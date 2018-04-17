備戰波馬，川內優輝參加了不用報名、沒有官方補給的麻省新年馬拉松

川內優輝本身喜歡旅行，雖然不是Fun Runner，但也喜歡藉著到世界不同地方跑馬拉松來拓闊眼界，享受旅遊的樂趣。

他身為公務員當然不宜收受額外利益、接拍廣告，但是這類型可以為國、為地方爭光的招待，工作單位倒是非常樂意配合，而且他平日工作非常賣命，接聽電話的速度就像他的跑速一樣，反應極快，教同事們心服口服。

國際上，馬拉松賽事若想擠身金銀牌之列，其中一項條件就是招待能跑出某個特定時間的精英們參賽，川內近年正是藉這個方式換得免費周遊列國的機會，像兩星期前的台灣萬金石馬拉松就是其中一項。

好了，為何這麼多賽事不選，川內偏偏要選擇這場零下17度的賽事？

日本的新年假期相對較長，一般都有大約一個星期左右。在高校任職的川內近幾年都會選擇用新年這個長期來遠征海外，例如去年的新年假期就去了倫敦視察，為世錦賽作準備。

2018的新年假期，川內的海外賽事經理人為他找到了同在麻省的Marshfield New Year Marathon（馬什菲爾德新年馬拉松），來作為視察波士頓馬拉松賽道之用，以節省旅費。恰巧，有份參與籌備該賽事的跑會會員，又正是波馬的精英選手聯絡人。經理人於是向對方提出邀請川內參賽，交換條件就是能為賽事申請成為美國田徑總會（USATF）公認的賽道。賽道一旦被承認，往後參賽者的成績就可以成為正式的紀錄，用作參加波士頓馬拉松等重要參事的參考成績，願參加此賽事的參賽者可能會越來越多。真是一個三贏的方案！川內聽後亦一口答應！

值得一提這個賽事的特色是「Pay Nothing, Get Nothing」，不須報名，不用參加費，連官方水份補給站都沒有（？！），只要當日去到現場就能參賽！

川內以精英身份參加多一個賽事，既能賺取經驗、多一份履歷，又能為波馬作試路，對他來說實在一舉數得，何樂而不為呢？

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