女性主義並非鐵板一塊：「生態女性主義」面對跨性別問題的流派之爭

生態女性主義經常跟基進女性主義被指控為「本質論」，前者被指控過分沉迷於「女人與自然之間的神祕連結」；後者則是被指控過分強調「女人與男人之間不可翻轉的權力宰制」，當然這兩個流派內確實都有這種人，然而實際上兩者都有反對本質論的歷史。

生態女性主義經典《肉食的性政治》（Sexual Politics of Meat），台譯《男人愛吃肉‧女人想吃素》的作者卡蘿・亞當斯（Carol J. Adams）就被如此指控，並且被指為「恐跨」（transphobia）。

她在基進女性主義神學家兼哲學家瑪麗・戴莉（Mary Daly）過世的時候寫了紀念文，並且與她生前時關係密切，互為彼此的女性主義啟蒙者。由於瑪麗是著名的「排跨基女」（TERF），也就是排斥跨性別群體的基進女性主義者，在她的著作《婦女生態學－激進派婦女主義的轉化倫理》（Gyn╱Ecology）指控進行性別確認手術的跨性別女性是「父權醫學為男性幻想製造的科學怪人」，所以在年輕一輩女性主義者眼中是惡名昭彰的存在。

因此年輕一輩的生態女性主義者們，撰寫大量批判卡蘿的文章，認為她是排跨基女的同路人，包含在著名的女性主義媒體Bitch Media上的文章，也有人以批判卡蘿跟瑪莉的關係，以此佐證生態女性主義的恐跨問題，認為生態女性主義存在「生理性別決定論」的問題。

卡蘿在近年的聲明中表示，恐跨是嚴重的問題，是一種結構性的暴力，造成跨性別群體嚴重的傷害與死亡。她認為作為關注受壓迫者結盟的生態女性主義者不應該恐跨，並且表示她並不認同瑪莉對跨性別議題的觀點，但她同時也指出「女性主義者可以不認同彼此某部分主張，卻敬佩彼此其他的主張」。

卡蘿特別指出年輕一輩的女性主義者被鼓勵批判老派女性主義者的現象，她認為這個現象有好有壞，女性主義者本來就應該學會批判彼此，但看到黑影就開槍、全盤否定其它女性主義者未必是好事。

香港婦女團體－新婦女協進會也翻譯過生態女性主義者Aph Ko文章《女性主義應涵括動物權益的５個原因》，當中就有對排跨基女的嚴正批判「排斥變性人士的基進女性主義者便一個好的例子，她們並不相信變性人士會遭受到與她們相等的壓迫。⋯⋯宣稱一些群體獲『待遇較好』，完全漠視了欺壓縱橫交錯和相互支持的本質。」

澳洲馬克思主義生態女性主義者愛麗雅・莎列（Ariel Salleh）所著作的《生態女性主義作為政治：自然、馬克思與後現代》（Ecofeminism as Politics: Nature, Marx, and the Postmodern）中，就表示生態女性主義因為反對環境破壞，所以是社會主義的；因為注重原住民族智慧、批判西方中心主義，所以是後殖民主義的；因為關注壓迫之間的多元交織性，所以是後現代主義的。

事實上，女性主義有很多流派差異，即使是相同流派，裡面還會有小流派，像是基進女性主義中，就有「雌雄同體論」（androgyny）跟「女同志分離主義」（lesbian separationism）兩種完全不同的立場，前者要打造所有人都擁抱女男特質的社會，後者則要打造純女性的烏托邦。不過嚴格說起來，最終每個女性主義者的觀點都只能代表她自己，女性主義並非一成不變的鐵板一塊，更不是某種宗教或帝國，需要約束與控制彼此的思想，所有女性主義者都可以選擇自己的道路。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航