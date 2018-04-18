兒童職能治療師用「5W1H」告訴你什麼是「過動症」

文：米加老師（黃名璽，兒童職能治療師）

老婆的朋友最近為了小孩的事煩惱不已。從電話中得知，原來是因為幼兒園的老師建議她帶兒子翔翔去醫院做過動症的評估。老師觀察到翔翔平時在學校的狀況，儼然已成為班上的頭痛人物，在束手無策之下，猜想翔翔患有過動症的可能性，多次向她提及帶孩子去醫院進行診斷的事。「老師說她已經試過很多方法，但翔翔就是沒有辦法好好上課，問他為什麼要動來動去、為什麼不能好好遵守規矩，也說不出個原因。的確我很擔心翔翔他會不會是有什麼過動的問題，接下來就要上小學了，未來還要面對更多的課業、考試，該怎麼辦？上網搜尋過動症評估，究竟該掛哪一科？哪些醫院有相關門診？流程又是什麼？花了很多時間研究仍舊是一頭霧水……」

身為一個兒童職能治療師，在兒童發展、早期療育領域待了超過10年的我，特別也上網搜尋了一下相關資料，這才發現，原來相關的資訊真的需要東拼西湊才能逐漸釐清方向，於是我決定套用商業中常見的「5W1H」分析模式，讓家長以及老師了解如何正確的給予孩子幫助。

WHAT：什麼是過動症？

過動症其實只是一種廣泛性的說法，它的完整名稱為「注意力缺陷過動症」（ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder）。從字面上不難理解，患有ADHD的小孩或成人在活動量以及行為衝動上會有顯著的狀況，另外較容易被忽略的特徵則是注意力。

當孩子有以下這些狀況時，極有可能需要尋求醫療上的協助：

三大條件──

12歲前發病（依據DSM-5診斷標準） 時間超過6個月 在兩個或兩個以上的不同場所（如：學校、家裡、工作場所），並造成社會、學業、職業功能上的損害，而且又非因其他發展疾患、精神疾病所引起。

五大特徵──

持續性注意力及選擇性注意力的缺陷：患有ADHD的孩子，持續專注的能力一般會落後同齡孩子的30％以上，他們容易對事情失去興趣、感到無聊，能吸引他們的總是那些最刺激、最好玩、最有回饋的情境或事物；另一方面他們也無法在所處環境中選取相關並忽略不相關行為（例如：在從事一項活動時，出現了其他的事物或聲音，大腦無法選擇處理最重要的訊息，進而轉向注意其他訊息）。 控制衝動的困難：無法輪流等待玩遊戲、排隊、等待活動結束再進行下一個動作（例如：老師還沒將問題敘述完畢，就立刻打斷搶著回答），簡單來說，先行思考再採取行動，對孩子而言是份艱鉅的挑戰。 動作太多的困擾：「扭來扭去動個不停」、「不斷的爬上爬下」、「不僅話多，也喜歡不斷發出各種怪聲音」，活動量相當大的他們就像身上裝了顆勁量電池，不過也因為不符當時的情境，對於老師的班級管理會帶來一定的困難度。 遵守指示的困難：「老師要求孩子回到座位，抄寫聯絡本，在短短的幾步路，時而戳戳同學、時而敲敲桌子，再刻意繞個路，才慢慢晃回自己的位子。」他人的指示，對孩子行為的作用並不大。 表現難以穩定：「有時可以在沒有人的督促下輕易完成功課，有時就算是大人從旁嚴格監督，卻只能完成一小部分。」，大部分患有ADHD的孩子智力不僅是正常的，甚至是更高，但卻因為專注力、衝動控制、活動量的問題而無法有穩定的表現。

WHY：孩子好動是天性，長大自然就會好了，為何需要正視及處理？

多數人認為小朋友調皮、好動本來就很正常，越大狀況會愈好，何必小題大作？其實我自己覺得的確不必太執著於孩子是否有被確診，又或者擔心孩子若被診斷為ADHD該怎麼辦？做為家長或老師，最重要的任務是「了解孩子的需求」、「觀察孩子遇到那些困境」、「與孩子一起找方法」，安排進行評估診斷只是其中的一個過程，最重要的目的應該是要找到幫助孩子突破自己的方式，而非只是將人際問題、學習問題合理化，一切歸咎於「他是過動兒」。

根據國外研究結果，過動兒成長至青少年後，好動情形逐漸改善，自然寬解約發生在12～20歲之間。三分之一的病童在長大成人後症狀可恢復與正常人一樣，有三分之一的個案因無法適應學校及家庭，而淪為不良少年或發展出反社會行為、情緒障礙或藥物濫用等問題。錯過了可塑性最高的兒童時期，未來可就真的難以彌補了。

WHEN：進行評估診斷及醫療協助的時機點？

究竟孩子是因為天生氣質屬「活動量大」的小孩抑或是真的疑似患有ADHD，需要進行評估診斷，家長及老師們除了以上述的三大條件以及五大特徵來判斷之外，再者要考量的就是孩子的年齡：4歲以上的孩子理解與執行能力都具備一定的成熟度，因此我會建議4歲以上做評估會比較適當。

WHWRE：該找哪個單位或是哪個科別？

兒童心智科、兒童發展聯合評估門診、早期療育門診

各家醫院的編制會略有不同，詳細仍需洽詢各家醫院。

WHO：相關的醫療專業人員有哪些？

小兒神經科醫師：診斷、開立藥物、神經系統功能、相關檢查安排（腦波、斷層掃描、核磁共振……）

小兒科精神醫師：診斷、開立藥物、心智功能、開立復健療程

小兒復健科醫師：診斷、兒童發展里程碑、開立藥物、開立復健療程

兒童心理師：心理衡鑑、心理治療

兒童職能治療師：感覺統合訓練、認知行為治療、專注力訓練、情緒調控、精細動作訓練、人際互動能力訓練

兒童語言治療師：語言理解、語言表達、構音

兒童物理治療師：粗大動作、協陶、肌耐力、平衡

HOW：如何進行評估診斷？

要正確診斷ADHD是一件複雜的工作，完整的臨床評估，包含各方面的資料收集，實際與孩子會談、觀察孩子的行為表現，需要多次門診觀察評估孩子的狀況，是否是從小時就有這些ADHD症狀出現，或者只是階段性的行為表現。如有需要，得配合智力測驗、學業成就或注意力測驗的結果來輔助診斷。

以目前台灣的醫療現況，預約評估與安排療育課程約需等待數個月的時間，對於家長來說是一大困擾，不過在等待的這段期間，也並非只能空等，不妨先讓孩子嘗試一些改善策略，例如：改變學習環境、運動、分段完成任務或學習等等，下回我再跟大家分享更完整的實務經驗。

參考資料：台灣兒童青少年精神醫學會、遠流出版「過動兒父母完全指導手冊」

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航