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2018/04/17, 運動
波士頓馬拉松——川內優輝特別的試路方式（1）
photo credit: AP Photo/Steven Senne/達志影像
我們想讓你知道的是
川內優輝是自1987年以來首位在波士頓馬拉松稱王的日本人。他不是專業運動員，身有正職，為了備戰波士頓，他有自己一套的試路方式。
唸給你聽
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業餘跑者多數工作繁忙，請假困難，若說到要提早兩天到馬拉松賽場地視察兼「試路」，的確有點難度，但高手如川內優輝，即使身有正職，仍是會千方百計要做到盡善盡美，為重要的賽事進行「試探路線」的工夫。
然而，跟大部份打工族一樣，他的假期都是有限的，有國外賽事的時候，最多請一個星五再加一個星期一。
那麼，到底川內有什麼特別的試路方法呢？
大家記得今年1月1日，川內優輝跑了一個體感零下23度（實際溫度零下17度）的美國賽事嗎？你會覺得川內選中這個賽事只是巧合嗎？非也。其實他是為了備戰今年4月的波士頓馬拉松，而選擇到這個位於麻省的Marshfield New Year Marathon，而結果，他在嚴寒的零下17度環境之下，竟跑出2小時18分59秒，並成為他人生中第76個sub220的賽事⋯⋯
（待續）
本文獲授權轉載，作者Faceboook。
責任編輯：周雪君
核稿編輯：歐嘉俊