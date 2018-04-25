使用現在式、省略助動詞：英文新聞標題的五大特色

文：黃玟君（Rebecca Huang）

新聞是多數人獲得資訊的管道。不管是傳統的紙本或是現今的數位資訊，決定你想閱讀某則新聞的關鍵通常就是「新聞標題」。英文也不例外，因此英文新聞標題通常用字少，而且有時也會故意寫得模糊，以吸引讀者繼續閱讀。不過英文新聞標題有些固定的寫法，不熟悉的讀者可能會因無法理解而造成障礙，今天就讓我們來學學英文新聞標題的特色，讓你一次看懂它！

特色一：使用現在式（present tense）

雖然多數新聞在被讀者看到時都已是過去或完成的事件，但標題還是會用現在式書寫。例如：

Government employees protest pay cuts.

政府雇員抗議減薪。

（原本句子為：Government employees protested pay cuts.）

Samsung CEO steps down.

三星執行長下台。

（原本句子為：Samsung CEO has stepped down.）

特色二：省略助動詞（auxiliary verbs）

寫作中原本應該使用進行式、完成式、或被動語態的句子，在新聞標題時會省略其中的助動詞，如 have, has, had, am, is, are, were, was, been, be等，而直接寫出分詞。例如：

Six killed in disastrous quake.

六人在災難性地震中喪生。

（原本句子為：Six people have been killed in the disastrous earthquake.）

Healthcare bill passed by Congress.

國會通過了醫療保健法案。

（原本句子為：The healthcare bill was passed by Congress.）

Residents angry at new recycling regulation.

居民對新回收規定感到憤怒。

（原本句子為：Residents are angry at the new recycling regulation.）

特色三：以不定詞（to+V）代替未來式（future tense）

新聞標題中若要表示即將或尚未發生的事件時，並不會用will或be going to等代表未來的時態，而是用不定詞to後面加原形動詞代替。例如：

US President to visit Japan.

美國總統將出訪日本。

（原本句子為：The United States President is going to visit Japan.）

British POWs to revisit battle field.

英國戰俘將重訪戰場。

（原本句子為：Some British prisoners of war will revisit a battle field.）

特色四：以標點符號（punctuation） 代替連接詞（conjunction）

新聞標題中時常使用逗號（comma）、冒號（colons）、分號（semi-colons）、或是破折號（dash）等來取代連接詞 and 等。例如：

UN escort 300 Syrian women, children to Germany.

聯合國護送300名敘利亞婦女和兒童到德國。

（原本句子為：The United Nations escorted 300 Syrian women and children to Germany.）

Fire in chemical factory: dozens dead.

化工廠失火，死了數十人。

（原本句子為：A fire broke out in a chemical factory, and dozens of people were dead.）

特色五：省略冠詞（articles）

新聞標題為求簡約，時常省略比較不重要的詞性，例如冠詞 a, an, the 等：

Murder suspect held by Navy.

殺人嫌犯被海軍扣留。

（原本句子為：A murder suspect was held by the Navy.）

Mayor cooks for charity.

市長為慈善活動下廚。

（原本句子為：The mayor cooked food for a charity event.）

運用上述的五個特色，你是否可以輕易瞭解下面紅框內的三則新聞標題？

解答：

SpaceX launch a success.（太空探索技術公司發射火箭成功。） 6.4-magnitude quake off Taiwan: 2 dead, 198 injured.（台灣外海6.4 級地震造成2人死亡及198人受傷。） China confirms Swedish publisher detained.（中國證實有位瑞典書商被拘留。）

讓自己用英文瞭解世界吧！透過線上英文閱讀或聽英語新聞是建立字彙量很好的方法，因為你每天都會聽到新的單字，即使一開始不理解其中的一些內容，但只要經常關注學習，你就會理解得越來越多、越來越快，到年底時，你可能就成為專家了！

本文經EF English Live線上英文授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航