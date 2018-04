使用現在式、省略助動詞：英文新聞標題的五大特色

文:黃玟君(Rebecca Huang)

新聞是多數人獲得資訊的管道。不管是傳統的紙本或是現今的數位資訊,決定你想閱讀某則新聞的關鍵通常就是「新聞標題」。英文也不例外,因此英文新聞標題通常用字少,而且有時也會故意寫得模糊,以吸引讀者繼續閱讀。不過英文新聞標題有些固定的寫法,不熟悉的讀者可能會因無法理解而造成障礙,今天就讓我們來學學英文新聞標題的特色,讓你一次看懂它!

特色一:使用現在式(present tense)

雖然多數新聞在被讀者看到時都已是過去或完成的事件,但標題還是會用現在式書寫。例如:

Government employees protest pay cuts.

政府雇員抗議減薪。

(原本句子為:Government employees protested pay cuts.)

Samsung CEO steps down.

三星執行長下台。

(原本句子為:Samsung CEO has stepped down.)

特色二:省略助動詞(auxiliary verbs)

寫作中原本應該使用進行式、完成式、或被動語態的句子,在新聞標題時會省略其中的助動詞,如 have, has, had, am, is, are, were, was, been, be等,而直接寫出分詞。例如:

Six killed in disastrous quake.

六人在災難性地震中喪生。

(原本句子為:Six people have been killed in the disastrous earthquake.)

Healthcare bill passed by Congress.

國會通過了醫療保健法案。

(原本句子為:The healthcare bill was passed by Congress.)

Residents angry at new recycling regulation.

居民對新回收規定感到憤怒。

(原本句子為:Residents are angry at the new recycling regulation.)

特色三:以不定詞(to+V)代替未來式(future tense)

新聞標題中若要表示即將或尚未發生的事件時,並不會用will或be going to等代表未來的時態,而是用不定詞to後面加原形動詞代替。例如:

US President to visit Japan.

美國總統將出訪日本。

(原本句子為:The United States President is going to visit Japan.)

British POWs to revisit battle field.

英國戰俘將重訪戰場。

(原本句子為:Some British prisoners of war will revisit a battle field.)

特色四:以標點符號(punctuation) 代替連接詞(conjunction)

新聞標題中時常使用逗號(comma)、冒號(colons)、分號(semi-colons)、或是破折號(dash)等來取代連接詞 and 等。例如:

UN escort 300 Syrian women, children to Germany.

聯合國護送300名敘利亞婦女和兒童到德國。

(原本句子為:The United Nations escorted 300 Syrian women and children to Germany.)

Fire in chemical factory: dozens dead.

化工廠失火,死了數十人。

(原本句子為:A fire broke out in a chemical factory, and dozens of people were dead.)

特色五:省略冠詞(articles)

新聞標題為求簡約,時常省略比較不重要的詞性,例如冠詞 a, an, the 等:

Murder suspect held by Navy.

殺人嫌犯被海軍扣留。

(原本句子為:A murder suspect was held by the Navy.)

Mayor cooks for charity.

市長為慈善活動下廚。

(原本句子為:The mayor cooked food for a charity event.)

運用上述的五個特色,你是否可以輕易瞭解下面紅框內的三則新聞標題?

解答:

SpaceX launch a success.(太空探索技術公司發射火箭成功。) 6.4-magnitude quake off Taiwan: 2 dead, 198 injured.(台灣外海6.4 級地震造成2人死亡及198人受傷。) China confirms Swedish publisher detained.(中國證實有位瑞典書商被拘留。)

讓自己用英文瞭解世界吧!透過線上英文閱讀或聽英語新聞是建立字彙量很好的方法,因為你每天都會聽到新的單字,即使一開始不理解其中的一些內容,但只要經常關注學習,你就會理解得越來越多、越來越快,到年底時,你可能就成為專家了!

本文經EF English Live線上英文授權刊登,原文發表於此

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航