏在一個堅硬的物體表面，將其運送到目標細胞（例如注射用的針頭），待膠完全溶解後，取出堅硬的物體即可。

第二種是把極軟的柔性電路放進注射器中，像打針那樣，將柔性電路注射到目標細胞，且針管還可以同時傳輸液態藥物或細胞，使其共同作用。

第三種方法則是將柔性電路冷凍，使其變得堅硬，就可以直接刺穿人體細胞到達目標細胞，再透過人體體溫溶解發揮作用，整個過程並不影響其靈敏度和測量的準確度。第二種和第三種方法都是由奈米界領軍人物——哈佛大學的查爾斯．利伯（Charles Lieber）教授的團隊在2015年發表。

此外，使用表面積更大的奈米材料做成的電極，阻抗更小，所以電極能記錄更微小的訊號。表面積大的材料還擁有更高電容值，這樣用更小的電壓，就達到刺激神經的效果。傳輸到深腦的電極，通常需要一個和外部儀器連接的電線，最新的技術可以透過無線電的方法，在體外刺激神經或者接收檢測到的訊號。

近幾年，隨著柔性材料的不斷發展，許多柔性裝置都使用可降解材料製作，還可以透過材料控制裝置的降解時間，訊號收集完畢後在人體內自行降解，使病人免受二次手術之苦。

人造皮膚：用於人，用於機器人

手指接近火苗，感到灼熱刺痛的瞬間縮回，這看似簡單的動作，卻包含大量人體神經細胞的精準運作。我們的皮膚是人體感知系統的第一道大門，皮膚下遍布神經細胞網路，皮膚感受到的壓力有任何細微的變動，都會透過神經細胞樹突和軸突間的聯繫，將訊號傳入神經中樞，送達大腦，讓我們迅速做出反應。

皮膚的這種感知功能可以用感測器模擬。從1990年代起，科學家就開始研發柔性裝置做感測器，近幾年，柔性感測器更有了非常迅速的發展。對製作電子人造皮膚的材料來說，有兩點非常重要：一是要求材料對壓力的敏感度很高，即便是非常細小的變化，也可以被感知；二是要求材料具有較高的彈性，不但能經受彎曲，還能被拉伸。

在這個領域，史丹佛大學的鮑哲南教授和其所帶領的團隊取得了多項突破。他們發現用一列金字塔形結構的介電質（dielectric）可以提高電子皮膚的敏感度。即使只有很小的壓力也能改變介電質的厚度，從而改變電晶體的電流。

應用這項技術製成的壓力感測器，敏感度創歷史新高，即使一隻蝴蝶或蒼蠅落在上面，該壓力感測器也能感受到。同時這種感測器還能貼在手腕上檢測脈搏，可望以後應用在疾病診斷領域。此外這種壓力感測器的反應速度也極快（＜10毫秒），比沒有用這種金字塔結構的同種材料快100倍。為了提高電子皮膚的拉伸能力，他們把奈米碳管提前拉伸，這樣回歸原位時會形成彎曲的結構，再次拉伸時，該材料的導電能力不會有太大的變化。

有了感知功能的人造皮膚越來越逼真，然而還缺少人體皮膚的自我修復能力。即使是柔性電子裝置，也很難實現這個自然界的奇蹟。鮑教授的團隊卻發現一種能自我修復的有機材料，加入導電的奈米材料改造後，不僅可以當作導電的壓力感測器，還有自我修復的能力。

材料被切斷後，完全喪失了導電能力，但過一段時間後，顯微鏡下被切斷的材料外表不但能完全修復，導電能力基本上也能恢復如初。這種材料受到壓力後，奈米顆粒之間的距離會減小，導電性發生變化，因此對壓力也有很高的敏感度。

人造皮膚的研究，並不止步於讓皮膚承受的壓力轉化為電流，終極目標是讓這種感知上傳到人的中樞神經，讓使用義肢的人們真正恢復觸覺。我們的皮膚能感受到壓力，是因為一種感受神經元上有機械性刺激感受器，而那些使用義肢的人早已失去這些感受神經元。

2015年，鮑教授的團隊聯合史丹佛著名的神經學家卡爾．代塞爾羅思（Karl Deisseroth）課題組，在《科學》（Science）雜誌上，發表有機械性刺激感受器功能的電子裝置，它是用有機電子材料和奈米材料製成，能把壓力轉化成不同頻率的電子訊號和光學訊號，並且讓神經元真正感受到。

柔性電子裝置還可以應用於製作人造器官。無論對失去某些器官的人類還是機器人而言，這一點都非常重要。例如，人造眼其實就是一個柔性感光感測器的陣列，人造鼻就是一個非常精巧的氣體感測器，而人造舌頭則是一個能感覺出酸甜苦辣的液體感測器。透過應用不同材料，這些感測器甚至可以感受到人體器官感知不到的元素。而擁有這些超級器官的機器人，甚至能感受到空氣中的汙染物質、食物飲料中的營養成分，還能「看到」除了可見光以外的其他波長。

能量轉化裝置

如今能源問題日漸明顯，所以研究如何利用新能源、如何進行能量採集，就變得很重要。如果使用柔性材料製作能源轉化裝置，將能極大提高能源利用率，顛覆我們的生活。

相信大家對摩擦生電都不陌生，一種材料比較容易失去電子，另一種材料比較容易得到電子，有這兩種特性的材料互相摩擦就可以帶電。

當兩種材料接觸在一起時，正負電荷中心在同一個平面，處於中和狀態，則對外不顯電性。

如果施加一個外界機械力，使得兩種材料分離，正負電荷就會永久保留在材料上面，兩種材料之間就會形成電場。如果在兩種材料背後分別鍍上一個金屬電極，電場就會使得金屬電極之間的電子發生轉移，從而對外電路形成一個電信號。該原理應用到柔性電路，可以將電信號用來進行各種機械傳感運動。

例如喬治亞理工學院的王中林教授團隊研發的智慧鍵盤，就是其中的代表性應用。由於人的皮膚容易失去電子，如果用容易得到電子的柔性材料製作智慧鍵盤的表面，那麼當手指接觸鍵盤時，就會產生電子轉移——手指帶正電，鍵盤帶負電。如果手指離開鍵盤，就會產生電場變化。這會使智慧鍵盤內部安裝的金屬電極產生電壓。

電壓會使電極之間發生電子轉移，而轉移的數量與手指敲擊鍵盤的力度，和手指與鍵盤的接觸面有著密切的關係，因而可以識別使用鍵盤的對象，若有非授權人士使用這個機器就會觸發警報系統。由於自然界大部分材料都具有容易得到或失去電子的特性，這種器材選材非常廣泛，因而成本低廉，且程序並不複雜，易於推廣。

除了摩擦生電，還有許多原本被浪費的能量，也可以借助柔性裝置轉化為電能。例如柔性材料製作的太陽能電池，基於柔性材料質量輕、貼合度高的特點，可以把它鋪在高低不平的表面上，將太陽能轉換成電能，不僅可以大幅度提高太陽能利用率，而且便於工人攜帶作業，減輕表面承重。

如果我們在書包或露營帳篷上，包一層柔性太陽能電池，就可以利用太陽能幫手機、電腦充電。還有柔性熱電裝置，能透過溫度差，把熱能轉化成電能。柔性裝置包在正在發熱的工廠機器上，或在家家戶戶都使用的廚具上，不僅可以保溫，還能獲得這些原本會被浪費的熱能。柔性裝置還可以安裝在生活中所有有機械運動的地方，例如公路、車輪、運動器材、甚至鞋子，充分利用一切零散的能量。

甚至人體也有許多能量可以被利用，心臟的跳動、運動時體溫升高，都可以透過柔性材料轉化成能量。穿一種超級衣服，在人體運動時造成材料分離，摩擦生電。未來移動電源可能會被淘汰，因為人體本身有望變成一個小型移動發電站，每個人都可以為自己的電子設備供電。

柔性材料究竟如何製成

這一系列神奇的功能究竟如何實現？柔性材料究竟如何製成？這個部分將揭開柔性材料的神祕面紗。傳統的電子裝置和電路，都是用堅硬的半導體材料矽以及金屬導體製成，如果我們想使它們擁有柔性，有四種方法：

第一種方法是選用承受應變（strain）能力強的電子材料。所謂應變，是指物體在外力作用下發生形變。這裡所說的承受應變能力強，是指材料受到拉伸以後，不但自身的結構沒有被破壞，而且電學性能也不會變化。

目前，承受應變能力強的新型電子材料，包括有機的小分子、高分子、奈米碳管、矽奈米線等。這些新型電子材料還有一個特點，就是可以透過溶液進行加工處理，然後用列印的方法把它們製成裝置。與傳統電路的生產技術相比，列印的方法不僅省去繁瑣的生產步驟，提高生產效率，而且生產過程中不需要高溫，還降低了成本。

但大規模生產應用這些新型材料，仍有一些技術問題需要克服，例如說在非真空空氣中和潮溼環境下的穩定性不夠好，合成的過程比較複雜，重複性不高等。

第二種方法是把電子裝置做薄，這個裝置所能承受的應變，主要與捲曲半徑（bending radius）和裝置的厚度有關。如果材料厚度比折疊半徑薄很多，這個材料所承受的應變也就不會那麼大。

例如，一個厚度為1毫米的材料，如果把它彎曲到半徑為1公分，那麼這個材料所受到的應變應該是5％。而如果把這個材料的厚度減小1,000倍，只有1微米的話，把它彎曲到1公分所受到的應變應該就只有0.005％。但我們把裝置做薄，會影響材料和裝置本身的電學性能，技術十分複雜，成本也會隨之增高。另外，大部分傳統半導體材料（矽、砷化鎵、氧化物等）即便受到很小的應變，也很容易折斷。

第三種方法是將一些易碎的電學材料，放在塑膠基底的中間。一般在基底彎曲的情況下，上表面所受到的伸張應變（tensile strain）是最大的，下表面會受到壓縮應變（compressive strain），所以塑膠基底中間的那一部分所受到的應變是最小的。透過這種三明治結構的設計，把關鍵的易碎材料放在塑膠基底的中間，可以提高材料的捲曲半徑，從而達到任意折疊、彎曲的設計目的。

第四種方法則是製作成網眼結構（mesh structure）。比起連續的線性或者平面結構，網眼設計可以在材料彎曲時，讓中間的空洞部分承受大部分的應變。此外，整個結構也會更柔軟，更容易被彎曲。在橫向的連接部分設計一些彎曲結構，甚至是一些凸出來的結構，這樣連接部分底下的塑膠，可以承擔基底彎曲所引起的應變。但這種彎曲的結構會使製作技術變得更加複雜。而且，在同一個空間內，採用網眼結構製成的裝置密度會小很多，所以會影響大量裝置的最終集成。

以上著重介紹的柔性顯示器和人造電子皮膚等技術，只是柔性電子學或柔性電路的一部分。此類技術在能源、醫學、環境、可穿戴設備等領域都有非常廣闊的應用前景。電影中的超級英雄擁有的超能力，正在從銀幕步入現實。

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書籍介紹

本文摘錄自《矽谷工程師不張揚的破壞性創新：黑科技》，大是文化出版

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作者：來自矽谷一線的15位「技術咖」

如果你念理工科、如果你苦尋不著值得投資的標的、不知上哪接觸新科技人、不知道將來哪個產業鐵定飛躍進步，你必須看這本書！因為：本書彙集當世最重要新民生科技發展進度，讓你震驚的是：每一項重大創新，都有中國科學家參與。警醒吧。

豈止懸浮滑板，連住宅都能漂浮地表上，人類再也不受地震和水災威脅。

感測器能小得如沙粒般，地震、搜救（還有健檢）再也不費時費力。

兩個壯漢才搬得動的大螢幕電視，以後一個人便可像捲海報那樣拎回家。

萬物互聯，感知彼此，星際大戰單機指揮千軍萬馬的場面，不再是特效。

「黑科技」一詞，起源於日本輕小說《驚爆危機》中登場的術語，原意指非人類自力研發，淩駕於現有科技之上的知識。現則多用以形容先進的科技、技術、產品。

本書作者為來自矽谷一線的15位「技術咖」，他們當中有前谷歌X實驗室成員、蘋果、亞馬遜工程師、史丹佛大學電子工程博士……展現將改變我們未來生活的「黑科技」。哪些「黑科技」取代了現有的工作、生活型態，是危機也是商機。

Photo Credit: 大是文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航