作者：徐子堯（政治大學政治所碩士）

對於許多與我一樣主修政治科學的學生們而言，最常被問到的問題就是：「你念政治喔？那你以後要出來選嗎？」而我也相信這不單單是我一個人的問題，肯定也是廣大念政治相關科系同胞的問題。難道政治系就等於從政嗎？於是乎就來用過去所學，回答看看這個問題吧！

首先，本文將拆解「政治系是否未來就會從政」這個問題，其中最核心的應該是「從政」這個詞吧。從政的概念很廣泛，舉凡政務官、事務官、NGO組織乃至政務官助理都可以算是廣義的從政，甚至不以其為職業，單純關心政治，願意參與政治行動，也都可以算是從政的範疇。

回歸問題根本，「你念政治喔？那你以後要出來選嗎？」，「選」通常強調的是民選官員，也比較是鎂光燈追逐的對象，那我們就針對政務官中的民選官職來討論，礙於一個人編碼的速率，這篇文章先針對「現任（第9屆）立法委員、民主化後總統與副總統與現任（2014年當選）之直轄市市長」作為初步分析對象，因為資料的限制本文較接近初步的探索，結論也主要供討論與參考。

接著處理兩個具體的問題，「政治人物多來自政治系嗎？」以及「政治系成為政治人物的比例高嗎？」。前一個問題可以直接從現有的政治人物學歷下手，是否我們今日的政治人物都是政治本科生呢？第二個問題則比較複雜，今日的政治人物求學階段大多處於許多資料尚未數位化的時代，要找到個年度畢業生中最後成為政治人物的比例實有困難，只能以今日的資料作為對照，提供參考的可能性。

政治人物多來自政治系嗎？

我們針對「民主化後的總統與副總統」，自李登輝到蔡英文；「第九屆立法委員」，包含分區與不分區；2014年當選的直轄市長，共137個樣本。學門的分類不考慮學校，只以「學門」作為分類，合併類似科系，如「企業管理」與「商業管理」就會被合併為「管理」，「英文」、「日文」、「德文」等則合併為「外文」。學歷的認定以高中以上、研究所以下，也就是大學階段為基準。[1]

在不考慮政黨的情況下，排除掉只有一人的科系後（因為政治人物的科系來源其實很多元，一人科系的數量並不少，納入分析容易失焦），政治人物的科系分佈如圖1：

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圖1中，法律專業的政治人物人數最多，其次則是管理相關科系，政治則是排第三。同時這三個科系是排除掉只有一個人的科系後，人數多餘平均值（Mean）加一個標準差（S.E.）的科系。政治系雖然也是政治人物中的大宗，卻不是人數最多的，只排第三。

接著我們將兩個主要政黨的政治人物分開來看。

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在國民黨的政治人物中，法律與管理是人數最多的，也是唯二在國民黨政治人物中，人數多於平均值加一個標準差的科系（也排除掉一人科系）。

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而在民進黨的政治人物中，則是很明顯的由法律獨佔鰲頭，政治系人數雖然來到第二高的7人，人數卻低於平均值加上一個標準差（給定民進黨）。

在兩大政黨中，政治系都不算是主要的組成份子，顯著性與所有政治人物也有所差異，主要是因為在所有政治人物中，具有兩人的科系，區分政黨後可能就只剩下一人，反而在兩黨的平均值與標準差計算中被排除，若我們將平均值與標準差計算群體改為至少有兩人以上的科系時：

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這時，明顯多於平均值的科系只剩下法律與管理，政治系的人數則少於平均值加上一倍標準差，沒有顯著的多於其他被考量的科系人數。

政治系畢業比較容易成為政治人物？

這個問題比較難回答，有幾個原因。要回答這個問題，要知道政治系畢業的人數比上政治人物中的政治系主修，是否比其他科系的政治人物比例高。礙於資料限制，在畢業生參考上，只能以教育部公布96到104學年中各領域的畢業生比，資料中更以學門作為分類，並沒有比較詳細的「科系」資料，因此本文將根據教育部的領域認定，將科系重新歸類於對應的學門。跟據樣本內容歸納如下表，若該學門僅有一個科系則不另做歸納：

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在學門分類後，社會科學人數急起直追，超越法律系，這表示念社會科學的學生成為政治人物的機會比法律系學生高嗎？這還要比較畢業生人數。

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從教育部的資料來看，96學年的法律系畢業人數為3001人，到104學年為3078人；社會科學科系畢業人數則是從96學年的6806人到104學年的7862。法律系畢業生人數沒太大變動，社會科學學生則大約增加1000人，社會科學畢業生約為法律系的兩倍以上。因此社會科學學門背景的政治人物要超過法律背景的兩倍以上（42人），才可以宣稱社會科學背景的學生更容易成為政治人物，實際上社會科學背景的政治人物為34人，比例上仍低於法律學門產出的政治人物。這樣的推論並不完善，因為我們現任的政治人物大多不會是96年以後才畢業的，因此這個結論只能提供參考。

各黨的狀況則如下：

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然而在國民黨，社會科學領域的政治人物較法律背景的政治人物多了一倍，與大學學門畢業生比例相當。因此在國民黨的政治人物中，社會科學學門產出的政治人物跟法律學門產出的政治人物差不多。

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民進黨方面，社會科學背景的政治人物約為法律背景政治人物的1.5倍，仍未達到畢業生的比例。

社會科學背景的政治人物確實佔多數，然而從產出面來看，這主要是因為社會科學學門的認定廣泛，同時也產出較多的畢業生所致。社會科學畢業生成為政治人物的機率仍是低於法律背景畢業生成為政治人物的機率。

結語：政治系與政治

總結以上，政治系與政治確實有一定的連結，但似乎「你以後要出來選嗎？」這句話拿去問法律系可能更適合（但也是玩笑話啦，你總不會問古生物學畢業生說：「那你以後要當恐龍嗎？」，也適用植物學、動物學等，政治學當然是研究政治而不是「當」政治啊！）。

說到這裡，那政治系到底在幹嘛？最近看到YouTube上有部影片在講政治系的定位與出路，真要雞蛋裡挑個骨頭就是影片中講的「政治系」比較是政治學中的子分類國際關係的內容。政治學的內容非常廣泛，有接近史學、哲學的政治思想，接近經濟學的行為研究，還有國際關係、比較制度與地區研究種種，要用一篇文章講完全部實在是有困難。俗話說隔行如隔山，政治系底下的分類大概是不同子分類之間溝通也有困難的狀況。這也使得政治系論「出路」而言也很取決你的子分類，從靠近計量政治的市場調查、數據分析，到靠近公共行政的政策規劃、企劃等都可以是你的出路。與從政較為相關的反而是你的身家背景，專業佔的比重反而不一定高。2016年時有許多政二代投入選舉，詳細內容可參考天下雜誌的整理，未來有機會可以針對政二代的大學主修進行分析，看看與其他政治人物的主修分佈是否不同。

資料來源

註解

主要資料來自政府網站與選舉公報，部分資料不全者則由網路新聞交叉比對，部分交叉比對仍無結果之政治人物則編碼為「無資料」。

本文經菜市場政治學授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航