出國別亂買成藥，回台更千萬不要上網賣

「莉絲莉絲，我只是把我從日本帶回來多買的止痛藥，放蝦皮上拍賣。想說不要浪費，順便貼補一點家用，怎麼就接到衛生局的公文，說我違反藥事法的規定呢？」一位媽媽奪命連環call，焦急的詢問「律師」。

在各個長假，許多人都計劃著出國，好好犒賞自己一年來的辛勞。加上近來日幣匯率偏低，以及日本國內藥粧店的退稅優惠，很多人的出國首選，不外乎是和台灣臨近的日本。

說到日本的藥粧店，我想幾乎每個人心中都有一份夢幻的採購清單，舉凡保養、彩妝及成藥，所有日常生活所需的一切，幾乎都可以在藥粧店裡面一次採買齊全，除了便利，也省了荷包。

日本的成藥未經核准輸入，恐成禁藥

根據日本法規，不需醫師處方箋的「一般用醫藥品（一般用医薬品）」分為三類，皆需清楚標示於產品外盒。而國人較常使用的，例如「新Lulu-A（新ルル-A）」綜合感冒藥、「EVE A（イブA）」止痛藥（莉絲心目中的止痛神器）等，都是屬於日本的第二類藥品。

但不論是日本的第一類或第二類醫藥品，在台灣都是屬於「藥品」。且依照目前藥事法的規定，只要是「未經核准擅自輸入」的「藥品」，除了攜帶自用藥品進口的情形以外，都是屬於「禁藥」。

非藥商販售禁藥，罰款之外還可能判刑

再來，要跟大家說明的是，在台灣販售藥品，依法是需要申請許可執照的。若沒有先經過核准登記、領取許可執照而直接營業，根據《藥事法》第27條第1項、第92條規定參照，將被處3萬元至200萬元不等的罰鍰。而販賣、供應轉讓禁藥，依照《藥事法》第22條、第83條規定，則可處七年以下有期徒刑，再併科新臺幣5,000萬元以下罰金。

從上面的規定，對照一開始媽媽詢問「莉絲」的問題，假設從日本藥粧店帶回在日本屬於第二類醫藥品的「EVE A（イブA）」止痛藥，因為是「未經許可擅自輸入」，在台灣就屬於「禁藥」；接下來放在網路上的販售行為，又違反了藥事法第83條規定，則有高達七年徒刑的處罰；另因為一般人並非藥商，還另外有未經許可販售藥品的行政罰鍰，至少從3萬元起跳。

出門在外藥別亂買，回台更別PO網賣

這樣算下來，去趟日本因匯率、及鼓勵消費減免稅捐而省下的價差，頂多便宜2到3成的幾百元藥價，和藥事法規定的處罰相較，省下的錢除了不夠支付罰金、罰鍰之外，竟然還有可能觸犯刑法規定，實在不可不慎。提醒大家，歡樂出國、盡興採買之餘，別忘了藥事法的規定。

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本文經賴佩霞律師授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航