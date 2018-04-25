擁有3800萬50+會員，全世界最大的非營利組織AARP

文：楊寧茵（銀享全球）

1916年，在安卓斯（Ethal Percy Andrus）32歲的那一年，她被任命為南加州洛杉磯地區林肯高中的校長，成為加州第一位女性公立學校校長。

加州第一位女性公立學校校長，想法新穎作風不凡

這個學校校長並不好當，它處在洛杉磯相對貧困的地區，原本就資源稀缺，學生多來自移民家庭，在家講的母語高達32種，從西班牙語、義大利語、俄羅斯語到廣東話。

安卓斯女士在這個學校當了28年校長，徹底扭轉了這個學校的樣貌，她除了專注在教育，更把圍牆外文化多元的鄰近社區變成學校教育難能可貴的資源。透過當時還沒人聽過的「社區服務」這種新觀念，她讓高中運動員去帶領社區裡的孩子打球、運動，幫助他們消耗了青少年時期過剩的體力和精力，更因此學習到「被需要」和「奉獻」的重要人生課程；她也在夜間開放學校，邀請周邊的小商家業主和多為藍領階級的父母到學校來，透過同儕學習的方式，分享彼此的工作技能並因此學得新知，共同構築美國夢。

在她的領導下，社區裡的青少年犯罪減少了，學校的學習風氣提升了，社區居民成了學校最有力的後援。而她一邊治校，一邊努力求學，在44歲那一年拿到碩士、兩年後取得博士學位。

就在這時候，她的母親得了重病，許多人現在需要因為照顧家人而離職，在六七十年前，這更是常態，就算是校長，就算她有博士學位，母親生病了，能夠照顧母親的也只有安卓斯，所以她放下一切，離職回家照顧母親。

照顧母親心得：「老人最需要的是生命的意義、尊嚴和自信」

所幸母親在她的悉心照顧下病情好轉，但因為這個經驗，安卓斯從母親的身上瞭解到：其實老人家和青少年的需求在很多方面是很類似的，他們都希望活得有尊嚴、希望感覺到被需要，希望被認真地當成一個成人來對待；母親更提醒她：老人最需要的是生命的意義、尊嚴和自信（purpose, dignity and self-respect）。

因為母親病情好轉，安卓斯開始利用閒暇出門，擔任加州退休教師協會的志工，主要是負責探視退休的老師並陪伴她們。

有一天她從一個雜貨店老闆哪裡聽說，附近有個看上去是受過教育的老太太，卻經常一身敝屣地來要食物、老花眼鏡或家中的日用品等，安卓斯就決定去探視她。

她走到地址所在地，一直叫門卻不見有人出來回應，反而是鄰居跟她說，後院有人住，直接去看看好了！當她走到後院，只看到一個完全無窗的小雞舍矗立在眼前，而出來應門的正是那一身敝屣的老太太！

奉獻一輩子作育英才無數的老師，退休後卻住在無窗雞舍裡…

更讓安卓斯驚訝的是，這個老太太其實是一位退休老師，因為被騙所以賠光了自己的積蓄，只能住在這種地方，靠每月微薄的退休年金過著貧病交迫、孤苦無依的日子。

「難道這就是一個花了一輩子教育我們的孩子、為我們的孩子付出所有的人，人生的下場？！」

這件事帶給安卓斯的衝擊太大了！她相信自己一定得為他們做點什麼，首先就是讓他們擁有醫療保險，讓他們病了能夠看得起醫生！然後要幫助他們具備基本的理財概念，不要輕易被騙，以免一生心血付諸流水！

當時全美都還沒有提供給65歲以上人士的老年聯邦醫療保險（Madicare），也沒有任何提供給中低收入者的社福類型醫療保險；想要買醫療保險，只能向商業保險公司購買，以這位女士的狀況，根本不會有保險公司願意加保她。

但擁有平價且可信賴的醫療保險對於退休教師十分重要，因此安卓斯決心要為他們爭取。 她整整跑了42家保險公司，敲了一扇又一扇的門，都被拒絕，因為在商業邏輯下，沒有保險公司願意做這種賠錢的生意；最後她好不容易找到一家小型保險公司，願意為退休教師提供醫療保險。安卓斯因此在1947年，她63歲時成立了全國性的美國退休教師協會（AART），透過協會來提供會員們需要的醫療保障。而美國聯邦所提供的的老人醫療保險，則在九年後，1956年才終於上路。

74歲創辦AARP，為所有專業人士爭取合理的醫療保障

但除了老師，也有很多的退休人士需要平價而優質的醫療保險，他們都來找安卓斯，希望她幫忙，因此她在1958年，成立了美國退休人士協會，並將教師協會納入其中成為一個分支，這就是AARP（American Association of Retired People）的由來，這發生在70年前，那一年安卓斯74歲。

這位前校長看到了問題，但她不上街頭，不向任何人抱怨或抗議，而是自己捲起袖子想方設法，幫別人和自己了解決問題，還因此創建了全世界最大的會員組織，這位了不起的女性，就是AARP的創辦人艾索．波西．安卓斯博士（Dr. Ethal Percy Andrus）。

AARP是全世界最大的社團組織，非營利、跨黨派、擁有將近3,800萬會員，而且大部分是50歲以上人士。3,800萬是怎樣的一個概念？除了比台灣2,300萬的總人口還多之外，如果AARP的會員都住在同一個都會區，那它將名列世界第二大城，其人口數僅次於全球第一大城巴西聖保羅的3,900萬，比現在排名第二的大東京都會區的3,680萬還高。

怎麼可能擁有這麼多的會員？AARP為他們做什麼？

說到這個，得談談美國的一個笑話：通常50歲生日過後不久，你就會收到AARP寄來的信函，恭喜你邁入50大關並邀請你成為會員；想當然爾，大部分人當下的反應是看都不看就直接丟掉，因為無法接受自己竟然已經進入「知天命之年」的事實。這樣的狀況通常會持續兩三年，忽然有一天再打開信，發現裡頭的好康A還真不少，從旅遊行程到平價醫療保險等；然後，慢慢接受甚至開始享受成為AARP會員帶來的種種好處。

Photo Credit: American Advisors Group @Flickr CC BY SA 2.0

總是開風氣之先，創新的DNA早就在AARP骨子裡

從創辦之初，AARP就是在替退休人士爭取醫療保障和進行理財教育，慢慢地發展成為中高齡人士爭取權益並為他們解決問題。即便他們現在不再只針對退休人士，即便他們已經發展成全世界最大的非營利組織，甚至將AARP的RP定位成Real Possibilities——實踐的可能，目的在幫助任何人活得更久、更好、更健康，他們也沒有忘記安卓斯博士以她一生行誼所樹立的典範和創辦的宗旨，永遠走在時代的前端，為需要的人爭取權益。

此外，AARP除了繼續提供優質平價的保險給退休族群，也盡力滿足他們其他方面的各式需求，例如退休人士都很喜歡旅行，因此提供旅遊也是AARP重要的服務項目之一。

另一方面，AARP也是一個重要的中高齡政策倡議和遊說組織，挾著3,800萬會員的雄厚實力，他們在美國是可以引導高齡政策、與議員和政府官員進行政策建議與對話的重要幕僚組織和遊說團體。

近年來，當然也有一些組織變大後造成的問題，但對於美國許多中高齡人士來說，AARP依然是一個重要的存在。至少AARP是少數持續且積極去爭取中高齡者權益、化解高齡歧視、倡議中高齡就業等議題的組織。

AARP首位女性CEO詹金斯，首度來台

四月下旬，台灣高齡界即將迎來一位重量級人士——首次到訪台灣的AARP CEO喬．安．詹金斯（Jo Ann Jenkins）女士。

詹金斯是AARP成立70年來第一位女性首席執行長。基層公務員出身的她，在國會圖書館退休後轉到AARP相關組織任職，並於2014年接掌執行長。

她上任後，積極推動轉變AARP的品牌形象，希望AARP能更和現在這一群戰後嬰兒潮的新一代老人及時代接軌，更能代表他們的需求和想望；她相信，長者的形象已經轉變，AARP也需要與時俱進才行。

因此她在2016年出版了"Disrupt Aging"這本書，就是要「顛覆年齡想像」，用更正向的思維和案例，讓社會大眾知道：這一代的退休族群早已和以前不一樣，我們再也不能用原來的想法和社會框架去對應或設計他們的需求。

活動訊息

Disrupt Aging一書，繁體中文版書名為：《50+好好：顛覆年齡新主張》，由天下文化出版。她預計4月26–27日造訪台灣，在台北和台中兩地進行多場公開的演講和簽書行程。

本文經銀享全球授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航