狹隘的印度國族主義：用八歲穆斯林女童的血，染紅喀什米爾一片天

2018年1月中旬，在印度查謨─喀什米爾邦（Jammu and Kashmir），發生一起八歲的穆斯林女童阿希法（AsifaBano）遭八名印度教徒男子下藥、輪姦後殺害的事件，如此令人髮指的消息，直到4月中旬，也就是事發三個月後，才傳到國際媒體上。

►印度8歲女童姦殺案，印度教團體與官員卻要求釋放嫌犯「因為她是穆斯林」

事實上，就在幾乎同一個時間的2018年1月4日，在巴基斯坦東北旁遮普省卡蘇爾區（Kasur）也發生一起七歲女童宰娜布（Zainab Ansari Amin）被鄰居男子誘殺的新聞。消息在當時很快傳出，由於宰娜布死狀悽慘，不僅舉國同憤，引起當地人權組織關注，也引起海外巴基斯坦人串聯聲援，即使在筆者的台灣臉書社群，也能看到定居於世界各國的巴基斯坦友人所發出的各式怒吼。

媒體的報導，產生發酵作用，甚至在全球社會公益請願網站上（change.com），亦引發數十萬人連署要求對兇嫌執行公開絞刑。

在這起案件裡，巴基斯坦警方不僅很快將兇手繩之以法，並同時揭發更多類似的女童被誘姦案、乃至於各地孩童受虐案，使得部分參議員開始思考巴基斯坦現有刑法對性侵者的刑責問題。

幾乎是同樣的時間、幾乎是同樣的印巴兒童安全事件，印度女童被凌遲致死的過程，甚至更為慘不忍睹。然而，在國族主義當道的現今印度，同樣引起群眾抗議的這起女童誘姦案，印度民眾抗議的，竟是要求釋放嫌犯，因為根據其中一名兇嫌自述，他們犯案的動機，是要驅逐這名穆斯林女童所屬的游牧民族巴卡瓦拉族（Bakarwals）。該地的印度教徒相信，這支游牧民族正在改變當地的人口結構，而他們的森林和水資源也正受到這支遊牧民族的掠奪，因此，印度國族主義者們認為嫌犯所為是政治正確的義舉，民粹主義者甚至揚言，若不釋放嫌犯，將自焚抗議。

多麼不可思議的印度式神邏輯啊！

略有關注印巴兩國互動的人或許知道，就在不數日前（2018年4月初），印度才被指控在喀什米爾地區向巴基斯坦展開零星開火，局勢頗有一觸即發之危；我們不知道印度軍方突如其來的挑釁動作，是否與這名穆斯林女童遭姦殺在當地所引發的緊張情勢有關。然而，在印控的喀什米爾地區，印度教徒與穆斯林的水火不容，由來已久，早是一個冰凍三尺、非一日之寒的歷史難解之題。

Photo Credit:亞瑟蘭提供

事實上，不管去印控喀什米爾旅遊的外國人，或是從印度其他城市前往喀什米爾度假的印度本地人，都將喀什米爾形容為「人間天堂」，如此一個人間天堂，為何卻經常傳出槍聲、傳出猛烈的衝突呢？

儘管筆者已經走訪印度無數次，可礙於穆斯林身分與巴基斯坦媳婦的背景，卻至今無緣造訪印控喀什米爾，心下不無遺憾。因此，只能從火爆線外的巴基斯坦這一邊，回望世人所謂人間天堂的那一邊，說說自己的感慨。

早在足跡踏往印度之前，筆者就去過巴控喀什米爾，車子在山區林間蜿蜒而行時，隱約可見樹林外的山谷與草原，一副自外於世的祥和。

青青草原上，偶爾可以看見披著頭巾的小小牧羊女與她的羊群們，在那遼闊的原野裡，自得其樂、與世無爭。

Photo Credit:亞瑟蘭提供

筆者並不屬於那個世界，因此，看著那副世外桃源、山間天堂般的如詩動靜，不僅無意打擾，也沒有神經敏銳到要停下來拍些照片留念，行車匆匆而過，留下的都是一格格浮光掠影的記憶視窗。然而，即使多年過去，停留在腦海裡的畫面，歷久彌新，永遠是一幅幅柏拉圖似的彷彿不在人間。

正因為親眼見過那個專屬於「喀什米爾」應有的祥和世界，因此，看到印度這廂因為宗教衝突而引起的火爆新聞時，內心無法不痛。

老實說，筆者雖然身為巴基斯坦媳婦，卻並不特別喜歡巴基斯坦，然而站在人性立場上，筆者絕對相信，印度國族主義者站在國土利益上，絕對不可能讓喀什米爾的穆斯林和巴基斯坦的穆斯林「團圓」；但至少應該要有賦予穆斯林在那塊土地上獨立自治的度量，那本該是一塊純屬藍空與綠原、清水與原民的悠然樂園，實在不該因為統治者的狹隘人道觀，而經常被染成一片血紅。

只是，話說回來，在亙古以前，喀什米爾原是印度教據點，也曾發展為佛教中心，直到14世紀，才出現首位穆斯林統治者，並從此發展為以穆斯林為主的世界。

政治、宗教、民族等人類的各式鬥爭是一時的，在一波又一波的歷史洪流裡，大家都是時間的過客。雖說旁觀者清、當局者迷，然而不是生活在當地的我們，畢竟無法了解他們置身在那個空間的切身感受，所以我們又真有資格在遙遠的這方為他們下評論？為他們尋求解答嗎？

回歸主旨，什麼都不能做的升斗小民如筆者，頂多也只能在此呼籲，印度也好、巴基斯坦也好，有機會看到這篇文章的在台印巴人士們，但願您們能在自己的國家多多發聲，為您們自己國家的兒童爭取安全、自由、與福利；即使，筆者所付出的代價可能是下次辦理印度簽證時，又會是另一番的困難重重。

是的，土生土長於福爾摩沙、台灣寶島的筆者，即使拿得是堂堂正正的台灣護照，卻因為穆斯林與巴基斯坦媳婦的背景，申辦印度簽證竟然必須經過重重審核，曾經等過七個月、曾經等過一年半。印度國族主義者的政治邏輯，外人如何能解？不過，這後話又是另一番故事了。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航