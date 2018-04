將大自然的柔美凝成堅硬雕塑，Štefan Papčo個展《垂直線 Vertical》

文字:Angeline Hsiao、Annie Wang

早年在Bratislava藝術設計學院學習雕塑,之後更拜雕塑家Jozef Jankovič為師,加上多年世界藝術村駐村經驗,斯洛伐克藝術家Štefan Papčo跨文化的創作背景與對雕塑的傾心,在其作品中便可窺見一二,不只反映了當代社會的議題發展,也與過去歷史產生對話及碰撞,更將大自然與人性共存的模樣以獨樹一職的藝術風格加以呈現。

「登山者」一直是藝術家創作的靈感來源,自十年前開始,Štefan Papčo進行長時間的登山計畫「Citizen」,將作品帶進大自然千變的氣候環境中,用行動將想法與創作連結,試圖從中紀錄在時空不斷地推進下,土地與社會發展所產生的改變。

此次《垂直線 Vertical》個展,Štefan Papčo選擇位於斯洛伐克與波蘭間一條最長且最艱鉅的登山路線「Psycho Vertical」,因其嚴峻的巨石地形,而被譽為世界最難攀登的山脈之一,同時也隱喻斯洛伐克民族由共產體制到爭取民主自由過程中的漫長、艱辛與掙扎。

在作品《Along the Right Edge of the Huge Corner》與《Left Edge Tower》中,不僅將真實環境與個人經驗結合,山巒間的宏偉壯闊、山脊的筆直與陡峭,更在Štefan Papčo巧妙的翻轉下,虛構成水平線條與片段,呈現出大自然與人類間的多種邏輯面貌。

另外,雜揉著金屬、混凝土、矽膠等各式媒介材質的《Pavel》一作,看似完美平滑的外觀下,卻有著如大自然泥沙、峭壁般的粗糙與真實觸感,更將登山者的動與靜、面對未知的勇氣,以冷感的調性和線條塑形於作品中。

Štefan Papčo透過《垂直線Vertical》個展帶領觀眾跟著登山者的腳步通過各種懸崖峭壁,以登山過程試圖為生命做出突破,邁向精神層面的自由之道路。而更多Štefan Papčo雕塑藝術的折人魅力,只能等你親臨畫廊一探究竟。

Štefan Papčo個展《垂直線 Vertical》

時間:即日起至4月28日

地點:Bluerider ART 藍騎士藝術空間(台北市大安區仁愛路四段25-1號9&10樓)

