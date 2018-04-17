【插畫】中國讓利是活路，美國友台有陰謀？

幹幹貓

美國和中國的貿易戰和政治角力正如火如荼的展開，身夾在「兩頭大象」之間的台灣，雖然理當要亦步亦趨步步為營，在國際政治的大環境中找到自己的空間，然而，我們也不應該妄自菲薄，以為「小國」就只有被當作談判籌碼的份，更應該主動出擊，影響槓桿的支點，才能在亂世裏面創造自己的機會。

話說回來，許多台灣人對於這些外交手段，常都戴著有色眼鏡，有些人看到中國給的利益就緊緊抱著，對美國提出的類似政策反而充滿戒心，換一個人，卻又有完全不同的看法。面對來自各方的「善意」，我們應該抱持著一貫的多元精神，放開心胸思考分析，推擬出對我們最有利的方案，這才是讓台灣利益最大化的正確方式。

想想看，對面的金小胖都能夠和川普總統坐下來談了，人均購買力（PPP）排世界第19名的台灣，當然有條件瞄準更大的國際影響力。

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航