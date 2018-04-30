不想讓外國朋友在中醫診所鬧笑話，陪診的你請先學會這些單字

文：古伊凡 Yvonne

有一年Gordon得了重感冒，看了兩次西醫不見好轉，無計可施的我腦海閃過「零八控控、空空控」的廣告……

嗯，那就看中醫好了。從沒有中醫療法經驗的他，一副躍躍欲試的模樣：

＂Maybe the doctor will convey chi, the invisible energy flow, into my body. And I will be cured in no time.＂ 中醫師會傳送氣到我體內， 我立即藥到病除。（憨阿兜仔，功夫片看太多了逆？）

事不宜遲，立馬和老中醫預約看診。到了診所，老中醫果然看來慈眉善目仙風道骨， 把脈之後說了一串中醫術語，什麼中虛火旺，津液不足blablabla……讓我這個陪病的有聽沒懂，找不到英文字翻譯。

老中醫不理會我，直接脫掉Gordon的上衣，在他脖子上扎了兩針，這個老外頓時瞪大眼睛，整個人開始微微顫抖，接著老中醫又慢條斯理的走到他背後，（在我還來不及示警之下）用四個拔罐器咻咻的幾聲把血肉吸出來，然後，然後我只聽到一聲慘叫和敲擊碰撞……

眼前是……老中醫，醫療器材散落四處，被推倒在地。Gordon，帶著脖子兩根針和紅腫背部，奪門而出。

我咧，要先追人還是先扶人？成了傻眼貓咪。

這次災難之後，我質問當天讓我出糗的Gordon，如果再有外國人看中醫，陪他看診的朋友到底要怎麼說，才能避免重播他演過的鬧劇。

The doctor is about to take your pulse by pressing his fingers lightly on your wrist. 醫師要在你的手腕上為你把脈。

〔註〕pulse : 脈搏（n.）；take sb's pulse : 測（某人的）脈搏

He is going to insert needles at your acupuncture points. Don't worry. It's just like a mosquito bite. You won't feel any pain.

他要在你的穴道上扎針。別擔心，像蚊子叮，你不會覺得痛的。

〔註〕acupuncture : 針刺療法（n）、point : 點（n.），所以針刺療法插入的點就是穴道。

He will apply suction cups to your flesh to help your blood circulation.

他要在你的肌肉上拔罐，好幫助你的血液循環。（Notice注意，一定要先詢問意願，否則他背上留下豬皮紅印章的痕跡，你的外國朋友肯定怨死你。）

〔註〕blood : 血液（n.）、circulation : 循環（n.），動詞為circulate。

Take the herbal powder medicine with warm water.

以溫開水服用中藥粉。

〔註〕herbal : 藥草的（adj.）、powder : 粉末（n.），所以粉末型的藥草就是中藥粉。

Apply the herbal patch to your sore back…

把狗皮草本藥膏貼在酸痛的背部。

〔註〕patch : 膏藥，貼布（n.）

本文經EF English Live線上英文授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航