【金像獎】多謝成龍，他的低劣再次喚起香港影壇鬥志

金像獎影壇大哥的「火」，是逼出來的

實在難得，香港有這一屆「火藥味與深度並重」的金像獎頒獎典禮。相信沒多少人會否認，古天樂、黃秋生在台上發言的那團「火」，鮮明地捍衛香港電影價值，古天樂甚至揚言「香港人要團結」，黃秋生問不知下屆還有沒有香港電影；可謂回應成龍上月稱：再沒有香港、中國電影之分，「只有一種電影叫做中國電影」。

我們尤其對古天樂的「火」絲毫不覺反感，他說這番話之前，從沒有針對「合拍片」批評甚麼，也不會介意跟世界各地的電影人合作（包括中國內地），近年的《危城》、《殺破狼．貪狼》已是鐵證，他絕非憤世嫉俗又傲慢的香港仔。

顯然，影壇中人的怒火是被成龍逼出來的。

或許有人會說，成龍既然身為「政協」，這樣宣示政治立場十分正常，我們有需要這麼在意嗎？

但是，心水清的朋友便會明白，這次不是電影圈中人普通爭風吃醋，或如曾志偉般賣弄虛榮，互相打打；甚至連成龍是否以「政協」身分發言也是次要，真正問題是他的說法，等同於抹殺整個香港影壇的努力，如果我們只以旁觀者的態度看，便無法理解影圈中人的怒火，這是一種對香港電影的侮辱，而且完全不知何謂「文化創意」。

重溫周星馳：問題不在於「政協」，而是如何看「文化創意」

別忘記大約5年前，周星馳同樣以「政協」的身分出席節目《鏘鏘三人行》，他跟竇文濤、梁文道談《西遊．降魔篇》的構思和製作。周星馳回應看似敏感的政治話題時，永遠緊扣自己如何看待「電影作品」、如何重視「文化創意」本身，他流露著一種香港創作人的自信，認為可以藉不同途徑將香港搞笑的意念、節奏感，「分享」到中國內地，提供不同的化學作用，把政協看作是一種有利交流電影文化的媒介。

更有趣的是，在對談期間，主持竇文濤三番四次表示大惑不解，為甚麼周星馳連《西遊記》原著都沒有完整看過一遍，作品依然能有好素質？這樣的問題，也許，許多香港創作人一聽，心裏很快便浮現這樣的想法：有沒有徹底看過原著，跟電影作品「效果、口碑」好不好，創意有沒有突破，兩者沒有「必然」關係。

當你看到這段對話時，更深深感受到何謂「文化創意、特色」，竇有這樣的疑惑，與學識多寡無關，而是反映典型的「中國觀點」，對判斷何謂「優秀作品、出色作品、深度作品」等等，有一種先入為主的框架，或充滿情感包袱，不管是創作那一類電影作品，編導好像「必須」看一層樓高的著作，本本磚頭厚，才算夠「功力」製作出優秀的作品。

可見，中港兩地對創意的理解，已存在這類文化差異，倒是，周星馳能視文化差異為互補關係，中港不同觀點與角度有助得到啟發，沒有看成是高低之分。

成龍這麼多年以來，哪裏有進步過？

是故，相比周星馳的取態，更見成龍的問題不在於有政協身分，而是他從事電影事業多年，有如此豐富的經驗，依然不通「文化創意」的價值，說話素質竟然如此低劣，甚至沒有對同行給予多少尊重，他稱「拍黃大仙」只有香港人才懂的說法，不知所云。而文化創意討論的意義，根本無須強行辯論「這部、那部電影還算不算港產片」，可以直指香港創意文化、土壤，對製作「好作品」在將來仍保有的價值所在。

敢問成龍，看似只有香港人懂欣賞的《無間道》，及後好萊塢翻拍，有沒有「國際性」？又敢問他許鞍華80年代那部《傾城之戀》，題材擺在今天夠不夠「國際性」？乃至於黃百鳴、甄子丹的葉問系列備受國際好評，又如何？

可能，成龍隨時間經驗，比較長進的是兒女私情，看電影的水平不見得有何長進；他上月的言論，等同於煽風點火把全個香港影壇「挾上」鬥爭的軍艦，把沒有必要對立的事情，為了個人私慾「口快」惡化問題。

退一步說，撇開政治層面，大概，成龍從《A計劃》、《威龍猛探》、《警察故事》逐漸起家，到近年參與《英倫對決》（The Foreigner），他最重視又最能看懂的，來來去去就是「商業動作片」。

如果說國際化，還是去年陳嘉上導演回應傳媒時說得好：

「（是否北上）這是選擇的問題，無對與錯，你選擇與幾百萬人溝通，或選擇幾億人溝通，是你的選擇」，轉移陣地繼續與好萊塢電影鬥，他自言希望港產片不會步日本電影後塵，連日本人本身也只得小部分人支持而已，我不想去到那局面就繼續做。所以每當有人講北上時，我都笑，我們是『北退』。」

又或者，我們應該回頭感謝成龍，任何大時代中的奮鬥與變革，都需要正負面的激勵，這次，成龍一再給予電影界、香港人激發鬥志的理由，以及認清我們的文化價值。

核稿編輯：周雪君