水野學的品牌設計講義：蘋果電腦受歡迎是因為「一切都很帥」

文：水野學

品牌就是「味道」

前情提要有點長，不過正因為是這樣的時代，如果我們想讓東西大賣，就要懂得「建立品牌」。

比方說手錶，如果只是要看時間，百圓商店賣的錶也能滿足消費者的基本需求哪，難道勞力士就因此而業績下滑嗎？

為什麼勞力士的業績沒有被影響？ 因為，勞力士已經建立起一定的品牌力。當然這也跟它們用的材質高檔有關係，可是主要還是因為品牌實力堅強，才能讓勞力士創造出遠超乎成本的價值。

那麼，能創造價值的「品牌」（Brand）到底是什麼意思？

查閱《廣辭苑》，首先可以看到「烙印」這個解釋，因為「品牌」這個字原本指的是烙在牛羊等牲畜身上的「烙印」，因為怕放養的牛隻跟隔壁農場的混在一起，舉辦評比會時分不出自己家的牛到底是哪幾隻，所以在牛隻身上烙上自家農場的名號，以資辨識，這就是「品牌」這兩字的由來。

接著出現的解釋有「商標、牌子」，再來是「知名牌子」。

也就是說，品牌就是一樣東西所擁有的個性或特徵、特質。把這些加總在一起，我認為品牌就是一種獨有的味道。

我們看一樣東西時，有時候會覺得「哇，真的很有那間公司的味道耶」或是「根本沒有那間公司的味道嘛」，對，就是這種「味道」。

「味道」，也許有點像是各位腦海裡對某家公司或產品所抱持的印象，但它絕不是靠化妝粉飾就能製造出來的那種表面印象。

有些人一聽到「品牌」，可能會聯想到高級品牌，可是品牌所意味的絕對不只是名牌。從根底層面來講，品牌是一家企業或產品的基本理念與意旨等等，所展現出來的獨特魅力般的存在。

當這種魅力被清楚展現出來後，消費者會開始產生「這家公司的產品不會有問題」、「這是個好牌子」的想法，進而消費購買。

但這種印象是怎麼塑造出來的呢？ 打個比方好了，所謂的品牌印象，就像是在河邊用一顆顆小石子堆成一個大石堆一樣。不是用一塊大石頭，而是用一堆小小的石子巧妙取得平衡，疊成一座石子山，品牌印象就是這樣建立的。

這些一顆顆小石頭是什麼呢？ 是商品本身、是包裝設計、是廣告、是店舖的空間陳設、是整個企業的整體展現。一個企業怎麼呈現它的樣子，就形塑出了它自己的品牌形象。

所以如果你想打造一個品牌，就得把那個企業、那樣商品「眼睛看得到的、耳朵聽得到的、身體感知得到的」，所有一切全都設計好。

再講得簡單一點。

「品牌，就是一種呈現方式的掌控。」

有時候理念明明很好，但傳達理念的網站卻設計得亂七八糟，根本讓人看不懂它想要表達什麼。

又或者一家應該要注重生產現場清潔的公司，經營者接受電視媒體採訪時卻穿得邋裡邋遢，恐怕會讓人連帶擔心起這家公司產品有沒有問題吧？

我自己不是造型師，所以我沒辦法管人家社長每天要穿怎樣。可是如果我負責品牌設計的企業有這種狀況，我一定會想辦法，就算去找專家幫忙也要改善。

所以總結來說，我們要把一家企業會被人看見的所有一切的一切，都調整到對於這家企業而言最理想的情況，這就是所謂的「打造品牌」。

蘋果「一切」都很帥

在「呈現方式的掌控」上，做得最好的企業之一應該非蘋果電腦莫屬吧？

大家已經從各個面向分析過蘋果成功的理由，譬如它們開發出平板這種新裝置、改變了人們享受音樂的方式等等。

可是蘋果之所以會這麼成功，我認為它們的產品實在「太帥」，應該也是一個很重要的原因。

現在光看我們這間教室內，就有這麼多人拿iPhone，用Mac電腦的人也佔了絕大多數。

可是蘋果電腦的產品並沒有比其他公司便宜呀，光說規格好了，其他家公司也有規格很好，但售價卻更便宜的產品。

那為什麼蘋果電腦的產品還是這麼受歡迎呢？ 我想，這是因為它家產品實在太帥了。

不只是產品，蘋果的一切都很帥。紐約與銀座的蘋果專賣店帥到爆，官網帥、產品包裝的方式帥，所有一切都很帥。所以只要它們一推出新產品，大家馬上會想到「蘋果又推出什麼很酷的東西了」。

Photo Credit: Shunsuke Kobayashi @Flickr CC BY 2.0 蘋果電腦位於日本銀座的專賣店。

由於極其精準的掌握住了所有一切的呈現方式，蘋果的「美感」與「創意堅持」的形象深入消費者心中。

除了蘋果電腦之外，近幾年透過設計來提升品牌價值的公司，還有戴森公司（Dyson Ltd.）。

戴森以開發出全球第一台無集塵袋的氣旋式吸塵器聞名，一開始，戴森在國際產業設計貿易展上獲獎後，並沒有受到任何大廠商的青睞，只好自己製造與販售，由於有這一段經歷，戴森的技術因此備受矚目，但其實戴森在利用設計來呈現產品的手法，也相當傑出。

比方說它們吸塵器的集塵筒外殼就是透明的，可以看見裡面的狀態，但事實上，那並不是為了功能上的需要，而是為了展現出產品的高科技感，才做成那樣。

我們因為看見了那樣的設計，很容易感受到「戴森的技術好強」，戴森就是這樣掌控了它們想傳遞給外界的形象。

說到這裡，我們一直說設計、設計，但我覺得設計其實分成了兩種——功能性設計與裝飾性設計。

這兩種設計就像它們字義上的差別一樣，功能性設計是為了功能而做的設計，裝飾性設計則是為了裝飾而做的設計。現在我們說的戴森吸塵器的集塵筒，裡頭的構造是屬於「功能性設計」，外頭的透明殼則是「裝飾性設計」。

因為那個殼根本就不用做成透明的呀，那是為了要「展現內部」才做的「裝飾」。

以我的經驗來說，搞錯設計方向的例子通常就是把「功能性設計」與「裝飾性設計」搞混了。

假設今天你們在補習班上班好了，你們要做招生傳單的時候，如果先討論「要印成什麼顏色」，你們絕對做不出一張好傳單，因為你們沒有搞對重點。

就算是一張傳單，也有清楚傳達訊息的「功能性設計」與引人注目的「裝飾性設計」，這兩樣東西如果沒有分開來想清楚，做出來的傳單不是「雖然很美，卻看不懂到底想表達什麼」，就是「清楚歸清楚，但卻很無趣」，兩者都無法滿足一張傳單應該要具備的功能。

事實上，歸根究柢我們應該要先釐清「想傳達的是什麼」。也就是說，你要說的第一個訊息是這個、第二個訊息是那個，把這些資料先整理好、釐清楚，才去想怎麼樣的設計才能準確傳達出這些訊息？ 這些事情做完了之後，你才去考慮如何設計才能讓傳單吸睛。

書籍介紹

本文摘錄自《從「賣」到「大賣」：水野學的品牌設計講義》，天下文化出版

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作者：水野學

譯者：蘇文淑

中川政七商店、熊本熊、茅乃舍、東京中城……

這些超熱門品牌都由他操刀，

為什麼只要跟知名設計師暨創意總監水野學合作，

商品就會持續大賣？

你還在相信「只要做出好商品，就一定會大賣」嗎？

現在這個時代，又好又便宜的商品多得跟山一樣，想在眾多競品中脫穎而出，得到消費者的青睞，「做得好」是基本條件，而搞錯方向的差異化，只會讓你離消費者愈來愈遠！

「品牌力」才是真正的解方！

展現獨一無二的魅力，為商品增加遠比「價格」還高的「價值」，讓消費者不只掏錢，還掏心，成為你的忠實粉絲。這樣一來，無論你推出任何商品，都不只能「賣」，而是能「大賣」！

人人都需要品牌力的時代已來！

不只是想提高銷售額的企業經營者、行銷廣告人，地方創生單位、行政單位，甚至是NPO，即使不追求利益，也需要把理念與正在做的事情，好好傳達給大眾了解。也就是說，不管是不是做生意，人人都需要追求廣義的「大賣」，必須懂得善用品牌的力量。

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航