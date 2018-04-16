新教育部長吳茂昆，他瞭解高教，也曾被指控「溢領」「黑箱」

前教育部長潘文忠前天提出請辭，獲行政院准辭。行政院發言人徐國勇今（16）日表示，將由中央研究院院士、曾任東華大學校長的吳茂昆接任教育部長。教育部表示，吳茂昆具行政經驗，也曾擔任大學校長，相信也能推動高教轉型與深耕。

《自由時報》報導，68歲吳茂昆生於台灣花蓮縣玉里鎮，為淡江大學物理學士、碩士，美國休士頓大學物理博士，1987年與朱經武發現世界第一個高於液態氮溫度的超導體釔鋇銅氧超導體（YBa2Cu3O7-δ Tc~92K），進而被提名角逐諾貝爾物理獎，聲名大噪。1989年應邀回台灣到國立清華大學物理學系任教，從事高溫超導的研究。

吳茂昆曾任國科會主委、中央研究院物理所所長。2011年10月獲遴選為國立東華大學第六任校長，2011年11月獲頒台灣學術界最高榮譽「總統科學獎」。

教育部表示，吳茂昆除了在物理領域上擁有優異的學術表現及豐富經驗外，也曾擔任過國科會副主委、主委，並曾任東華大學校長，對於國內科學發展領域知之甚詳，擁有多年政府經驗，對於行政事務亦不陌生，並在東華大學校長任內積極推動大學自治，鼓勵學生多元參與公共事務。

吳茂昆擔任部長，不僅有助於協助政府推動高校轉型與深耕，同時能在科學教育方面提出更多創見，有利於目前五加二產業創新領域的人才培育及產學合作，對於留才、攬才政策，也能利用自身經驗全力配合推動。教育部表示，綜合以上考量，相信吳茂昆定能勝任教育部長一職。

《聯合報》報導，全國教育產業總工會理事長黃耀南也說，吳茂昆長期待在研究單位及大學，在高教這塊，相對於潘文忠是較有了解的。黃耀南表示，在高教部分，現在面臨許多非常迫切的問題，包括高教數量過剩、大專校院如何進行有效退場；教育經費投注成長，但資源分配仍不均；以及牽涉到全台大專校院的高教深耕計畫、十二年國教課綱等，都是迫在眉睫的議題，未來部長應馬上著手處理。

但黃耀南也強調，但是像處理台大校長聘任案等，都有涉及政治的部分，教育部長做事應該要有肩膀，否則會受到很大的壓力。

擔任東華大學校長時，吳茂昆曾被指控溢領補助金、獎勵金

但2014年吳茂昆擔任東華大學校長時，曾被指控溢領補助金、教師獎勵金，也曾被指控包庇親信違法兼職。

當時，監院調查報告認為吳茂昆擔任講座教授，領取講座教授獎助金5萬元，但並未履行講座教授的授課義務，又支領學校頂尖人才獎勵金，違反不得領取相同性質補助的相關規定，監察院認為，吳茂昆應歸還溢領的170萬款項。

此外，全教總也指控吳茂昆以校長職權之便，違法搶奪教師才能參與分配的獎勵金，溢領薪給達年薪300萬，並指控吳茂昆包庇親信違法兼職，教師升等、主管遴選也由少數人黑箱操控。

當時，針對溢領教授講座金部分，吳茂昆澄清，他在2011年12月受聘為東華大學講座教授，聘期為2012年1月23日到2015年1月22日止，每月領取講座教授獎助金5萬元，但他在2012年2月1日才正式就任校長，因此受聘講座教授並不是上任後，以校長職權之便自肥的舉措。

而擔任校長之後的薪資加給，是經過學校學術獎助評審委員會的程序，認定吳茂昆過去在科學界的研究成績，而給予頂尖人才25點，也就是25萬元的獎勵，但當時考慮到與講座獎助5萬元重複領取，因此已先行扣除5個點數，所以實際核定頂尖獎勵為20點。因此，吳茂昆強調，並沒有監院調查報告所指，溢領170萬的問題。「更何況，這些核定都不是我所決定的，我完全處於被動的角色。」

吳茂昆也說，他雖然擔任「講座教授」，但依教育部規定校長本來無須授課，因此他表示，願意主動向學校審查單位申請撤銷「講座教授」的身份。他也自認，擔任校長以來，絕無違法失職，薪資所得也是經過正當程序核定，「如果多數同仁認為我坐領高薪，與同仁搶食獎勵金，甚至造成校務基金的沈重負擔，我願意立即辭去校長一職。」

其次，針對教師升等部分，吳茂昆表示，教師升等是經由教評會三級三審程序，絕非校長一人所能操控，況且其中有任何問題，教師個人都可循相關途徑救濟，甚至透過各種管道發佈訊息、指控學校。

吳茂昆也強調，涉及到升等制度的整體改善問題，才是作為校長應該著力的重點，他當時表示，「我們已經和教師會及相關單位，一起努力推動多元升等方案的具體實踐。」

吳茂昆背景

學歷：淡江大學物理學士、碩士，休士頓大學物理博士

經歷：

美國阿拉巴馬州大學物理系教授（1987-1988）

美國哥倫比亞大學應用物理系教授（1988-1994）

國立清華大學材料科學中心主任（1992年-1995年）

行政院國家科學會委員會副主任委員（2000年5月-2002年2月）

行政院國家科學會委員會主任委員（2004年5月-2006年1月）

中央研究院物理研究所所長（2002年2月1日-）

國立東華大學校長（2012年2月-2016年1月）

榮獲獎項：

1988 NASA傑出貢獻獎

1988 美國中華工程師協會年度獎

1993 中華民國物理學會會士

1994 中國物理學會會士

1995 李遠哲傑出人才獎

1998 亞太國際材料學院院士

1998 中央研究院院士

2004 第三世界科學院院士

2004 美國國家科學院外籍院士

2011 中華民國總統科學獎

學術成就：

1987年與朱經武博士發現世界第一個高於液態氮溫度的超導體：釔鋇銅氧超導體（YBa2Cu3O7-δ Tc~92K），進而被提名諾貝爾物理獎，1989年吳茂昆應邀回國，任教於國立清華大學物理學系，從事高溫超導研究，期許實現2030年超能電池的發明。

2011年11月17日獲頒中華民國總統科學獎，為台灣學術界最高榮譽。

2014年2月，吳茂昆率領研究團隊新發現超導材料「鐵硒化合物」的超導機制，刊登於「美國國家科學院期刊」（Proceedings of the National Academy of Science （PNAS）。

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核稿編輯：楊之瑜