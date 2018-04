不想讓外國朋友在中醫診所鬧笑話，陪診的你請先學會這些單字

文:古伊凡 Yvonne

有一年Gordon得了重感冒,看了兩次西醫不見好轉,無計可施的我腦海閃過「零八控控、空空控」的廣告……

嗯,那就看中醫好了。從沒有中醫療法經驗的他,一副躍躍欲試的模樣:

"Maybe the doctor will convey chi, the invisible energy flow, into my body. And I will be cured in no time." 中醫師會傳送氣到我體內, 我立即藥到病除。(憨阿兜仔,功夫片看太多了逆?)

事不宜遲,立馬和老中醫預約看診。到了診所,老中醫果然看來慈眉善目仙風道骨, 把脈之後說了一串中醫術語,什麼中虛火旺,津液不足blablabla……讓我這個陪病的有聽沒懂,找不到英文字翻譯。

老中醫不理會我,直接脫掉Gordon的上衣,在他脖子上扎了兩針,這個老外頓時瞪大眼睛,整個人開始微微顫抖,接著老中醫又慢條斯理的走到他背後,(在我還來不及示警之下)用四個拔罐器咻咻的幾聲把血肉吸出來,然後,然後我只聽到一聲慘叫和敲擊碰撞……

眼前是……老中醫,醫療器材散落四處,被推倒在地。Gordon,帶著脖子兩根針和紅腫背部,奪門而出。

我咧,要先追人還是先扶人?成了傻眼貓咪。

這次災難之後,我質問當天讓我出糗的Gordon,如果再有外國人看中醫,陪他看診的朋友到底要怎麼說,才能避免重播他演過的鬧劇。

The doctor is about to take your pulse by pressing his fingers lightly on your wrist. 醫師要在你的手腕上為你把脈。

〔註〕pulse : 脈搏(n.);take sb's pulse : 測(某人的)脈搏

He is going to insert needles at your acupuncture points. Don't worry. It's just like a mosquito bite. You won't feel any pain.

他要在你的穴道上扎針。別擔心,像蚊子叮,你不會覺得痛的。

〔註〕acupuncture : 針刺療法(n)、point : 點(n.),所以針刺療法插入的點就是穴道。

He will apply suction cups to your flesh to help your blood circulation.

他要在你的肌肉上拔罐,好幫助你的血液循環。(Notice注意,一定要先詢問意願,否則他背上留下豬皮紅印章的痕跡,你的外國朋友肯定怨死你。)

〔註〕blood : 血液(n.)、circulation : 循環(n.),動詞為circulate。

Take the herbal powder medicine with warm water.

以溫開水服用中藥粉。

〔註〕herbal : 藥草的(adj.)、powder : 粉末(n.),所以粉末型的藥草就是中藥粉。

Apply the herbal patch to your sore back…

把狗皮草本藥膏貼在酸痛的背部。

〔註〕patch : 膏藥,貼布(n.)

