女主角之母既然反對離婚，為何保留協議書？—談《隱藏的大明星》

「茵希雅這一家」在巴羅達的故事，不算印度家暴的重災區

Photo Credit: 電影 Secret Superstar Youtube截圖 / Zee Studios

有人說，舉世最難念的一本經，全名叫「家家有本難念的經」。近來印度電影《隱藏的大明星》（Secret Superstar）引起各種議論，雖然，故事的確有帶出深刻的女權反思，然而，把這個議題串連起來的主軸，從頭到尾都離不開少女主角——茵希雅的「家事」。

從茵希雅的夢想、母女的困境、與蜻蜓男（Chintan）相戀，乃至跟樂壇當紅沙克帝·庫馬爾相遇（阿米爾罕Aamir Khan飾），若細心留意的話，必會大讚劇本夠水準，因為故事沒有走「父權vs.女權」簡單對立的套路，彷彿向觀眾厲聲呼喊「女性要起來反抗父權社會的壓迫」，反而，是相對溫和又有層次的思考。

「茵希雅這一家」生活在印度西部巴羅達（Vadodara），而她父親是穆斯林及工程師，又算是提供一家五口小康至中產生活，未至於有貧窮基層的悲慘遭遇；至少，母親Najma尚且能夠變賣金鏈購買手提電腦給茵希雅，飲食、學費不缺。可謂有幸有不幸。

以印度家庭暴力的文化氛圍來說，巴羅達算是沒有北方邦（Uttar Pradesh）那麼嚴重，踏入2000年以後，北部仍有50%以上的印度人，認為「丈夫有權力毆打頂嘴或不聽話的妻子」，而且數字極可能低估了情況，全國的家暴問題依然相當普遍。更別說婚姻之初，低下階層女性付出昂貴嫁妝，婚後妻子懷孕時接受超音波檢測，可能將女胎打掉的社會現象（多年後印度政府再統計發現，大量單身印度男帶來的社會問題）。

茵希雅的女權立場似乎一面倒得到掌聲⋯⋯⋯

Photo Credit: 電影 Secret Superstar Youtube截圖 / Zee Studios

相信香港人看《隱藏的大明星》的時候，最能理解和代入茵希雅的感受，她很早就發現自己唱作的音樂天賦，卻無望得到父親的批准，更別說追尋歌星夢；此外，不時在家目睹母親Najma被虐打，多年來試過被打斷手、眼臉腫青、掌摑與辱罵無數，連道歉「Say Sorry」幾次也會挑起他的情緒，厲聲恐嚇，全家人都要圍著他的生活轉，說一聲轉職決定要全家移民，誰都不能哼半句。

茵希雅難以忍受失去自由，更難忍母親被視作半奴僕、資產對待，一再跟母親訴說，可以想辦法過自己想要的生活，她強烈的叛逆、厭惡和失落感，最得到觀眾共鳴；尤其茵希雅年紀輕輕，才華、獨立、鬥志驚人，任何支持女權主義的人，簡直要站立鼓掌。面對這樣的父親，理所當然地要激烈抵抗。

所以，故事發展到中後段，可能大部分觀眾已站在茵希雅「同一陣線」，當茵希雅千辛萬苦私下挨過了錄音面試，亦得到沙克帝·庫馬爾及其前妻協助，得到一份離婚協議書，怎料，回到家中跟母親商量盡快離婚，換來狠心的斥責，那時候茵希雅反擊，認為是母親的「懦弱」妥協暴虐父權，才會弄得終身被他擺布，言下之意是她咎由自取，最終累及自己。

原來，是「母愛」支撐著故事的「女權」幼苗

Photo Credit: 電影 Secret Superstar Youtube截圖 / Zee Studios

直至在舉家到機場離開巴羅達的一幕，中前段一大部分看似只屬「逆權」的反抗歷程，故事的精髓才真正揭曉，是Najma的母愛蓋過了一切冤屈。其實，Najma 並非不信任茵希雅的唱歌才能和事業，甚至買了她第一張唱片欣賞，知道星途或者可行。但是，Najma憐愛茵希雅還在少女求學階段，應該擁有家庭的經濟支援，不想女兒為了自己的困境，過早影響學業被迫全職賺錢，丈夫又即將轉職收入大增，在Najma眼中，這是唯一可以避免女兒陷入工作巨壓的途徑（畢竟Najma珍惜中產印度家庭）。

於是，Najma寧願承受茵希雅誤解她，面對可能終身受虐打的困境，也要盡自己最大的能力確保女兒繼續學業，隨母愛而來的堅強無懼身心打擊，半點也不懦弱（正如當初寧願離家出走也要把茵希雅生下來）。

Najma之所以在機場簽下離婚協議書，不是因為丈夫辱罵她「垃圾腦殘」，卻是極度痛心無法保住女兒留作紀念的結他，這是女兒妥協移民之後，最微卑的生活寄托。

丈夫開口閉口說那結他是垃圾，為的就是省些微附加費，這才是Najma不能承受的痛，簽下離婚書。Najma內心顧念的不是抽象的女權主義，也不是受女兒喋喋不休的道理所啟發，而是不可以讓女兒絕望和精神崩潰，這才是Najma既然拒絕離婚，卻仍未丟棄離婚書的原因。女兒的建議保存了母親的希望，而母親亦為保存女兒的希望，用盡各種辦法奮鬥到最後一刻，離婚就是最後一著，結果這不能承受的痛，來得比想像中早。

電影控訴有智慧而不激進，現代女權推進得來不易

Photo Credit: 電影 Secret Superstar Youtube截圖 / Zee Studios

整部電影儘管不乏家暴情境，但嚴格來說，所反思的並不是激進的女權主義，或當今遭扭曲的觀念：女性vs.男性，把兩性擺在互相鬥爭與對立的層面上，是故，我們才看到印度少年蜻蜓男，有新時代尊重女性的風度，也在茵希雅跟沙克帝·庫馬爾的對話之中，帶出夫妻離婚，並「不必然」是丈夫傷害了妻子，可以是雙方不合，「不一定」有誰對誰錯的問題，沙克帝·庫馬爾的事例是風流又禍從口出，長期互相吵鬧，不是基於向前妻施暴才離婚收場。

說到這裏，不得不提的是，當我們經常強調西方社會（尤其美國）講求男女平等，重視權益，印度顯得殘暴落伍之際，別遺忘史蒂芬．平克（Steven Pinker）曾強調全球女權急速推進是近幾十年的事，直至上世紀70年代，西方社會離婚相關的法律，才稱得上明確保障男女雙方的資產等權益，亦開始重視對強暴案的處理。

不過話說回來，為甚麼要到近現代這麼接近的年月，令人噁心的「醜惡父權社會」才開始得到法治的壓制，趨向男女平等？數千年以來的男人搞甚麼？如此要追溯探究農業經濟的誕生對兩性、階級帶來甚麼影響，則是另一個龐雜而麻煩的問題了。

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本文來源自作者博文

核稿編輯：周雪君