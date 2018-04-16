將大自然的柔美凝成堅硬雕塑，Štefan Papčo個展《垂直線 Vertical》

文字：Angeline Hsiao、Annie Wang

早年在Bratislava藝術設計學院學習雕塑，之後更拜雕塑家Jozef Jankovič為師，加上多年世界藝術村駐村經驗，斯洛伐克藝術家Štefan Papčo跨文化的創作背景與對雕塑的傾心，在其作品中便可窺見一二，不只反映了當代社會的議題發展，也與過去歷史產生對話及碰撞，更將大自然與人性共存的模樣以獨樹一職的藝術風格加以呈現。

Štefan Papčo（@stefanpapco）分享的貼文 於 PST 2018 年 1月 月 30 日 下午 11:29 張貼

「登山者」一直是藝術家創作的靈感來源，自十年前開始，Štefan Papčo進行長時間的登山計畫「Citizen」，將作品帶進大自然千變的氣候環境中，用行動將想法與創作連結，試圖從中紀錄在時空不斷地推進下，土地與社會發展所產生的改變。

此次《垂直線 Vertical》個展，Štefan Papčo選擇位於斯洛伐克與波蘭間一條最長且最艱鉅的登山路線「Psycho Vertical」，因其嚴峻的巨石地形，而被譽為世界最難攀登的山脈之一，同時也隱喻斯洛伐克民族由共產體制到爭取民主自由過程中的漫長、艱辛與掙扎。

Bluerider ART Gallery（@blueriderart）分享的貼文 於 PST 2018 年 3月 月 2 日 上午 10:29 張貼

在作品《Along the Right Edge of the Huge Corner》與《Left Edge Tower》中，不僅將真實環境與個人經驗結合，山巒間的宏偉壯闊、山脊的筆直與陡峭，更在Štefan Papčo巧妙的翻轉下，虛構成水平線條與片段，呈現出大自然與人類間的多種邏輯面貌。

Štefan Papčo（@stefanpapco）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 5 日 上午 12:09 張貼

另外，雜揉著金屬、混凝土、矽膠等各式媒介材質的《Pavel》一作，看似完美平滑的外觀下，卻有著如大自然泥沙、峭壁般的粗糙與真實觸感，更將登山者的動與靜、面對未知的勇氣，以冷感的調性和線條塑形於作品中。

Štefan Papčo（@stefanpapco）分享的貼文 於 PDT 2017 年 6月 月 18 日 上午 2:46 張貼

Štefan Papčo（@stefanpapco）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 19 日 上午 1:37 張貼

Štefan Papčo透過《垂直線Vertical》個展帶領觀眾跟著登山者的腳步通過各種懸崖峭壁，以登山過程試圖為生命做出突破，邁向精神層面的自由之道路。而更多Štefan Papčo雕塑藝術的折人魅力，只能等你親臨畫廊一探究竟。

Štefan Papčo個展《垂直線 Vertical》

時間：即日起至4月28日

地點：Bluerider ART 藍騎士藝術空間（台北市大安區仁愛路四段25-1號9＆10樓）

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責任編輯：古家萱

核稿編輯：劉怡廷