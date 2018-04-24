解讀羅馬建國神話：被狼養大的雙胞胎兄弟，與「擄掠女性」傳說

文：本村凌二（もとむらりょうじ）

解讀建國神話

被狼養大的雙胞胎兄弟

羅馬是如何建國的呢？只要被問到這個問題，歷史學家就會露出陰鬱的神情。因為幾乎沒有確信的史實可以作為回答。當然，如果是神話般的傳說，倒是有說不完的故事。因為在羅馬建國的七百年後，歷史學家李維（Titus Livius）將大量的傳說故事書寫下來，流傳於後世。只是，李維當時對於這些傳說，也是抱持著慎重、甚至懷疑的態度。雖說如此，他還是沒有忘記自己作為一位羅馬人的驕傲。

關於羅馬建城以前，或是萌生建城意圖以前的歷史，比起單純把發生的事情記錄下來，倒不如用充滿詩意的傳說來綴飾。因此，對於這段歷史我並不想作出肯定或是否定。因為透過夾雜人類的行為與眾神的行為，使各個城市的起源故事能更為莊嚴，是上古的人們所允許的。更有甚者，民眾理應都可以接受將自身的起源神聖化、創建者神格化之事。如此一來，戰鬥的榮譽才是屬於羅馬民眾的，所以將戰神馬爾斯（Mars）視為羅馬創建者之父，同時也是所有羅馬人之父，也很合適吧。像這樣的傳說會受到人類各民族心甘情願的認可，也因此才會服從於偉大的統治之下。（《羅馬史》）

充滿幻想傳說的建國神話，並不只見於羅馬。李維似乎是抱持著這樣的態度：因為不管是哪一個國家，大概都存在著曖昧不明之處，所以如果是偉大的統治者羅馬的話，將戰神馬爾斯視為祖先，不也是十分恰當的嗎？

眾所周知，羅馬建國神話的起始，可以從羅慕勒斯（Romulus）和瑞慕斯（Remus）這對雙胞胎兄弟談起。這段故事可以追溯至阿爾巴．隆嘎（Alba Longa）這座鄰近的城市。城市的國王努米托（Numitor）的王位被弟弟阿姆里亞斯（Amulius）所奪取，兒子也被他所殺害，女兒則是被迫成為服侍灶神菲斯塔（Vesta，希臘名為Hestia）的祭司，必須終生保持處女之身。但是，努米托的女兒在森林中的溪邊打盹之時，吸引了戰神馬爾斯的注意，遭到侵犯，不久後便產下這對雙胞胎兄弟。阿姆里亞斯得知後大為震怒，下令將這對雙胞胎嬰孩棄置於台伯河（Tiber）。雙胞胎在河上漂流，被沖刷至岸邊時，一匹母狼靠近他們並讓他們吸吮乳汁。雙胞胎後來被一對牧羊人夫婦發現，將他們取名為羅慕勒斯和瑞慕斯。兩人長大成人後得知自己的身世由來，便率領青年們攻陷阿爾巴．隆嘎，擊敗阿姆里亞斯，並讓祖父努米托復位。

然而，攻陷阿爾巴．隆嘎並讓祖父成功復位，並未澆熄雙胞胎兄弟的野心，他們決定在被牧羊人夫婦抱養之處，建立新的國家。羅慕勒斯選擇帕拉丁山丘（Palatine Hill），瑞慕斯則是選擇阿凡廷山丘（Aventine Hill）。而究竟應該由誰來擔任新國家的領導者，則是仰賴可透露神意的鳥卜來決定。在曙光乍現之時，飛鷹出現，在阿凡廷山丘上空先有六隻出現，但稍後帕拉丁山丘則有十二隻，這意味著神意指示羅慕勒斯能夠擔任新國家的統治者。羅慕勒斯因而定下聖域（Pomerium），並在周圍建造城牆。不服神意的瑞慕斯毀壞城牆，逕自越過聖界。憤怒的羅慕勒斯殺害了瑞慕斯，並宣告凡是侵犯聖域者將處以死刑。由於羅慕勒斯成為該地的王，因此取用羅慕勒斯之名，將新城命名為羅馬。這則傳說的日期是西元前七五三年四月二十一日，直至今日，這天依舊被視為是慶祝永恆之城的誕生之日。

圍繞「擄掠女性」所起的戰爭

在另一個建國神話中，則有「擄掠薩賓（Sabine）女性」的傳說。羅慕勒斯成為國王後，在他的城市中聚集著大批的青年。但街景卻十分地乏味，毫無美麗動人的色彩可言，因為城市中都是單身的男性，沒有任何女性。為此，羅慕勒斯想出了一套辦法，招待鄰近的薩賓族人前來參加歡樂的祭典活動。當薩賓族人正在觀賞市集上豪華的奇珍異寶之際，羅馬的青年們突然拔劍襲擊，擄走薩賓人的年輕女性。薩賓人的男性們受到武力的威嚇，也只能爭先恐後的逃離現場。被擄掠的薩賓女性們，起先也是悲痛欲絕，但不久後，在羅馬青年們溫柔體貼的對待與高貴禮物的攻勢下，她們也止住了眼淚。

不管是在哪一個時代，一旦牽扯到女性，男性們便會神情大變。就連著名的特洛伊戰爭，也是因為斯巴達的公主海倫（Helen）遭到一位青年的誘拐而致。更何況是如此多人的年輕少女受到他族的擄掠，薩賓族男性們當然是怒不可抑。不久，全副武裝的薩賓族進攻羅馬人在卡比托山丘（Capitoline Hill）上所建造的堡壘，兩軍重複激烈的攻防戰，一進一退，戰況陷入膠著。這時介入兩軍之間進行仲裁的竟是被擄掠的薩賓女性，她們表示：「無論哪一方勝利，都會使我們不幸。若是薩賓人取得勝利，我們便會失去丈夫；若是羅馬人獲勝，我們便會失去父兄。」果然，不管是在哪一個時代，男性對女性的淚水總是沒有抵抗力。兩軍聽進了薩賓女性的請求，達成和平協議。

這兩則傳說是否完全是捏造出來的故事？關於這個問題的答案，無論是古代還是現代的歷史學家，都無法提出肯定或是否定的答案。但是，如果將這兩則傳說完全定論成人為捏造的故事，未免也過於可惜。不如看作是在形形色色的材料與花絮的包裝之中，存在著一小部分的事實。

如此的推測是很有可能的：將這些故事的時間訂在西元前八世紀左右吧。在台伯河的周邊散居著許多拉丁人的部族聚落。在這些聚落之中，有些青年無法獲得家族資金的支持，也有些青年是家境貧寒或是無業的身分，其中或許也有不少人是犯罪者，以及讓家族蒙羞而被趕出部族之人。

先不管這些青年們是從何處而來，總之他們日漸聚集，形成一個團體，並隨著團體勢力的增長，少數有才能的年輕領導者逐漸躍上檯面。其後，這個團體在台伯河畔有七座山丘的地區聚集，特別是以帕拉丁山丘為中心定居了下來。在這些領導者之中，有一位像是羅慕勒斯的青年擊敗了其他競爭對象，成為團體的統治者。

因此，像這樣的青年們結成的團體，理所當然的女性數量非常稀少。年輕氣盛、血氣方剛的青年們，挾持鄰近部落女性的事件經常發生。其中應該有個人的、也有集體的行為，並以花言巧語誘騙，或是使用暴力強行擄走。特別是薩賓族的女性，或許就是被綁架帶走的例子。如此的擄人事件，一旦頻繁地發生在同一個部落，便會成為薩賓人與羅馬人爭執的原因。不過，在接連的紛爭過後，兩方終於找到和平相處的方式。

實際上，考古學家在帕拉丁山丘發現了建築物的遺跡，並認定時間是在西元前八世紀。關於羅慕勒斯這號人物究竟是否真實存在的問題，歷史學家雖存有疑義，但至少在前八世紀左右，於羅馬領土內的山丘地區上，大規模的村落集團已經成形。此外，考古學家也發現了大型的墓地（Necropolis，在古希臘文中意為「死者之城（city of the dead）」）。傳說上羅馬的建國時間是在西元前七五三年，與考古挖掘調查的結果並無太大的差異。

被放逐的伊特拉斯坎人國王

根據傳說，後來羅馬是由羅馬人與薩賓人共同統治的國家。建國的國王羅慕勒斯治理國家長達三十七年，而後在戰神廣場（Campus Martius）離世升天。依據約定，他們接著選出薩賓人的賢者努瑪（Numa Pompilius）繼承王位。太平治世繼續延續了四十年，國王受到民眾仰慕與愛戴。第三任國王是羅馬人塔勒斯．賀斯底里亞斯（Tullus Hostilius），在一時衝動之下，他襲擊了母國阿爾巴．隆嘎並加以毀壞。據說塔勒斯．賀斯底里亞斯在被燒死之時，民眾認為這是因為他觸怒了眾神的緣故。第四任國王是薩賓人安克斯．馬奇斯（Ancus Marcius），他十分敬神，但是和前任國王相同，採取侵略主義，導致周邊的各城市國家總是備感威脅。

提到西元前六世紀的義大利，可說是伊特拉斯坎人的時代。托斯卡尼（Tuscany）地區氣候溫暖，擁有豐饒的自然環境，是義大利最適合居住的地方。因此，早期定居在義大利半島上的人們，會選擇在托斯卡尼這塊土地上生活。以此地區為中心，伊特拉斯坎人在義大利中部一帶擴展其勢力，他們擁有出色的工藝技術，特別是在土木建築方面特別突出。伊特拉斯坎人前進各地到處發展，其中也有人偷偷地潛入羅馬境內。

在這些人之中，有位大富商──塔克文．普利斯克斯（Lucius Tarquinius Priscus）想方設法地爬上了羅馬的王位。他的母親應該是伊特拉斯坎人，妻子亦同。據說塔克文面對貧困的民眾，總是能夠慷慨解囊。在建設上，他開拓濕地地帶，整頓街道衛生，也鋪設廣場及道路，設置戰車競技場，讓民眾享受娛樂生活。在塔克文的建設之下，羅馬的外觀和生活變得煥然一新。他雖然受到平民的愛戴，最後卻因為貴族的妒忌而遭到殺害。

至此為止，羅馬國王皆是由民眾所選舉出來的人選。但是，前任國王的王后將一位機靈的少年──塞爾維烏斯（Servius Tullius）當作後繼者來養育，為此，王妃死守著王位。塞爾維烏斯的名字，有女奴（Serva）之子之意，關於他的身世、性格等，並未留下記錄。

即便如此，塞爾維烏斯．圖利烏斯統治國家的成績非常亮眼。他與鄰近國家的戰鬥總是獲得壓倒性的勝利。由於優異的戰績，在塞爾維烏斯統治的四十四年期間，羅馬未曾受到外敵的威脅，國王也就更能專心於內政。在羅馬都市周邊建造了堅固的城牆，並基於都市計畫來興造各項土木工程。實際上，經過考古學家的考證，羅馬堅固的道路、廣場、神殿、要塞、排水系統以及都市城牆等公共建設所留下的痕跡，都顯示是在此一時期建造完成。

除此之外，塞爾維烏斯還推進了公民團體的組織，穩固國政與軍事體制的基礎。他十分照顧貧困階級的民眾，受到大眾的愛戴。然而，無論是在哪一個社會，總是會有對此心存妒忌的貴族存在。在這些貴族的從旁慫恿之下，國王的女婿傲慢塔克文（Lucius Tarquinius Superbus）殺害了岳父塞爾維烏斯。

接著，這位暗殺者居然坐上了國王的寶座。因為他的傲慢與粗暴，而有「傲慢塔克文（Tarquin the Proud）」之稱。為了博取大眾的愛戴，傲慢塔克文不斷地推動征服戰爭，在建築工程方面也是連夜大興土木，沒想到卻反而招來民眾的反感。最後，他的兒子強暴了某貴族美麗的妻子。在高壓統治下的羅馬市民終於忍無可忍，憤而起身反抗。西元前五○九年，羅馬人將伊特拉斯坎人的傲慢塔克文逐出羅馬，由自己來建立國家。

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書籍介紹

本文摘錄自《地中海世界與羅馬帝國：一部充滿人類歷史經驗結晶的世界帝國千年史》，八旗文化出版

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作者：本村凌二（もとむらりょうじ）

譯者：廖怡錚

本書審訂、導讀：翁嘉聲／成功大學歷史系教授兼系主任、古代文明史專家。

羅馬人的故事壓縮了人類歷史的結晶

從「共和」到「帝國」，

羅馬的歷史，某種意義上也是人類憲政經驗的歷史。

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來自日本講談社的全球史鉅獻 《地中海世界與羅馬帝國》屬於日本講談社紀念創業一百週年，所出版的「興亡的世界史」套書第五卷。這套書的出版是希望跳脫出既定的西歐中心史觀和中國中心史觀，用更大跨距的歷史之流，尋找歷史的內在動能，思考世界史的興衰。八旗文化引進這套世界史的目的，是本著台灣史就是世界史的概念，從東亞的視角思考自身在世界史中的位置和意義。

Photo Credit: 八旗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九