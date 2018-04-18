英調查：購物袋收費後，海底的塑膠袋真的變少了

本報2018年4月11日綜合外電報導，姜唯編譯；周念學審校

英國獨立報報導，英政府科學家彙整了25年來從海底收集的塑膠垃圾資料，長期追蹤英國周邊海域垃圾量的變化。近期發現海床上的塑膠袋數量明顯減少，顯示打擊塑膠污染的確有所成果。

雖然從調查結果看來塑膠袋減量政策有用，但專家表示，該報告也指出，還有其他種類的垃圾跟塑膠袋一樣需要被好好處理。因為儘管塑膠購物袋減少，其他塑膠垃圾（特別是塑膠瓶和廢棄漁具）的數量卻在增加，讓海底垃圾的總數大致上保持不變。

這份調查報告發表前不久，另一份政府報告也指出，世界海洋中塑膠的數量將在十年內翻三倍。

為了解決塑膠禍害，英國政府已經推出各種措施來處理塑膠廢棄物，最近一次是塑膠瓶押金回收計劃。超市購物袋收費已讓全英國塑膠袋使用量下降80％，部會首長們高興地表示這是塑膠廢棄物戰爭的一場勝利。

主持最新調查報告的「環境、漁業水產養殖科學中心」（Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science，Cefas）多位科學家也認為，他們觀察到的海底塑膠袋減少的現象，可能跟這個政策有關。

報告第一作者、Cefas海洋垃圾專家馬耶斯（Thomas Maes）博士說：「看到整個社會，無論是公眾、產業、非政府組織還是政府，減少塑膠袋的努力確實有效果，相當令人振奮。與2010年相比，我們觀察到英國周圍海域拖網撈到塑膠袋的比例明顯下降，顯示只要我們合作，就可以達成減少、重複利用和回收，解決海洋垃圾問題。」

馬耶斯和同事分析1992年至2017年間，漁船2461次拖網的捕獲物，發現撈到至少一片塑膠垃圾的比例高達63％。該研究發表於期刊《全面環境科學》（Science of the Total Environment）。

過去的研究發現，海洋生態系統中到處都有塑膠，海底和海溝內都可發現塑膠垃圾。

學界對塑膠在海洋環境中會造成什麼影響仍然不甚瞭解。不過，許多研究已發現動物會因吃下塑膠或是被塑膠垃圾纏繞而死，塑膠甚至和珊瑚礁疾病有關。

參考資料：英國獨立報（2018年4月4日），Decline in plastic bags on seabed suggests measures to tackle waste are working

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航