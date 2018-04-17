蔡英文首度出訪非洲友邦史瓦濟蘭，將送國王「五頭牛」

（中央社）

總統蔡英文今（17）日上午出訪非洲友邦史瓦濟蘭，這是蔡英文第三度出訪友邦，首度訪問非洲，兩國元首將舉行雙邊會談並簽署聯合公報。

史瓦濟蘭位於非洲南部、介於南非與莫三比克間，國土面積1萬7,363平方公里，人口約110萬人，屬於君主立憲體制。

史瓦濟蘭在1968年9月6日獨立建國，當天就與中華民國建交；今年是史瓦濟蘭獨立50週年、中華民國和史瓦濟蘭建交50週年與史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）50歲生日。

史瓦濟蘭位於非洲，比鄰南非與莫三比克，圖中紅色標記處即為史瓦濟蘭。

Photo Credit:截圖自Google map

蔡英文17日～21日出訪史瓦濟蘭，送上最傳統的禮物「牛」

蔡英文上午8時啟程，預計當地時間下午3時30分（台灣時間今天晚間9時30分）抵達。傍晚隨即舉行兩國元首雙邊會談、接受贈勳與簽署聯合公報；當天晚間將出席恩史瓦帝三世國宴。

蔡英文今天到21日訪問史瓦濟蘭，全程5天，在史瓦濟蘭停留4天3夜；出訪專案名為「同心永固」，取「兩國同心、邦誼永固」之意。

蔡英文於當地時間18日上午將參觀史京政府醫院與史瓦濟蘭技術學院；中午與非洲南部地區台商座談餐敘；下午參訪台商南緯公司，接著前往史國已故國王索布札二世陵寢獻花致意，並拜會王母恩彤碧（Ntombi Tfwala）；晚間與非洲南部地區僑胞晚宴。

蔡英文在當地時間19日將出席史瓦濟蘭雙慶儀式，下午參觀駐史瓦濟蘭技術團；晚間出席恩史瓦帝三世生日宴，史王邀蔡英文同切生日蛋糕，並欣賞煙火表演。

蔡英文在史瓦濟蘭的最後一天、當地時間20日上午將與隨團記者茶敘，中午與恩史瓦帝三世便餐，並由恩史瓦帝三世陪同觀賞野生動物，傍晚啟程返回台灣；預定在台灣時間21日中午返抵國門。

總統府準備具台灣元素的禮品，要送給恩史瓦帝三世及恩彤碧。準備給恩史瓦帝三世的贈禮包括牛隻五頭，及卑南族大巴六九部落的盾牌、傳告鈴與部落傳唱歌謠專輯；致贈給王母的禮品是牛隻三頭，及「國王的母親與台灣阿嬤」蝴蝶蘭漆畫。

總統府說，史瓦濟蘭以農牧立國，80%的史瓦濟蘭人從事農牧活動。牛在史瓦濟蘭象徵財富，可換地、求婚，贈牛是史國重要傳統文化；這項入境隨俗的禮物，代表對史國傳統文化的尊重與高度重視。

台史兩國關係密切，史瓦帝國王曾訪台16次

總統府也表示，台史兩國關係密切，高層互訪頻繁，前總統李登輝、陳水扁、馬英九、前副總統蕭萬長都曾出訪史瓦濟蘭；恩史瓦帝三世更曾16度訪台。

除高層互訪，台灣援助史瓦濟蘭的技術合作項目還涵蓋農業、畜牧、醫療、鄉村電力化、高速公路交通安全警示系統、傳統選區中心電腦化與強化史國國家商品標準評檢基礎設施計畫等多面向。

雖然中國近年積極透過企業投資深化和非洲關係，著力甚深，但由於台史兩國從高層到民間關係密切，史瓦濟蘭深化與中華民國邦誼的立場始終堅定不移。

雙邊貿易部分，史瓦濟蘭去年對台出口總額約23萬餘美元（約新台幣667萬元），以柑橘類產品為主；史瓦濟蘭從台灣進口總額約677萬餘美元（約新台幣2億元），主要產品包括合成有機著色料、紡織造紙等工業用整理劑、自動資料處理機、紡織用機器及服飾配件。

《中央社》報導，11日，立法委員蔡適應才在立法院質詢蔡英文將出訪史瓦濟蘭相關事宜，當時蔡適應表示，史國當地新聞網站近日引述部落客文章指台灣已捐款170萬美元（約新台幣5,000萬元）給史國，協助辦理19日將舉行的獨立50週年慶典。

對此，外交部長吳釗燮表示，報導內容「絕對是不確實的」，台灣沒有捐款170萬美元給史瓦濟蘭辦理國慶活動；台灣有相關單位協助史國在慶祝晚會施放煙火，但經費的金額很小。

至於總統這次出訪是否會簽署新的合作案？吳釗燮指出，蔡英文出訪史瓦濟蘭將與史國簽署聯合公報，內容包括雙方邦誼長存與對雙邊合作的支持，但這次不會簽署新的合作計畫，也沒有規劃新的援助案。

蔡英文致詞：台灣是世界的台灣，走出去才有更大的空間

蔡英文出訪前致詞表示，今年是史瓦濟蘭建國50週年，也是史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）50歲生日。她將出席難得的雙慶儀式，同時慶祝台灣和史瓦濟蘭建交50週年。

總統說，這是她就任後首次訪問非洲，世界的各個角落都有正在打拼的台灣人，這次的出訪要去慰勞大家的辛苦，也感謝大家在海外為台灣的努力與付出。

同時，總統指出，在她出國的這段時間，沒有隨行出訪的行政與國安團隊都會堅守崗位，所有的改革與建設都會如期如質、按部就班推動。蔡英文也要求國安團隊，務必嚴密掌握周邊的情勢，隨時回報做好應變。

總統也重申，維持台海的和平、穩定與繁榮，是政府責無旁貸的責任，政府有信心也有決心捍衛國家的安全，只有走出去才有更大的空間，台灣是世界的台灣，走出去國家才有無限的未來。

《ETtoday》報導，蔡英文上任以來已經出訪友邦三次：

「英翔專案」2016年6月24日～2016年7月2日：走訪中南美洲友邦巴拿馬與巴拉圭，不過後來巴拿馬與我斷交，已非我國友邦

「英捷專案」2017年1月7日～2017年1月15日：出訪中南美洲，行經宏都拉斯、瓜地馬拉、尼加拉瓜與薩爾瓦多。

「永續南島，攜手共好」2017年10月28日～2017年11月4日：走訪南太平洋的三個友邦，包括馬紹爾群島、吐瓦魯，以及索羅門群島。

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核稿編輯：羊正鈺