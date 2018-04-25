佛系時代的年輕人：信興趣，得永生

作者：黃大米

本文為《若你委屈自己，任誰都能刻薄你：小資世代突破盲腸的30個人生亮點》前言

「買房子喔？買不起啊！別想了。」

「生小孩呢？要再想想。我小的時候，爸媽帶我出國玩，吃遍美食大餐。我給不起小孩這樣的生活。看自己的小孩過不起好日子，我會很內疚。」

第一次聽到七、八年級生這樣的說法時，我內心是震驚的。對於要不要房子、孩子、車子，他們給我的答案都是「不是不要不想，是要不起，所以不敢想」。

因為負擔不起，所以不要，無能為力之下，萬般皆可拋──這情況也出現在大陸，他們稱為「佛系世代」、「佛系青年」，指的是無欲無求，隨遇而安。吃飯？有得吃就好了，吃什麼無所謂。穿衣服？有得穿就好了，好不好看、是不是名牌無所謂。買房？父母幫忙買最好，自己買不起也無所謂，不追求、不計較。低欲望到一如出家。

只要你還會「想要」，就是有夢的人

年輕人表面上看起來統統無所謂，但有趣的是，骨子裡面，他們對於在乎的東西會更積極、更投入，例如：學語言、打遊戲、出國玩、吃美食等等。他們是看破紅塵的佛系世代，卻對最在乎的事情特別偏執。我都笑他們是「信興趣得永生」，只要談到他們想要的事情，眼神會突然像漫畫主角一樣有五角光芒，雙手揮舞，熱血地說著：「對對對！這很重要，這太酷了。」

他們追求工作、生活平衡，六點準時打卡下班，人生從黑白變彩色，有人去學韓語，有的去練兵器，有的趕著去參加漫畫迷聚會。想做的事情，就算是熬夜或者把積蓄花光也可以。

我認為每個世代的人都有夢想，只要你還會「想要」，就是有夢的人。上一代的人追逐大成功、拚搏買房，不是這世代的孩子的夢，他們重新定義自己的成功，不用全民擁戴，只要自己或者一個小群體覺得厲害就夠了。

沒有誰的人生是完美無瑕的

在不同的專業領域，例如財經、地產、法律等等，有很厲害、很權威的專家，但在人生的課題上，無論是職場或情場，統統都沒有專家，兩性專家常被嘲笑後來都離婚，職場專家也會失業。沒有誰的人生是完美無瑕的。無論是多厲害的人，職場這條路，大家都走得起起伏伏，甚至是顛顛簸簸。情場也是如此，有時笑、有時哭得無限迴圈。沒有誰一生順遂，就算「你爸有錢」也不可能讓你高枕無憂。

我有個朋友家境非常富裕，法律系畢業後，先娶妻生子，人生進度超前。剛結婚的前兩年，他專心準備律師特考，這期間，他不愁吃不愁穿，身上扛著家裡超大的期待。「期待」兩個字代表「只許成功，不許失敗」，像是在玩丟骰子，你只能丟出滿分的六點，假如擲出一到五都是丟人，壓力破表。更慘的是，太太的家人對他沒有工作這事很不諒解，不斷地冷言冷語。一事無成千斤重，他百口莫辯，只能沉默。

有一天，他走入星巴克想買杯咖啡，店員隨口問一句：「先生，方便跟你要張名片嗎？」名片？！他沒有工作，哪來的名片。他多想要有一張可以立足社會地位的名片啊！太刺、太痛了，他受傷又憤怒，見笑轉生氣地走出店門，迄今沒有再踏入住家巷口的星巴克。

講這個故事是想跟你說：人生不是有錢就沒煩惱，萬般皆得意，日日好順心。不是這樣的。沒有錢的人，煩惱的是錢；有錢的人煩惱的事，連錢都沒辦法解決。

心靈雞湯加苦口良藥，增生現實抗體

這本書分為三大主題，分別是「職場力」、「夢想力」與「感情力」，這是支撐我人生的三元素，一如陽光、空氣和水，缺一不可。

職場力

在低薪、不景氣又低欲望的時代，同樣三十歲，有人月薪不到三萬，也有人月薪衝破十萬。差異點不見得是努力，我看到的年輕人都滿努力的。關鍵點往往是「選擇」，你會成為怎樣的人，走上哪條路，都是每一個小小選擇一環又一環扣出來的。要拿下高薪，在職場上該如何去要錢是很重要的關鍵，書裡將告訴你愛錢的人如何跟老闆死要錢、賺高薪及面試談判的武功祕笈。

夢想力

「夢想」是我很在乎的篇章。在人的一生中，「夢想」兩個字將牽住你的靈魂，驅動你的身體走向企求的桃花源。以我個人來說，「夢想」是撐起我一個人隻身在台北發展的鷹架：在情緒上，忍受離鄉背井的孤單寂寞；在金錢上，付出高額的房租，吃難吃又貴的外食；在育樂上，看著在家鄉發展的同學連假時去外地旅遊，我卻忙著搶返鄉車票，回家不是玩樂，回家是想念，是身心安頓的放鬆。台北不是我的家，卻是我作夢的地方，即便曾經薪水稀少到像在做功德，也讓我甘之如飴，這就是夢想的魔力。

過去很少有勵志書跟你說圓夢後的真相是什麼。圓夢後，從來不是彩帶飛舞，從來不是世界就此一片光亮的，那叫做拍電影，叫做廣告，催淚感人，卻不是真的。夢想實現後是什麼樣子呢？你慢慢看這本書就會知道。那些別人沒告訴你的殘酷事實，我會一邊餵養你心靈雞湯，一邊讓你吞下真實世界的苦口良藥，兩樣一起搭配服用，適口性佳，也讓你產生抗體，擁有前進夢想與修正腳步的力量。

感情力

感情的部分，身為一個情路坎坷，加上身邊有很多感情一言難盡的朋友，怎麼可能不談這段呢？不提情字這條路，不就白白吃苦了嗎？我們一定要苦中作樂，在每條艱困的石子路上，找到藏在裡面的寶石。這些寶石來自每次失戀大哭，徹夜聽著情歌，喝著啤酒卻無法把自己灌醉後的沉澱；又或是曖昧許久以為喜獲真愛，結果卻被耍了一場。在又窘又怒時，用揪心與磨心去琢磨出「了解自己要什麼」的硬道理，最後篩選出相處起來最舒服、最適合的人，就算不符合社會期待也可以，社會價值根本不用太鳥。

人生沒有標準答案（異常重要，請說四次）

無論你的夢想是什麼，只要是你的夢，就值得去追逐。我寫這本書，是把這輩子一路上遇到的珍禽異獸、獨特人種，從記憶的大包包裡面，一隻一隻地抓出來，寫下這些怪物是如何做選擇，讓人生綻放光芒。他們有的是很年輕就當上總經理，也有為愛不顧一切拋下主播位置的正妹，也有不到三十歲，薪水就衝破十萬的職場冒險王……我把這些動人的故事寫出來，用輕鬆中帶點幽默、嘲諷的筆法，去偷渡我藏在故事裡的大道理，希望這些故事提供你在面臨人生抉擇時，多點思考或者參考，而不是標準答案，不是標準答案，不是標準答案，人生沒有標準答案──因為很重要，所以要說四次。

書裡面的故事，八成以上都是真的，故事為了保護當事人以及相關人等做了局部修改，遊走虛實之間，情節曲折離奇也動人。上天是最好的編劇，非常感謝這些「肉身菩薩」的犧牲、奉獻，把自己的血淚經驗，透過我的文字拿出來曬一曬，讓更多人不用傻傻走歹路。說到這裡，我默默覺得，這根本就是一本善書、勸世良言，各大廟宇都應該放一本（誤）──縱然說這是誤，但如果廟方要助印或者團購，我還是願意幫你們談折扣，謝謝啊！貪財貪財！

在我動筆時，每隻有故事的怪獸都在我的大腦裡面拍動翅膀，大喊著：「寫我寫我寫我啊，你快點寫啊！」每每寫完一隻，我內心就鬆了一口氣。被寫完的珍禽就從我大腦飛走，給壓在文字的雷峰塔下，乖乖地睡在那裡，等待被印成書本，等待被看見，等待與你心靈交會。

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書籍介紹

《若你委屈自己，任誰都能刻薄你：小資世代突破盲腸的30個人生亮點》，寶瓶文化出版

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作者：黃大米

若你敢要，你就能贏。只是抱怨，無法改變你所面臨的任何困境，唯有行動，才能脫困！

二十幾歲，你有馬不停蹄的衝勁，卻被周遭的質疑打趴在地。三十多歲，你好不容易累積了一點自信，卻開始對該走哪條路猶豫不定。

當了多年記者，在人來人往的電視圈、求職場上「閱」人無數的黃大米，以三十個生活周遭發生的真實故事，針對職場、夢想和感情等三大關鍵面向，透徹解析人生贏家的必備認知及實踐方法，一針見血地穿入你的心坎裡。

Photo Credit：寶瓶文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航