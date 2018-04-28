希哈葡萄：「濃郁型」紅酒入門必嚐的經典品種

相信各位酒迷們一定都對希哈（Syrah／Shiraz）這個品種毫不陌生，更是偏好「濃郁型」葡萄酒的朋友們絕不能錯過的厚實滋味。那麼希哈（Syrah／Shiraz）究竟有哪些迷人香氣？又有哪些產區的希哈堪稱經典中的經典呢？就讓我們透過這篇文章來看看吧！

希哈（Syrah／Shiraz）小檔案

果香：黑莓、藍莓、黑醋栗、李子

其他風味：胡椒、橄欖、丁香、薄荷、巧克力、迷迭香、煙燻肉味、菸草

酸度：中等偏重

單寧：中等偏重

希哈（Syrah／Shiraz）特色風味

希哈（Syrah／Shiraz）的酒色多半呈現暗紫紅色澤，而一如他的深暗色澤，所呈現的果香也是以黑色莓果為主。初次嚐到希哈的時候，相信不少人會被他飽滿豐沛的漿果香氣、厚實酒體震懾住，確實，希哈正是如此強勁香濃的品種；隨著莓果香氣逐漸褪去，緊接而來的則是明顯的胡椒風味，以及其帶來的微微辛辣口感，還有一些煙燻肉類的氣息。正因為希哈的風格十分濃烈直率，所以除了以單一品種釀造，有時也會加入卡本內蘇維濃、格納西等品種混釀，以增添酒款複雜度。

新舊世界大不同

相信各位應該有留意到，從文章一開頭到目前為止，在提到希哈時，都會出現兩種英文寫法，那麼這兩者究竟是不是相同品種？又為什麼要有所區分呢？事實上，這兩個拼法都是指同一個品種，只不過Syrah通常被用在法國；Shiraz則是指澳洲的希哈。

而我們都知道，相同葡萄品種在新舊世界，或不同的氣候條件下，往往會有截然不同的香氣與口感表現，希哈也不例外。來自舊世界，或是生長在較寒冷氣候下的希哈通常酸度較高、酒體較輕，且會有較明顯的草本植物、濕潤土地的氣息；新世界以及溫暖環境下成長的希哈，則是以莓果、胡椒作為香氣主調，風格較為甜美、酒體紮實。

舊世界代表產區：法國隆河（Rhone）

新世界代表產區：澳洲巴羅莎谷（Barossa Valley ）

希哈（Syrah／Shiraz）餐酒搭配秘訣

Photo Credit: Depositephotos

屬於濃郁豐厚型的希哈（Syrah／Shiraz），在餐酒搭配上自然適合搭配重口味的料理，再加上帶有胡椒、煙燻肉片氣息的特性，因此非常適合搭配BBQ、牛排，或是以辛香料調味醃漬的料理。

在讀完這篇文章後，你是不是也對希哈的特色風味有更多的認識了呢？下次不妨分別試試來自法國與澳洲的希哈，感受兩種迥異風格各自的獨到滋味！

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航