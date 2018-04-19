得罪前後三任總統，聯合國對抗瓜地馬拉貪腐能成功嗎？

文：簡上傑

2018年4月13日一大清早，位於瓜地馬拉市的東南方，充滿高級住宅的寧靜社區裡，瓜地馬拉警方衝進一所住宅中，試圖逮捕社會保險舞弊的政務官。但當他們進去之後，發現早已人去樓空，同時間進行的另一場逮捕行動中，甚至發現當事人律師已經西裝筆挺，拿著攝影器材對檢調搜索進行反蒐證。

隔天，主導逮捕行動的瓜地馬拉檢調單位公共部（Ministerio Publico）和聯合國瓜地馬拉反罪犯外逃國際委員會（CICIG）氣急敗壞的召開記者會，指控在申請逮捕令的過程中，消息被法院內部人員攔截。這起貪腐案，涉及當地社會保險部門將近3,000萬美金的採購舞弊。

委員會砍向司法體系，贏得人民掌聲

CICIG成立於2006年12月，由瓜地馬拉和聯合國簽定協定，資金來自歐洲、美國與加拿大等國家。成立的原因，根據聯合國的說法不外乎就是瓜地馬拉內部的法律體制，不足以應付根深柢固的犯罪結構，無法達到聯合國的要求。CICIG在瓜地馬拉是一個獨立國際組織，主席由聯合國指派，主要任務是對付政治貪腐和犯罪集團。

自此，開始了瓜地馬拉政府和CICIG的恩怨情仇。不像一般的聯合國人權組織，只拿過去的戰爭罪犯開刀，或發發報告建議政府改革。CICIG上任第一把火，直接燒向了司法體系，大量起訴違紀司法警察人員，包括15,000名警察、50名警官和將近12名檢察官，甚至建議總統開除檢察總長。而真正讓委員會贏得瓜地馬拉人民信任，是在2009年春天，CICIG代替當地的司法體制，透過公正的調查和證據，洗刷了總統科洛姆（Alvaro Colom）的的謀殺罪名。

2015年4月，CICIG揭發專線案（La Linea）。曾經為特種部隊（Kaibil）的總統莫利納（Otto Pérez Molina）勾結其他稅務財政官員，提供企業在進口貨品時免去關稅，以此收取回扣。接下來的五個月，抗議民眾的憤怒逐漸升高，就連一向由總統控制的憲法法庭，也宣判貝雷茲的豁免權無效，貝雷茲在9月宣布辭去總統職務。

當時還是綜藝節目主持人的摩拉利斯（Jimmy Morales），見機不可失，揭竿起義宣布參加總統補選。「 我不貪瀆，也不是小偷！」摩拉利斯義正嚴詞的說著幾乎是他參選的唯一政見，卻釣中民眾的胃口，希望一個政治菜鳥來解決一團混濁的腐敗政府，一舉贏得選舉。

然而言猶在耳，2016年在一波對瓜地馬拉企業和政客掃貪行動中，摩拉利斯總統的兩位親信—兒子何塞（Jose Morales）和哥哥山謬（Sammy Morales）被指控聯手做假帳，涉嫌開出假發票約三萬美金。2017年8月，CICIG申請解除摩拉利斯總統的豁免權，來調查他在2015年競選時非法收受的政治獻金，估計涉及金額90萬美金。

這一系列的行為，無非讓摩拉利斯芒刺在背。也因此兩天後，摩拉利斯在政府推特帳號上宣布哥倫比亞裔CICIG委員長維拉茲奎（Ivan Velazquez）為不受歡迎人物（Non grata），並下令立即驅逐出境，認為委員會侵犯了國家主權。這粗糙的命令，被瓜地馬拉憲法法庭和人權法庭駁回。緊接著的3月，內政部突然宣布，召回在CICIG協助其辦案的11名國家警察人員，以維護復活節週的警察人力調度。一系列的行動，擺明就是要阻止CICIG的調查。

反犯罪外逃國際委員長維拉茲奎｜Photo Credit: Reuters/達志影像

得罪前後三任總統，利用媒體讓政治黑手介入

對來自哥倫比亞的律師維拉茲奎來說，類似的政治迫害和行政干擾，他一點都不陌生。62歲的維拉茲奎在90年代時任職於惡名昭彰的哥倫比亞麥德林（Medellín）檢調部門，每天對付的是世界級的毒梟艾斯科巴（Pablo Escobar）。艾斯科巴甚至直接指名懸賞維拉茲奎的人頭，謠傳維拉茲奎也曾出現在哥倫比亞情報局的「 被消失」名單中。

而當哥倫比亞的治安黑暗期過了之後，維拉茲奎平步青雲升上了最高法庭助理法官。2013年開始受聯合國之託掌舵CICIG，就是想借助其對拉丁美洲打擊貪腐和犯罪組織的經驗。維拉茲奎除了辦案有經驗，更懂得應用媒體來吸引大眾對於重大案件的目光。偵辦任何案件，總是召開多場記者會說明案情，除了讓資訊傳遞給民眾之外，其實最主要也是利用媒體目光，讓政治黑手無法阻擋偵辦進度。

除了在2015年逮捕前總統總統莫利納之外，維拉茲奎甚至在2018年2月逮捕了當初簽約引進CICIG的前總統科洛姆，起訴其任期內的公共運輸採購舞弊案。自此，包括現任的摩拉利斯，維拉茲奎已經把前後三任總統都得罪光了。

維拉茲奎的作風，除了瓜地馬拉民眾大聲喝采之外，國際上普遍給予其相當大的支持。除了東家聯合國聲援，國內毒品問題也相當嚴重的美國，其大使館也時不時警告瓜地馬拉政府尊重委員會辦案，為的就是希望這個近十年崛起的毒品中轉國，能夠及早建立健全司法體制。

Photo Credit:AP/達志影像

挑戰既得利益者，得靠內應機構強力支持

儘管如此，整個瓜地馬拉的權力集團早就把CICIG當作眼中釘。委員會大刀闊斧的拔除貪腐政客，甚至改革司法，對極右派軍系政客和獨佔財團的利益，有相當大的威脅。

長久以來，瓜地馬拉的政治都是由各種的酬庸和裙帶關係組成的。自從1996年內戰結束後，在內戰時支持右派軍人勢力的企業大家族，為了吸引外國資金，帶頭削弱軍人勢力，並成為歷任總統的主要支持者。從1985以來的每一任總統都來自不同政黨，而這些政黨也都在總統下台後成為空殼漸漸消失，唯一持續的，就是這些不斷在政客之間周旋的獨佔企業家。他們主導了國家立法、司法甚至警察，政客則成為心甘情願拿錢辦事的傀儡。

也因此，當他們看到CICIG竟認真的整肅司法、挖出一件又一件貪腐案時，這些既得利益者當然想盡辦法阻止。然而，以往呼風喚雨的權力集團，也首次感受到民意的壓力。

隨著一個個起訴案件定案，腦滿腸肥的政客上銬接受審訊的畫面在電視上播放，讓民眾對於貪腐和權力集團越來越敏感。事實上不僅國內，當一個個前總統被關進大牢後，CICIG的經驗，也讓飽受貪腐和暴力犯罪摧殘的其他中美鄰國紛紛躍躍欲試。

距離瓜地馬拉九小時車程的宏都拉斯，2016年1月也由美洲國家組織（OEA）成立宏都拉斯反貪腐反犯罪外逃代表團（MACCIH），認為唯有國際的獨立機構進入，才能夠真正不受當地權力集團控制，公正而獨立的辦案。

但像CICIG、MACCIH這樣的體制，重要的成功因素之一，都在於國內有無強而有力的內應機構。以CICIG為例，唯有透過公共部檢察總長的完全配合，委員會才能無障礙的執行各種司法命令。自從CICIG成立以來，不乏許多檢察長和委員會主席唱反調，使調查產生重重障礙。

檢察長將卸任，繼任者能維持肅貪力道嗎？

2014年受貝雷茲任命的檢察長黛瑪艾達拿（Thelma Aldana），雖然飽受各界質疑，上任後卻出乎意料和維拉茲奎成為最佳拍檔，全力配合其辦案，甚至被民眾封為瓜地馬拉的蝙蝠俠和羅賓。

然而，任期五年的艾達拿將在2018年5月結束任期，並且也已經宣佈將不爭取連任。新一任的檢察長將透過瓜地馬拉12所大學的法學院院長共同遴選，由總統做最後任命。參與遴選的大學當中，許多也都只是大企業用來避稅的紙上學院，再加上近來摩拉利斯和維拉茲奎的緊張關係，都讓未來CICIG在瓜地馬拉的際遇投下未知數。

新一任的檢察長是否會迎合人民期待繼續配合CICIG辦案，還是會向權力集團低頭？國際在看，瓜地馬拉的人民也在看。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航