猶太人與羅馬人：古代地中海世界分處於兩個極端的奇特民族

文：本村凌二（もとむらりょうじ）

分處兩極端的奇特民族──猶太與羅馬

要是說猶太人是一支奇特的民族，應該不會有人出言反對吧。但是，如果說羅馬也是同樣奇特的民族，又會有多少人接受這樣的說法呢？不過，要是不這麼思考的話，很難在腦海中描繪出成為地中海世界霸主的羅馬人身影。

猶太人在宗教上崇敬唯一真神，甚至連神的名字也不敢直諱，將「妥拉」（Torah，意為「指引」）作為信仰的基礎，在生活中實踐選民的精神。在此所提到的「妥拉」，也就是《舊約聖經》中的〈摩西五經〉。不管是在古代或是現今，都可以看見猶太人在宗教及生活上始終如一、頑強貫徹的姿態。因此，看在我們的眼中，會毫不猶豫地認定猶太人是一支奇特的民族。

話說回來，羅馬人又是如何呢？如今已經無法看見羅馬人這支民族，只能在虛構的影像之中找尋他們的身影。現代的義大利人，或許在基因上與古羅馬人有相近之處。但是，他們與羅馬人的心性、規範和習俗等文化卻存在著非常大的差異。

究竟，為什麼只有羅馬人能夠建立起如此龐大的帝國呢？這不只是異邦人波利比烏斯內心所抱持的疑問，而是不分古今，每個人都興味盎然的問題。我們不可避免地想問道，羅馬人究竟是怎麼樣的一支民族？

論人數，較西班牙（羅馬行省）人少；論體能，比不上高盧人；論才能的多寡，也是略遜於迦太基人；論學問與藝術，更是無法與希臘人匹敵，點出羅馬這些特點的人，不是別人，正是西塞羅本人。但是，西塞羅也指出，在對眾神的虔誠度（pietas）以及謹言慎行（religio）上，羅馬則是絲毫不會輸給其他民族。

在羅馬人的潛意識中，認為世界上的萬事萬物，都受到眾神力量的支配統治。為了不去觸怒眾神，在所有的祭典儀式上都不可有所怠慢。羅馬人對於祭典儀式的講究，看在希臘人波利比烏斯的眼中，非常地耐人尋味。這位史家在《歷史》一書中曾作出如下的敘述：

仔細思考，羅馬不就是因為宗教的關係，而勝過其他國家的嗎？在其他國家被視為迷信的行為，在羅馬則是成為國家統合的重要作為。無論是哪一場宗教祭典，都是以十分壯觀、華麗的方式舉辦，無論是在公開或是私下的場合，對於市民生活都訂立了明確的規範。在這個功能上，沒有任何其他事物可以凌駕於宗教之上。

在此，我們察覺到非常奇妙的相似性。正如猶太人在宗教生活上存在著奇特的性質一般，羅馬人在宗教活動上也有其奇特之處。崇拜唯一真神的猶太人，與處處敬畏眾神力量的羅馬人，看在當時地中海世界的其他民族眼中，想必兩者所展現出的姿態，都是十分特殊的風景吧。

在充滿多神教信仰的地中海世界中，可以理解堅持一神教的猶太人，為何會遭受到其他民族異樣的眼光。但是，羅馬人與其他民族一樣，皆為多神教信仰，究竟存在著什麼差異呢？

其實，羅馬人的國家祭典儀式，必須在十分嚴謹的形式主義之下舉行。儀式的前後順序、細節規定都要依樣畫葫蘆，不得出現絲毫的差錯。例如，在祭典的進行中，原本應該先踏出右腳的祭典執行者，若不小心踏出左腳，整場祭典就必須重新開始。

因此，祭典的進行過程中必須保持著非常嚴肅、莊重的氛圍，信眾的情緒是被壓抑在所有儀式之下。羅馬人似乎是認為，如此的做法才能表達出對眾神虔誠、敬畏與謹慎的態度。與之相較，其他民族的多神教信仰，在祭典儀式的舉辦會場上，總是充斥著信眾們騷動不安的紛亂情緒。看在這些民族眼中，羅馬人崇敬神祇的身影，應該是非常奇特的景象。

即便如此，羅馬人卻並非是一群在日常生活上格外仰賴神靈力量的民族。當然，他們對於眾神的敬畏程度是絕對不會遜色於其他人。但是他們在儀式上重視嚴謹與莊重，則是因為他們認為，要是觸怒了眾神，將會遭遇不幸與不測，同時，他們也向眾神祈願，希望獲得神力的加持，讓幸運降臨到自己的身上。

不過，想要預測幸運與不幸的來臨，畢竟還是超過了凡人智慧的能力範圍。因此，羅馬人在他們有限的生命中，總是盡可能地付出他們最大的努力，達到盡善盡美。或許也可以用「天助自助者」來形容羅馬人。在這一層意義上，羅馬人是極為人性主義、現實主義的性格。

在此，為了讓論點更加簡明易懂，就讓我們來比較一神教的猶太人與多神教的羅馬人有何不同。猶太人對唯一的真神、羅馬人對眾神的敬畏非比尋常。猶太人始終是以妥拉為信仰的基石，在生活上實踐自己作為一位選民的義務與責任。相較之下，羅馬人則是以「祖先成法」為行動規範的依據，為追求永恆的榮耀而努力地活在當下，盡心盡力地豐富生命。

雖然這樣說過於簡化，必定會招來反駁的批判，但是筆者還是想要直言不諱地作出歸納：從身處古代地中海世界同一時代的人的角度來看，猶太人與羅馬人就像是分處於兩個極端的奇特民族。不過，這分處於兩個極端的民族，也因為他們奇特的個性，而結出了不同的果實。一邊是族人蕩析離居、顛沛流離，就連祖國也不復在；另一邊則是構築起廣大的世界帝國，將地中海納為帝國的內海，在歷史上散發出耀眼的光輝。

重視榮耀、敬畏眾神之心

如同前文所述，羅馬人十分重視「祖先成法」。但是，猶太人所依據的律法，是以文字書寫下來的經典，羅馬人的「祖先成法」則是缺乏文字書寫的傳承。就算偶爾會出現被記錄下來的內容，也不會被當作是公認的經典，要求眾人傳頌或發揚。羅馬人的「祖先成法」大多是口耳相傳的傳說故事，並存在著各式各樣的解釋空間，屬於有彈性、多元的內容。這是與猶太人的律法完全不同的規範。對於規範本身，羅馬人並不會將之視為絕對並加以崇拜，反而是配合現實的環境與世人的標準，留存調整、修改的餘地。

至於羅馬人所在乎「永恆的榮耀」，又是如何？其實這與他們心目中「祖先成法」的概念有著緊密的聯繫。羅馬人認為，不愧對祖先的名譽，努力提高自身的功績，是作為一位羅馬人的本分。不僅可以成為後世子孫的模範，還能夠滿足內心真正的期待──名留青史，在死後擁有顯赫的名聲。在貴族的宅邸中，往往會擺設家族代代祖先的半身雕像。祖先們在歷史上活躍的英勇事蹟，自小就在子孫的心中播下種子，期許在不久的將來，自己也要成為能夠和家族中的歷代祖先並駕齊驅的偉大人物。如此一來，過去的祖先和未來的子孫也能夠相互競爭。由此可見，羅馬人為了「永恆的榮耀」，不惜勞苦的生活方式。

此外，羅馬人「活在當下」的原則背後，隱藏的是對於眾神的敬畏。眾神的意向可能會以預兆的形式表現。因此，羅馬人重視鳥卜、臟器卜等預言活動。例如，已有青銅製的模型出土，教導人如何透過羊的肝臟，可以看出哪一個部位所顯現的哪一種樣態，如何代表神意。這個模型應該是學習占卜的教學用具。儘管如此，眾神手中所掌握的力量，遠遠超越人類的智慧與理性，一介凡人的力量，不可能與眾神抗衡。或許這般體悟，沒有任何人會比羅馬人還要看得更加透徹。由此所衍生出的人生指南，就是盡人事而聽天命的豁達。這並非是偏向現世的利益或是享樂主義的道路，而是羅馬人期待將現世活得更加精彩的覺悟。

敘述至此，似乎有點將羅馬人描繪成過於理想的民族。毋庸贅言，現實生活中的羅馬人當然是不只有一種面向，而擁有多彩多姿的生活型態。不過，羅馬人理想的生存方式，還是多多少少的隱藏在他們的決心與覺悟之中。至少，對於站在主導羅馬社會立場的人民而言，如此的覺悟是不可或缺的原點。

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書籍介紹

本文摘錄自《地中海世界與羅馬帝國：一部充滿人類歷史經驗結晶的世界帝國千年史》，八旗文化出版

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作者：本村凌二（もとむらりょうじ）

譯者：廖怡錚

本書審訂、導讀：翁嘉聲／成功大學歷史系教授兼系主任、古代文明史專家。

羅馬人的故事壓縮了人類歷史的結晶

從「共和」到「帝國」，

羅馬的歷史，某種意義上也是人類憲政經驗的歷史。

羅馬衰亡了嗎？

擺脫吉朋「羅馬帝國衰亡史」的舊史觀，

以開放觀點重新評價古典時代。

曾經稱霸地中海的羅馬帝國，本身的存在與崩潰就是歷史上永遠難解之謎。羅馬為何能從一座城市國家崛起、搖身一變成為將地中海作為「內海」的大帝國？又是如何能維持帝國的統治長達好幾個世紀？

在重新思考何謂「帝國」，該如何建立理想政府體制的現在，羅馬的「共和制」與「帝國制」的經驗，值得展開古代史與現代史的對話。

本書中除了提出「法西斯主義的共和政體」、傳承羅馬人精神的「祖宗成法」、「古代晚期社會論」等觀點解析羅馬史與古代時期的地中海社會外，同時也鮮明刻畫出羅馬帝國史上重要人物的立體面貌，用生動的筆觸帶領讀者親炙歷史的現場。

來自日本講談社的全球史鉅獻 《地中海世界與羅馬帝國》屬於日本講談社紀念創業一百週年，所出版的「興亡的世界史」套書第五卷。這套書的出版是希望跳脫出既定的西歐中心史觀和中國中心史觀，用更大跨距的歷史之流，尋找歷史的內在動能，思考世界史的興衰。八旗文化引進這套世界史的目的，是本著台灣史就是世界史的概念，從東亞的視角思考自身在世界史中的位置和意義。

Photo Credit: 八旗出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九