來人啊，餵公子吃「丙」：公務員考績跟我們老百姓有什麼關係？

黃國昌委員日前質詢了《公務人員考績法》修正草案，很多人可能不太了解這跟我們平民老百姓的關係與連結在哪裡。

因為我們林家有一堆公務人員，對於公務人員的制度，我本身就相當了解。過去國民黨時代為了鞏固政權，年年增額招考公務人員，國家的事情其實也就那麼多，但是政府還是有辦法年年有缺，年年招考，年年來增設單位養選票，而我們國家財政稅收的一大支出，就是公務人員的人事費，國民黨養這些公務員，就不是以財政或行政來思考，而是選票思考的作為。

其實很早很早，宋楚瑜就預見了公務人員太多的弊病，喊出政府組織再造與精簡政府單位，單一窗口提升政府效能等，然而這些年來，公務人員的數目不但沒被精簡，反而是年年攀升，為了放置這些人力，撇開那些基層直接面對民眾很忙碌的單位不談，很多地方政府的公務人員，都有一個共同的感受：做無用之功。

甚麼叫做無用之功？就是許多市長、首長在堆動一些事情的時候，這些市長首長不願意承擔做不好或者可能會違法的法律責任，所以他們經常教導下屬寫公文，一份公文，「建議」市長或相關長官用甚麼方法，或推薦甚麼廠商，或者用甚麼方式來去做某某一項政策或市政，可是事實上，這些公文的寫法，通通都是長官叫你寫，要求由你建議，等到多年後的未來，萬一這個廠商被爆出有問題或是有怎麼樣的弊端，首長就會出示這個公文，把法律責任推給下屬。

憑著這個公文，白紙黑字，廠商是你建議的，工法方法也是你建議的，除非長官真的有直接的證據指向弊案，否則到最後幾乎有事的，都是基層的公務人員，判決下來，你就是余文。

考績丙不丙，就是控制公務員的工具

寫公文的可講的故事很多這邊就不再贅述，我要談的是考績法，是的，考績法就是這些長官用來控制這些乖不乖、聽不聽話，能不能配合寫公文的基層公務人員，政府公務人員在打考績的時候，都是長官對下屬評分，而法律規定，公務人員考績的不能全員打甲，既然如此，那就總要有人被打乙、丙。

我直接告訴大家吧，高官的考績官官相護，必然都是甲，他們能夠當上高官，無一不是自己人，無一不是可信賴的，因此你幫我打甲，我也幫你打甲，我們一起爽拿年終獎金，所以官位越高越多甲。甲分配完了，那麼一定要有人吃乙和丙，否則不符合法律規定，因此這些乙就用來控制那些基層公務人員，你能不能服從我的方式來打公文，不能的話，我連續三年給你打丙，你就掰了。

這就是為什麼有的時候即使基層公務人員無過錯，但是為了「承擔配額」，需要「輪流被打乙」，不為什麼，不是你做得不好，而是甲不夠分，只好請你吃乙。為了保住飯碗，許多年輕公務員只能壓下心中的憤恨與不平乖乖聽話，這些政府機關裡面的故事，可說是層出不窮，可是這些公務人員又能如何，辛辛苦苦考上的公務員充其量不過是事務官，怎麼比的上人家執政黨想用誰，誰就能當老大的政務官？

所以為什麼黃國昌要推動與監督改革考績法？其實說穿了，就是要撕下許多這些高官大老的保護傘，避免他們利用考績法，圈養那些不知道什麼時候會被推出來攬罪的余文們。

其實民進黨也知道，許多青年公務人員對民進黨是相當不爽，因為跟過去乖乖牌討口飯吃就好的認命認份公務員不同，現在的青年都很聰明，都知道你民進黨在玩什麼把戲——你能控制我的考績，卻無法控制我的選票——因此為了安撫這些公務人員不爽的情緒，所以去年民進黨就推動了公務人員加薪，同時也順便假藉這個理由，幫高官加更多薪。

得最多甲等的高官，真的就最懂行政嗎？

這種慷全民之慨的做法，我是深感不以為然。歸根究柢，政府為什麼要對公務人員進行買票，就是執政黨想用考績法把這些公務員當余文用時，為了消弭公務人員的不爽，就拿大家的納稅金來補助公務人員，一環扣一環。

看到這裡你就應該明白了，這不是公務員跟平民百姓的階層問題，而是這些政黨搞出來的問題，錯的不是那些你認為有特權的公務員，而是這些惡劣的政黨。而黃國昌追打《考績法》的原因，就是要逐步撕下這些高官的保護傘，讓國家體制能夠回歸到正常運作，讓公務人員回歸到專業來做事。

看看那些質詢影片，你應該會發現，那些高官，那些部長，面對質詢提出來的專業的問題，不是一問三不知就是要人代答，根本毫無專業知識，根本就不懂自己管理的部會在做些什麼，那些被批哩啪啦問的部長，背後都有幕僚在提點怎麼回答，說實在話，如果你是這些公務人員，會不會不爽？

該改革的事情不改革，專業問題一問三不知，問你什麼什麼都不知道，都要叫別人來回答，如果你常常看國會的質詢影片，就會發現這種部長不是只有一個，是一堆。

Photo credit: Reuters / 達志影像

可是沒辦法，執政黨執政，贏者全拿，我高興用誰就用誰，我高興覺得黃煌雄是好人才他就是好人才，我高興覺得邱太三是好部長，我管你們外面批評什麼，我們民進黨說的就是聖旨，我們民進黨要把這個部長的薪水，來當作財產的分配和金錢的買通，你管不著我們，我們想怎麼分錢就怎麼分錢。

當民進黨不可期待，國民黨也不可期待的時候，如果你希望國家能夠被改變，那麼只有先從政黨勢力的分配結構改變起，只有民進黨被威脅了，被打下來了，他們才會真正的謙卑，真正的做改革。如果沒有人反對，沒有選票壓力，我就不必再管你的感受了，我們說怎麼做就怎麼做，我們說什麼時候改革就甚麼時候改革。怎麼會這樣？因為很多人都沒認清楚，這個國家是蔡英文的，不是老百姓的。

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責任編輯：丁肇九

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