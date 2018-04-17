新任教育部長曾在「中國官方機構」當顧問，陸委會說「不違法」

前教育部長潘文忠14日請辭獲准，行政院昨（16）日公布新任教育長由中研院士吳茂昆擔任，但消息一出，就有許多人挖出他過往的爭議，除了任職東華大學時曾爆發溢領獎助金、任用黑箱爭議，今天早上國民黨也開記者會指控，他曾在中國一級官方學術機構擔任顧問。中午，中研院表示，中國科學院曾與中研院簽署合作備忘錄，陸委會也表示，吳茂昆的職位若只是諮詢性質，並不違法。

國民黨市議員參選人游淑慧今日清晨發布臉書貼文指出，她透過網路，查到新任教育部長吳茂昆曾擔任「中國科學院」顧問，中國科學院的介紹內文還將吳茂昆與其他中國學者，一起併列為「來自國內10餘家相關單位的30餘位專家」。游淑慧更指出，吳茂昆擔任的「中國科學院合作組」顧問，必須要「固定開會，聽取各項目組工作進展報告，協調合作單位間各項事宜」，游淑慧強調，「都有具體的業務了，這還不算兼職？」

《上報》報導，國民黨發言人洪孟楷今日上午也召開記者會表示，吳茂昆自2016年10月起擔任「中國科學院高能物理研究所合作組」顧問委員，這個合作組每三個月開一次會，推測吳茂昆到2018年至少已經參與過五次會。其中會議的車馬費用，是否由中方招待，洪孟楷要求吳茂昆說清楚。

此外，洪孟楷也出示證據表示，2010年4月開始，吳茂昆擔任中國高等科學技術中心「凝聚態物理類」顧問委員，雖然現在網頁已被下架，但是至少在農曆年前都還有看到吳茂昆在網頁上掛名，推論其任期至少到2018年2月。而吳茂昆在2012年到2016年擔任東華大學校長，洪孟楷質疑，吳茂昆擔任顧問時間與東華大學校長時間重疊，這件事有沒有跟教育部報備過？

吳茂昆擔任顧問的兩個機關都是中國一級官方學術機構，其中「中國高等科學技術中心」是在1986年在北京建立，由中國科學院、中國財政部、國家自然科學基金委員會共同成立，而「中國科學院」更是由周恩來指示組建，是中國一級官方學術機關，位階等於台灣中研院。

中研院：我們曾跟「中國科學院」簽合作備忘錄

（中央社）對此，吳茂昆中午透過教育部發出聲明指出，台灣中央研究院物理所和中國國家科學院物理所自2008年起簽署合作協議，雙方人員進行學術活動。吳茂昆說：「我和該院的合作也就僅在學術的、短期的、演講交流等活動。」

吳茂昆也解釋，中國國家科學院部分年輕研究員，曾希望他能在部分計畫上給予更多諮詢，但他因時間安排和自己的研究計畫，並沒有參與後續相關活動，也沒答應任何職位。吳茂昆在聲明中強調，中研院研究員屬於公務人員，到中國必須事先申請，他到中國都是進行短期的學術交流活動，都符合規定。

中研院院方今天下午也證實，物理所分別在2008年和2017年與中國國家科學院物理所簽署備忘錄，「雙方研究人員均會在此架構下進行學術諮詢及研究交流活動」。

陸委會：短期交流不違反規定

陸委會今天中午透過文字說明表示，準教育部長吳茂昆若只是擔任中國科學院諮詢性質的顧問，尚不致違反《兩岸條例》第33條規定。

陸委會指出，中國科學院雖屬《兩岸條例》第33條公告禁止擔任的中國大陸黨政軍機關（構）範圍，但如果個案僅為諮詢性、非常態性或名譽性的顧問，或非固定編制、無核心權能，尚不致違反《兩岸條例》第33條第2項規定。

據陸委會資料，「非固定編制」定義為「僅列席會議、因特定議題而受邀請、隨機選任參與活動」；「無核心權能」則為「僅具發言權，無投票權、選舉權、質詢權、人事任命權、案件審查權」等。

陸委會文字說明也提到，吳茂昆任職東華大學校長期間擔任中國高等科學技術中心顧問委員會委員，教育部已說明，倘為短期講座或交流，而不涉及兼職、兼課或職務聘任，則並不違反相關規定。

吳茂昆曾有美國國籍，並認為兩岸是「國與國關係」

除了在中國擔任顧問的爭議，《ETtoday》報導，吳茂昆的政治立場、雙重國籍也引起討論。吳茂昆在美國多年，擁有美國國籍，但行政院表示，他在擔任國科會副主委期間，因為政務官不得擁有雙重國籍的規定，應該已經放棄雙國籍。

另外，2013年前總統馬英九在雙十文告中曾表示「兩岸不是國際關係」，當時吳茂昆公然反駁「兩岸是國與國的關係」。在2014年太陽花運動期間，時任東華大學校長的吳茂昆更是直言「結果是正面的，就算學生攻占校長室也OK，」更力挺學運說，「訴求是對的，沒什麼不可以。」

台大校長遴選會1月5日選出中研院士管中閔為新校長，卻因諸多爭議，教育部至今未發出聘書，近日更組成跨部會諮詢小組，釐清管中閔赴中國兼職。教育部長潘文忠14日請辭獲准，並發出聲明解釋，希望透過辭職，讓所有政治操作就此停止，提醒各界理性思考，讓台大校長遴選紛爭有重新釐清的機會。行政院16日晚間宣布由中研院士、前東華大學校長吳茂昆接任教育部長。

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核稿編輯：羊正鈺