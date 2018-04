尤努斯：社會型企業是否在經濟裡生根，就要看大學和年輕人的決定了

文:穆罕默德・尤努斯(Muhammad Yunus)

學校和大學可以教育年輕人如何設計世界

前面我曾經說明,現行經濟制度的一個核心問題,在於年輕人接受教育時,我們灌輸給他們的假設和態度。我們教養孩子,讓他們相信工作是一切的開始。「沒有工作就等於沒有人生」,這樣的訊息透過家庭、學校、媒體、政治辯論等各種管道,清清楚楚地傳達給孩子。所以,一旦你長大成人,就把自己貢獻給就業市場。替人工作就是你的命。如果你失敗了,只能排隊等著領救濟品。沒有人告訴年輕人,他們是天生的創業者,不一定要排隊等著別人雇用。

年輕人在學校學到的另一件重要的事,就是為個人增加所得和財富。我們教育他們,所有其他的動機,包括想幫助別人、讓世界變得更好等無私的追求,都是次要的,「行有餘力」的時候再去做,或是當作還款一樣「回饋社會」。基於這樣的假設,年輕人就被引導進入了限制行動與成就領域的狹路。他們滿足於小確幸,忘記自己還有追求全球夢想並讓它實現的內在潛力。如果我們希望創造一個新的文明,能認同、尊重和支持人類更廣泛的渴望和能力,就必須改變教育制度以及其背後的假設。

我很高興看到全球各地的大學校園正在發生的變化。過去十年來,許多大學都在學術計畫裡增設了社會型企業課程。全球各地的大學也形成網絡,幫助教授、學生進行研究、研讀、實驗,以及學習各種組織和促進經濟活動的新方法。

現在,位於各大洲的許多大學都設立了尤努斯社會企業中心(YSBCs),教授課程並進行研究,為企業領導人、基金會、非政府組織、社運人士、政府機構、金融機構等,扮演社會型企業觀念情報交換站的角色。有些中心會舉辦社會型企業設計競賽,以尋找學生在校園中、國內,或全世界所發現的問題,進而設計出來的社會型企業解決方案。研究生可以加入這些中心,針對不同層面的社會型企業,進行更深入的研究。社會型企業學術會議固定於每年十一月,在全球各個首要城市舉行,會中除了展現各項研究報告,還會分享最新的相關計畫和經驗。

因為這樣,越來越多的年輕人投入各種工具和見解的研究發展,將新的經濟思維轉化成實際操作,以期在未來將新的構想推廣出去。

二○一七年四月九日,尤努斯中心與紐西蘭基督城的林肯大學(Lincoln University)簽署同意書,成立了最新的一所大學中心,也是全世界第三十四所YSBC。其他各所分別設於蘇格蘭的格拉斯哥卡利多尼安大學、澳洲墨爾本的拉籌伯大學商學院(La Trobe University Business School)、美國麻州伍斯特的貝克學院(Becker College)、加州州立大學海峽群島分校(the University of California at Channel Island)、香港中文大學、倫敦國王學院(King’s College in London)、台灣國立中央大學、北京中國人民大學、法國巴黎和加拿大蒙特婁的高等商學院、義大利佛羅倫斯大學(University of Florence)、亞塞拜然州立經濟大學(Azerbaijan State University of Economics, UNEC)、泰國空鑾的亞洲理工學院(the Asian Institute of Technology)、西班牙巴塞隆納各所大學,還包括德國、日本、馬來西亞、土耳其等全球各國各種機構。更多在全球其他地區的中心,也已經在籌備當中,未來幾個月內,YSBCs的數目將會超過五十所。

你可以想像,每一所尤努斯中心都各有特色,結合了合作大學的優勢,並聚焦於當地以及該國經濟上最重要的利益和議題。舉例來說,我們在格拉斯哥卡利多尼安大學和澳洲新南威爾斯大學(the University of New South Wales)的中心,特別著重在健康照護相關議題,尤其是與住在蘇格蘭和澳洲都會弱勢區域的窮人的醫療需求相關問題;設在泰國的農業大學(Kasetsart University)以及林肯大學的中心,則著重在農業議題;設於南印度泰米爾納德邦SSM工程學院的尤努斯中心,則著重於工程與科技相關領域的畢業生進入社會型企業的機會。位於其他地點的尤努斯中心,會根據該中心的需求和資源,可能專注於工業、農業、製造或服務。

儘管各有特色,所有設立於大學的尤努斯中心都有一些特定的共同活動:每一所中心都被視為一個智庫,進行與經濟創新和社會型企業相關的研究;並特別聚焦於減緩貧窮問題以及永續發展;會舉辦工作坊、研討會、座談會以及其他各種會議,以討論這個領域最新的研究和發展。每一所中心都會開設研究社會型企業和其他經濟創新形式的課程,供學生和創業人士參加;每一所中心也都扮演促進各種學術、企業領導人、創業者以及政府官員交流的樞紐。

位於巴黎南部郊區的高等商學院(HEC)的做法,可以說明大學如何以各種方式,促進和宣揚經濟創新知識。HEC社會和組織中心(HEC Society and Organizations Center)的共同創辦人班那蒂.法塔維諾教授,同時也是該校社會型企業/企業與貧窮研究中心的主席。

法塔維諾教授協助HEC推行了一系列與經濟創新相關的計畫。該校現在已經能頒發社會型企業證書,給完成研究必修課程的學生。它也贊助了一個線上教育計畫(一個大規模開放線上課程﹝massive open online course﹞,簡稱MOOCs,中譯磨課師),稱為「投改變一票」(Ticket4Change)。這個計畫目前已經幫助大約四萬名學生,接受相關技術和策略的訓練,以成為法塔維諾口中的「創造改變的創業者」。此外,HEC也提供了一個專為在職企業領導人開辦的高階主管教育計畫,叫做共融企業與價值創造(Inclusive Business and Value Creation)。最後,上述所有形式的研究和學習,都是由HEC透過我在本書第三章提過的法國行動智庫,與現實世界的企業發展實驗連結。

其他同屬尤努斯社會企業中心網絡成員的大學,都各自發展出自己的課程和訓練:格拉斯哥卡利多尼安大學提供社會型企業和微型貸款的碩士學位課程;佛羅倫斯大學尤努斯社會企業中心舉辦一年一度的「養成日」(days of formation),為超過一千所大學和中學的學生介紹社會型企業的概念。另外,包括拉籌伯商學院在內的許多大學,已經把社會型企業模組納入所有學生的必修課程內容。

許多尤努斯中心也積極推動經濟實驗,與從業人員和創業人士共同合作,進行各項社會型企業計畫。以貝克學院尤努斯社會企業中心為例,它聯合了鄰近社區現有的和新成立的非營利組織,一起開辦、經營社會型企業。此外,它也和米爾伯里國家銀行(Millbury National Bank)合作,成立微型信貸計畫,為麻州中部的新創社會型企業提供貸款,特別是那些由貝克學院的學生或畢業生所推行的計畫。

上述這些例子說明,全球年輕人對社會型企業和其他形式的經濟實驗,存在著強烈的渴望。全世界的年輕人對現有的經濟制度感到不滿,又因為無路可逃而感到挫敗。現在全球各地的教育機構回應了年輕人的需求,提供他們其他的選擇,讓我們看見了一線希望。

到底社會型企業概念會不會在經濟裡生根,或只是變成一個被遺忘的理想主義實踐形式,只有少數熱中人士短暫地實踐過,就要看大學校園裡的年輕人和大學本身的決定了。我很高興看到年輕人的熱情持續成長,看到大學積極渴望在他們的校園裡設立YSBCs。等到這些中心能夠頒發社會型企業學程的學士和碩士學位,行動智庫也成為尤努斯中心所在城市的標準機構,這些中心就算達到發展成熟的階段了。

中學和小學階段比較年幼的學生,也必須參與改變的行列。針對這項任務而設立的計畫,已經陸續出現。二○一六年六月,格萊珉創意實驗室的專家協助帶領了一個教育計畫,與超過一萬名歐洲的中學生接觸。在歐盟贊助部分經費下,這個工作坊集結了來自七個國家,三百七十三所學校的學生,在五百零七位教師以及超過二百名企業顧問的帶領下,一起學習社會型企業背後的理念,並且發展他們自己的計畫構想。結果,這項計畫總共催生了六百六十八個社會型企業的構想。更令人印象深刻的是,有九七%的參加學生都表示,他們希望將來能夠創立社會型企業。

參與這次工作坊的教育工作者,打算以這次的經驗為基礎,繼續努力。他們準備成立一個永久性的社會創業生態圈(social entrepreneurship ecosystem),鼓勵歐洲的中學持續進行新經濟模式的研究和實驗。他們也希望發展出一個學生評估制度,進而產生一份正式的創業能力證書。這樣的資格證明本身並不重要,但是如果能夠激勵更多的教師和學生,熱心投入社會型企業,並走上追求經濟和社會進步的創業之路,我將全力支持。

我們需要在全世界有更多像這樣的工作坊,甚至從比中學還年輕的學生開始。我們必須把對經濟更廣泛的認識,從小就灌輸給孩子,讓孩子了解,人性有自私的一面,也有無私的一面;讓孩子知道,人類有許多超越個人利益的動機,能夠激發我們的創造力和生產力。我們應該告訴兒女,他們可以成為一個找工作的人,也可以是創造工作的人,不論如何,他們都應該為這個選擇做好準備。我們應該鼓勵男孩女孩勇敢做夢,去想像他們想要生活在什麼樣的世界,然後設想他們可以創造什麼具體的計畫和事業,讓想像中的世界實現。

書籍介紹

本文摘錄自《三零世界:翻轉厭世代,看見未來,零貧窮、零失業、零淨碳排放的新經濟解方》,大塊出版

*透過以上連結購書,《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者:穆罕默德・尤努斯(Muhammad Yunus)

譯者:林麗雪

諾貝爾和平獎得主穆罕默德・尤努斯最新力作

今天我們做的決定,影響下一代30年的生活品質

擺脫資本主義副作用/自己的工作自己創造/永續的環境自己保護

現在,就開始行動!

發明微型信貸、社會型企業,並因減緩貧窮問題的工作而得到諾貝爾獎肯定的尤努斯,是當今最敏銳的社會評論家。他主張,現在是承認資本主義引擎失靈的時候了,因為在目前的形式中,不可避免地會導致嚴重的所得不均、大規模的失業,以及環境破壞。我們需要一種新的經濟制度,可以充分發揮利他主義的創造性力量,就像強大的自利心態一樣。

這是在做白日夢嗎?一點也不。在過去這十年來,數以千計的個人與組織已經奉行尤努斯有關資本主義的新形式願景,並成立了創新的社會型企業,其設計目的是滿足人們的需求,而不是累積財富。他們把太陽能帶到孟加拉數百萬個家庭中;透過股權投資,讓數千名失業青年變身為創業者;在全美各大城市,融資給婦女所擁有的小事業;為法國鄉間的窮人帶來汽車、居住與其他服務;並成立一個全球的支援網絡,以協助年輕創業者成立新創公司。

在本書中,尤努斯講述從他的經濟實驗工作中得到啟發而日漸形成的新文明。他將說明麥肯食品、雷諾汽車、伊視能與達能等國際大企業,如何透過自己的社會行動小組做出改變;並描述現在正在資助社會型企業的全新金融工具的巧妙之處;最後描繪為了啟動下一波以解決社會問題為動力的創新活動,相關必要的法律與管理改革。他邀請年輕人、企業與政治領袖以及一般民眾一起加入這場運動,共同協力創造我們所有人夢想中更美好、光明的世界。

Photo Credit: 大塊文化

