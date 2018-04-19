說同事「You are impatient」犯大忌，該怎麼說才是「對事不對人」？

有一回，Linda和外籍同事討論專案，外籍同事沒耐心聽，她說：「You are impatient.」（你很沒耐心）。結果同事很生氣。Linda覺得自己是對事不對人，為什麼同事會生氣？

其實這句英文聽來有點「對人不對事」。我們今天來熟悉一個稍有難度的句型。平常我們說：

You are nice.（你人很好）

You are smart.（你很聰明）

「You are OOO」基本上是指一個人的特質。像Linda這樣的狀況，如果不想批評同事是怎麼樣的人，而是指他正處於某種狀態，加上一個being，就不會把話說死。

You are impatient.=>改成You are being impatient.（你現在很沒耐心）

Being是be動詞的進行式，Be being+形容詞這樣的結構，經常用來指人一時的舉止和平常不一樣，我們這樣講話時，有時也暗含著驚訝、不滿、諷刺等情緒。來看幾個有趣的例子，比較一下加了being，會有什麼不同：

Mary is being sick. （X）瑪麗生病了。

（O）瑪麗正在吐。

如果說「Mary is sick.」有可能是生病了，也有可能是吐了。要看上下文才能判斷。但用Mary is being sick，表示處在某個動作進行狀態，就是指她正在吐。

看更多例子：

He is difficult.（他這人很難相處）

He is being difficult.（他在故意刁難） Is he funny?（他是個有趣的人嗎？）

Is he being funny?（他是在故意開玩笑嗎？） You're stupid.（你很傻）

You're being stupid.（你在裝傻） She is helpful.（她很熱心助人）

She is being helpful.［她只想是幫忙。（可能後來越幫越忙）］ You are rude. ［你很沒禮貌。（可能一直都這樣）］

You are being rude.［你這樣（的行為）很沒禮貌］

本文經世界公民文化中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

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