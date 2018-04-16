900多萬決標的桃園市永安漁港「海螺館」，被控抄襲英國大學生設計

桃園市與高雄市，近期分別發生兩起公共工程爭議。桃園市將在永安漁港興建的文化體驗館「海螺館」，被指控與英國學學生貼在IG上的建築設計圖「長太像」，疑似抄襲。而高雄市近期得到景觀營造獎、利用社區畸零地改造的「繽紛海濱鬥牛場」則因為跟正規籃球場長得「太不像」，被質疑沒有按照籃球場規格設計、罔顧球員安全。兩起公共工程都都引起討論。

桃園客家文化「海螺館」，流線設計跟英國大學生設計圖太相似

桃園市最近打算利用永安漁港北岸約5.6公頃的一塊基地打造「永安海螺文化體驗園區」，並在該園區主建築「海螺館」興建前，先行對外公開招標設計圖供競圖、比稿，1月30日設計案以917萬6,000元決標，桃園市政府工程著完成評選，公布得標者及得標作品，由戴小芹建築師事務所得標。但有建築愛好者向《壹週刊》爆料，得標作品疑似「抄襲」英國東倫敦大學學生「mik3yon」個人IG上的設計圖。

比較桃園市政府公布的「海螺館」模擬圖及英國東倫敦大學學生「mik3yon」個人IG上的設計圖，從建築顏色、半開放的空間到雙層的流線設計，看起來都非常相似。

得標建築師：側面、工法都不一樣，「抄襲說」是抹黑

《自由時報》報導，承接桃園市政府標案的設計師事務所負責人戴小芹表示，自由曲線廣泛運用於國內外建築設計，她設計的「海螺館」有清楚主軸和理念，擷取海螺曲線為造型，並以隆起的薄板呈現海螺嵌入沙裡的樣子。

戴小芹強調，設計中運用海浪、海螺等元素，這些都源自自然界的素材，對方是否來自同樣發想不得而知，但場館的空間配置、工法、甚至是材料的使用，都可能存在極大不同，單以圖片做出「抄襲」控訴，實為抹黑。

對此，桃園市政府發布新聞稿表示，經比對海螺館的側向立面圖，與IG帳號「mik3yon」的東倫敦大學學生之設計圖，仍有不同之處，是否涉及侵害著作權情形，將再與建築師釐清，若確有侵權行為，不排除依照採購法規定，撤銷或終止契約。如果損害到桃園市政府利益，也將向建築師事務所求償。

《蘋果日報》報導，桃園市府晚間表示，針對永安漁港海螺的設計標案遭疑涉嫌抄襲案，市府將送建築師公會鑑定。

高雄市政府整修的「超危險」鬥牛場，竟獲得「建築界的奧斯卡」

除桃園市公共工程引發「長太像」的抄襲爭議，由高雄市都發局改造、近期獲景觀營造獎的「繽紛海濱鬥牛場」，則是因為「太不像」正規籃球場，引發爭議。

有南部建築界奧斯卡獎美名的建築園冶獎，由高市建築經營協會發起，舉辦超過24年，旨在推廣景觀營造。評選範圍從最一開始的高雄市，到這屆，已經有雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、以及屏東縣六個縣市，每個縣市的獎項都不盡相同，但不脫以下五個類別「公共建築景觀營造」、「校園景觀營造」、「社區文化景觀營造」、「大樓景觀營造」和「透天景觀營造」。

2018年建築園冶獎的高雄市得獎名單在4月2日公布，但獲得「公共建築景觀類獎」、位於高雄市鼓山區捷興一街的「繽紛海濱鬥牛場」，卻因為球場不符合標準規格，被網友抨擊。

「繽紛海濱鬥牛場」由高雄市政府都市發展局改造，球場色彩鮮豔，但仔細比較體育署公布的籃球場標準規格，獲獎的「繽紛海濱鬥牛場」長寬尺寸明顯不符規格，應該在畫在長方形球場短邊的三分線、罰球區、禁區、籃框等都被設置在長邊，籃球架、燈柱甚至立在禁區內，影響球員安全。有網友大罵這根本不是籃球場，甚至有網友嘲諷這是「籃球場風格的裝置藝術」、「台灣籃球超越世界100年」。

高雄市、建築園冶獎評委：得獎重點在於「成功讓居民回來玩」

對此，高雄市都市發展局16日發布新聞稿表示，籃球場位在老舊的哈瑪星社區，一開始社區民眾因缺乏活動空間，於是跟台鐵局借用這塊夾在冷凍廠與街屋中間的畸零土地，作為籃球場及停車場使用，但因為疏於維護，逐漸髒亂、破敗，並堆滿雜物。

都發局表示，高雄市府舉辦「生態交通全球盛典」期間主動改善此空間。改造過程中，都發局與社區充分溝通，保留既有籃球場，也將周邊建物、道路整修更新。籃球場的部分，都發局參考了巴黎及泰國在的空間改造案例，重繪原有的籃球發球線及並塗上新鋪面色彩，另考量原有東西向籃框會造成逆光的問題，移動兩座籃框以便民眾可以更舒適運動。

都發局表示，場域改造後，成功吸引當地及周邊民眾使用，曾有學生也到此處辦理團康活動，去年11月18日在地店家也在此舉辦了運動派對與創意市集。都發局說明，本案並非只是籃球場興建工程，而是既有社區空間環境改善案，以提供社區一個合宜多元的活動場域為目標。但對民眾提到的籃球場設計建議，都發局將儘速提出改善方案修正。

《今日新聞》報導，對於籃球場不符規定，高雄市都發局總工程司郭進宗解釋，該球場原本就是座不標準籃球場，近正方形的場地畫了四個罰球線，四周各有一座籃框，改造規畫時受限於場地長度與寬度不夠、中間有花台阻隔，難以畫成標準球場。

建築園冶獎甄選委員會也透過建築園冶獎粉絲專頁發表聲明，表示「繽紛海濱鬥牛場」獲獎不是因為高雄市政府做好社區美化的工作，評選的重點，不是籃球場，而是該處的社區改造。

但大部分網友對於建築園冶獎的解釋似乎都不埋單，認為即便社區美化成功，但是本來「不符規格」的球場也沒有因為改造就變得合乎規格，也有網友質疑，如果土地只夠做半場，為何不把半場確確實實做好就好？

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核稿編輯：楊之瑜