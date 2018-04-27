受刑人身上有企業家特質：「重生大師」把紐約大毒梟變成扭轉人生的企業家

文：陳蔚銘

人口佔全世界5%的美國，待在牢裡的犯人卻佔了全世界監獄人口的22%，爆滿的監獄成為各州政府的燙手山芋。造成這種現象的主因是：犯人出獄後無法融入社會，無奈之下只能重操舊業，高達76%的犯人因再犯而重回監獄。要解決如此沉重的社會問題，除了長期從教育、司法等制度面著手改革，短期內設法把這些更生人導回正途，也有著立竿見影的效果。

本文將帶讀者認識有「重生大師（Master of second chance）」稱號的Catherine Hoke，看看她一手創辦的非營利組織Defy Ventures如何幫助犯過錯的人們浴火重生，也讓自己從人生低潮重新振作的故事。

創新點：把對的才能用在對的地方，把罪犯變成企業家，提升個人、改善社會。

本文五大重點：1. 參訪德州監獄發現受刑人的巨大潛力，推動職能培訓獲得巨大成功。 2. 失去一切、醜聞纏身，創辦Defy Venture給自己「第二次機會」重新站起。 3. 請來矽谷大咖傳授商業知識，讓學員自力更生、不走回頭路。 4. 用「十個抱抱」讓學員與過去的一切和解，重新融入社會。 5. 創新就是從砂礫中發現珍珠，建立起社會正向循環。

Catherine Hoke是法裔加拿大人，從八歲起就展現她對商業的濃厚興趣：試著把自己繁殖的倉鼠賣給寵物店。高中時她加入角力校隊，成為該校有史以來第一位女性隊員，即使比賽中屢屢被撂倒在地卻不曾放棄，從中鍛鍊了過人意志力。高中畢業後，進入加州大學柏克萊分校商學院就讀。

參訪德州監獄發現受刑人的巨大潛力，推動職能培訓獲得巨大成功

Hoke取得大學學位後，任職於紐約的私募股權公司，主要負責評估投資對象的真實價值。工作之餘，她也積極參與公益活動，到許多非營利組織擔任志工。在26歲那年的復活節假期，Hoke應友人邀請拜訪了德州監獄。在那裏，Hoke和這些因販毒、幫派入獄的罪犯分享彼此的人生故事。

在互動過程中，她驚訝地在這些受刑人的身上看見許多企業家特質；也就是說，運作犯罪集團所需的技巧和經營企業竟然是一樣的！舉例來說，販毒集團首腦平均要管理40位集團成員，因此他需要建立公平的獎懲機制確保成員的忠誠、激勵手下努力工作（人資、團隊），同時還要思考鞏固現有地盤、開拓新市場（市場策略）。最重要的是：避免被抓進大牢（風險管理）。

於是，為了讓龐大的潛力人才不被埋沒，Hoke和德州獄政單位合作，啟動了名為「監獄創業計畫」（Prison Entrepreneurship Program, PEP）的訓練課程。她召集一群志工，利用閒暇在德州的監獄系統提供一系列基礎的商業技能培訓、求職顧問諮詢，希望能讓這些罪犯在出獄後把才能用於正途。

PEP開始幾個月後，業務逐漸增加，光是投入假日時光還不夠，為了減少紐約、德州兩地奔波的辛勞，Hoke毅然辭去原有工作，搬到德州全心經營。短短四年間，PEP的成效斐然：當地監獄受刑人出獄後再度回籠的比例只有5%，出獄後的就業率更高達98%。Hoke也因此接受了德州州長與總統的公開表揚，感謝PEP帶來的重大貢獻。

隨著PEP的名聲越來越響亮，全美各州都希望引進PEP解決令他們頭痛的監獄問題。因此，Hoke必須全國奔走，四處協助募款、培訓志工，長期缺席家庭生活卻使婚姻亮起紅燈，最終在丈夫的要求之下，長達九年的婚姻畫下句點。

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失去一切、醜聞纏身，創辦Defy Venture給自己「第二次機會」重新站起

遭逢失婚的重大打擊，再加上長期累積的辛勞讓Hoke病倒。身心俱疲的她需要情感的支持，卻恰好與長期相處的PEP畢業學員日久生情。然而，有關當局強烈禁止任何職員、志工與受刑人私下發展個人關係。即使Hoke一再強調她們的交往是在對方脫離受刑人身分之後，並未違反規定。但主管機關調查過後，仍然命令Hoke即刻起停止所有相關活動並辭去職位，否則將終止PEP的運作。更糟的是，名人效應加上花邊新聞，讓聞風而來的媒體趁機大作文章，在全國掀起一陣風波。

接連而來的挫折讓Hoke心灰意冷，甚至起了放棄人生的念頭。就在Hoke最無助的時刻，她的信箱裡飛來上百封郵件，許多得知消息關心PEP的民眾、接受過幫助的PEP成員紛紛來信感謝Hoke過去所做的一切，他們熱切地詢問著：「下一步想做什麼？」、「需要幫忙嗎？」這些溫暖的關懷重新點亮了Hoke對未來的期盼，決定再給自己第二次機會。

於是她展開為期一年的自我療癒：旅行、聯絡許久不見的親友並接受專業諮商。在這段期間裡，也有些華爾街投資機構提供條件優渥的工作機會，但Hoke心中仍沒忘記當初驅使她成立PEP的那股熱情。最終，她放棄回到上班族的生活，搬離德州，回到紐約，擁抱她人生中的第二次機會 – Defy Ventures。

請來矽谷大咖傳授商業知識，讓學員自力更生、不走回頭路

回到紐約，Hoke憑藉過往累積的人脈和信譽，從捐款、創投等各種管道募集了150萬美元作為起始資金，Defy Ventures在2010年正式啟動，開放所有出獄後想扭轉自己未來的人報名。經過篩選，每位錄取的學員將參與為期一年的MBA型態課程，學習如何開創自有事業的基礎技能。每週平均15小時的課程內容包含編製財務報表、稅務規劃、案例探討等商業知識。

基礎課程結束之後，學員們必須提出創業計畫參加競賽，努力用自己的點子爭取10萬美元的創業基金。接下來，是三到六個月的育成階段，Defy Ventures請來矽谷創投、Facebook、Google的主管們擔任導師，親自輔導學員們逐步克服難關，把創業理想化作現實。

幾年下來，Defy Ventures真實地創造了許多巨大的改變。Coss Marte曾經是紐約販毒集團首腦，年紀輕輕坐擁每年200萬美金的收入，但被捕入獄後一切歸零。出獄之後加入Defy Ventures，隨後成立私人健身工作室ConBody提供忙碌的現代人快速有效的健身教學。如今會員已達15,000人，從上班族到百萬富翁都是他的客戶。

另一位藝術家Lady Millard因為參與華爾街的抗議行動而入獄。她因為經歷過這段失去自由的時光，更加深刻地感受到自由得來不易，必須好好珍惜。從Defy Ventures畢業後，全心沉浸在塗鴉藝術等創作，努力打造個人品牌，試圖發揮影響力為弱勢發聲，以更有力的方式取代上街抗議。

Photo Credit: Reuters/達志影像

用「十個抱抱」讓學員與過去的一切和解，重新融入社會

在每堂課程開始前，Hoke要求所有學員給彼此一個擁抱。這麼做的目的是讓這些經過多年牢獄生活，在潛意識裡與外界隔絕的人們拆掉心中無形的牆，重新融入社會、擁抱人群。

Defy學員Ewell說：「一開始我們都覺得這樣做很彆扭，但到後來卻樂此不疲，所以常常可以聽到老師大喊：『夠了！大家坐好！我們該開始上課了。』」另一名畢業生Ruiz也認為：「除了資金的援助，Defy也教會我們如何敞開心胸和別人打交道。」除了藉以謀生的商業知識，實用的生活技能也被納入Defy Ventures的課程中，包括如何微笑握手、餐桌禮儀、公開演說等等。為了讓學員跟上時代，還教他們如何建立專業的個人LinkedIn網頁。

其中，有一門特別課程「如何道歉道進心坎裡（How to Give a Meaningful Apology）」，課程內容是教學員如何修復與家人、朋友間因為入獄而產生的裂痕。之所以如此耗費苦心培養學員全方位的能力，Hoke希望所有Defy學員不必再走上回頭路：「我們灌輸創業精神讓學員們看見值得奮鬥的願景，再提供他們自我療癒、融入人群的方法。唯有同時具備自信和謀生技能，才能由內而外展開煥然一新的人生。」

創新就是從砂礫中發現珍珠，建立起社會正向循環

Defy Ventures不只幫助更生人自立自強，還省下非常可觀的社會成本。以加州為例，州政府每位囚犯每年平均花費4.7萬美元的經費，但Defy提供的課程成本只需500美元。而從成果來看，全美出獄後重返監牢的比例是76%，而Defy畢業生只有3.2%，就業率更高達95%。

把眼光放得更長遠；根據統計，父母有前科的孩童當中，有70%會走上和父母相同的結局、其中有75%的孩子在16歲前被逮捕。因此，降低再犯率也間接完整了許多原本破碎的家庭，讓孩子能在健全的環境中長大，悲劇不再重演。

未來十年，Hoke計畫將Defy Ventures服務的範圍拓展到全美500間以上的監獄，甚至邁向國際；除了實體教室，更著手開發VR線上課程，接觸更多有心改變的更生人給他們努力的機會。期待未來的某一天，監獄爆滿將成為歷史名詞。

在我們熟悉的名人當中，維珍集團總裁Richard Branson、嘻哈歌手JAY Z都曾因犯錯而鋃鐺入獄。若他們從此一蹶不振，我們的世界就缺了一個富有想像力的領導者、少了一個獨特的聲音。因此，當你遭逢人生低潮、或是正要為了別人犯的錯大發雷霆之前，不妨想想Catherine Hoke和Defy Ventures的故事：

每個人都值得第二次機會。

參考資料

本文獲創新拿鐵授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航