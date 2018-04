說同事「You are impatient」犯大忌，該怎麼說才是「對事不對人」？

有一回,Linda和外籍同事討論專案,外籍同事沒耐心聽,她說:「You are impatient.」(你很沒耐心)。結果同事很生氣。Linda覺得自己是對事不對人,為什麼同事會生氣?

其實這句英文聽來有點「對人不對事」。我們今天來熟悉一個稍有難度的句型。平常我們說:

You are nice.(你人很好) You are smart.(你很聰明)

「You are OOO」基本上是指一個人的特質。像Linda這樣的狀況,如果不想批評同事是怎麼樣的人,而是指他正處於某種狀態,加上一個being,就不會把話說死。

You are impatient.=>改成You are being impatient.(你現在很沒耐心)

Being是be動詞的進行式,Be being+形容詞這樣的結構,經常用來指人一時的舉止和平常不一樣,我們這樣講話時,有時也暗含著驚訝、不滿、諷刺等情緒。來看幾個有趣的例子,比較一下加了being,會有什麼不同:

Mary is being sick.

如果說「Mary is sick.」有可能是生病了,也有可能是吐了。要看上下文才能判斷。但用Mary is being sick,表示處在某個動作進行狀態,就是指她正在吐。

看更多例子:

He is difficult.(他這人很難相處)

He is being difficult.(他在故意刁難)

Is he funny?(他是個有趣的人嗎?)

Is he being funny?(他是在故意開玩笑嗎?)

You're stupid.(你很傻)

You're being stupid.(你在裝傻)

She is helpful.(她很熱心助人)

She is being helpful.[她只想是幫忙。(可能後來越幫越忙)]

You are rude. [你很沒禮貌。(可能一直都這樣)]

You are being rude.[你這樣(的行為)很沒禮貌]