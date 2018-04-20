清明節的葬禮：那難以說出口，卻不曾消逝的愛

死亡

死亡總是來的無聲無息，在當下，甚至難以接受親人早已離去。

當爸媽透過LINE告訴我阿公過世的消息，我正在學校編輯影片。我放下手機，繼續剪輯著影片，情緒好像進不了自己內心似的，因為我已經太習慣用疏離來處理自己的情緒。

一個多月前，過完農曆新年，要飛回香港的前一天，爸爸打電話過來，要我和阿公道別。那時候他說話好清楚，聽起來好有精神。我問他吃飽了沒，「有，我吃得很飽！」他用客家話回答我。那是我們最後一次對話。

從我有記憶以來，每次和阿公講電話，他說的第一句話總是問我吃飽了沒。新年期間，阿公吃得比平常都多，當大家在吃飯時，阿公舉起杯子要乾杯，在最後特別將杯子舉向我，叫了我的綽號，我笑著說好。

聽到惡耗的當晚，睡覺前我開始哭泣，因為我害怕我記不起跟阿公的回憶，童年的回憶怎麼留也留不住。爸爸跟我說小時候我會在床上對阿公唱歌，唱一首他會給我十塊錢，但我怎麼記也記不起來。在今天以前，我常常活在一種憂慮之中，我擔心自己的人生，害怕自己無法快樂，然後日子一天一天這樣的過。死亡從未是我掛慮的事物，

我曾以為消失在世界上很容易，存活下來很難，但原來活著看著週遭的人離去才是最痛苦的。

喪禮

「阿公很有福報，安詳的跟著佛祖走了。今天是觀世音菩薩的生日，我們一起誦經，把功德迴向給阿公。」姑姑向我們遞上佛經。

我買了隔天的機票回家，第一次感受到回家的心情是如此沈重。

回台灣的當天下午，我到祖堂的時候跟著大家一起誦經，這幾天不同寺廟的住持和師父都來替阿公祝福。大家一起唸著經文，看著一行一行的經文，我的思緒在兩座城市之間跳躍著，一下是在香港的煩惱，但下一秒是小時候在鄉下的回憶，大多時候則是完全無任何思緒。誦經時對於阿公的記憶會突如其來的浮現，但有時又遙遠的讓人難以看清。

阿公信佛嗎？姑姑說在阿公去世前，她常常帶阿公到慈雲寺聽佛法，寺廟的住持都認識阿公了。如果死後有另一個世界，唸經能夠讓阿公安心的走，那我們活著的人藉此來盡我們的孝心。在每個人心中，孝心都帶有懊悔，我們在喪禮做的事，多少能夠讓我們心安一些。

晚上守夜的時候我們摺著紙蓮花，一遍又一遍重複著相同的動作，我們聊些日常生活的瑣事，說來奇妙，身為孫子輩最小的我，以前總是因為年齡差距和大家聊不起來。「我們這樣是不是太開心了。」哥哥說道。我們降低了笑聲，換了不同的話題。

我們要摺108朵紙蓮花，記得第一天晚上的時候我對於這種習俗感到厭煩，但當日子一天一天的接近公祭，我看見摺紙蓮花給了我們一個理由去圍繞同一張桌子，重複相同的動作，然後說話。

將近20人擠在鄉下的家中，每天早晨排隊上廁所、抱怨前一晚誰打呼大聲。我記不清上一次家族所有人聚在一起是多少年前，我們也從來沒有一起睡在一間屋子內。到了晚餐時間，椅子不夠每個人坐，所以我們得站著吃。說來奇妙，這些生活的不便卻是我之後所懷念的。

家族

「我們看錯你了，還以為你很會吃，晚上只吃那些菜怎麼夠，你看我們那麼多燒烤，不然你打電話叫你哥來吃好了。」我們坐在7-11，試著吃完夜市買來的宵夜。

家族是種奇妙的存在，彼此可能不如朋友之間的熟悉，但總有條無形的線把我們繫在一起。在喪禮這段時間之前，我已好多年沒見到大家聚在家中，圍著圓桌聊天。彼此之間的陌生感在短幾天中變成一股團結。

當媽媽、堂姐、和我走在兩邊盡是田野道路上，我開始意識到這種時刻的珍貴。就算我們只是漫無目的聊著家族的八卦，隨著年齡增長，能和家人這樣隨意的聊天散步都成了一種奢侈。想起當我們孫子輩的聚在祖堂前討論晚上守夜的排班，爭執了許久終於用抽籤決定了凌晨的排班，而身為少數兩個女生的我和堂姐好不容易爭取到了午夜之前的排班，我不知道為什麼這些回憶帶有些難過和溫暖夾雜的情緒。但回想起來，很多事之所以難忘，都是因為我們能夠在悲傷中發現不同的情緒讓我們去面對。

我想世界上沒有什麼比家族之間的關係更緊密的，在公祭的時候我們站在兩旁，向前來的人鞠躬致意，我們身上一致的黑色長袍像是種身份的象徵，即使平時的我們各奔西東，在這一刻我們是團結的，而悲傷藉由互相承擔，變得不再難受。

入殮的那天一次次的在阿公靈堂前磕頭，我才理解到這些習俗：熬夜守靈、摺紙蓮花、誦經、家祭和公祭，有著更大的意義——凝聚家族。在這一個星期之中，除了悲傷還有歡笑和談天，現在回想起來，就連爭執和偶爾彼此的抱怨都帶有不同的含義。所有發生的事不過是讓早已走上不同道路上的我們再次相遇，重回我們的家。

離家了四年之後，才發現原來這些日常的對話才是最珍貴的事物。有人問候你吃飽了沒，嫌你不會打理自己的房間都成了種奢侈。我不斷的追求有所成就，有的時候是在彌補心中缺少的一個洞，而那個缺憾其實一直在身旁。

什麼是家？有家人在的地方就有回憶。有了回憶，我們才有歸屬。

最後一天

「爸我知道你生活中有很多苦，但我從未從你口中聽到你抱怨，你總是樂觀和堅強的面對，拉拔我們五個小孩長大。」爸爸穿著黑色長袍，跪在靈堂前。

以前一直覺得自己不擅長表達感情是遺傳自爸爸，有一陣子那很困擾我，我害怕自己會被別人看出，就連表達喜歡一件事物，有時我也說不上來。但我想阿公這一輩的人也不擅長表達愛，我們總是把愛隱藏於一些細節中。父母會責備小孩是因為愛、會罵小孩衣服穿少了也是因為愛。但要等好多年後，小孩長大了，才會知道原來那是愛，不被說出口的含蓄中是種在乎。

當我聽著爸爸親唸著祭悼文，我止不住淚水在靈堂前哭泣。回來鄉下一星期後，我終於容許自己放聲哭泣。我想我從未向阿公說過我愛他，因為我一直以為「愛」這個字不曾消失，不必透過言語訴說的，現在我才理解，愛帶來的是承擔悲傷的能力。

回想我讀小學的時候，有次爸爸帶我鄉下看阿公阿嬤，我跟著阿公到田裡，裡頭的狗總是對我吠叫。對我來說，鄉下像是另一個世界，事物總是過得特別緩慢，緩慢中有些憂傷，像是一種抵抗著時間流逝的無奈。要離開前我很難過，我跟爸爸說，我們要常常回來看阿公阿嬤，但我沒想到，十年後我不在台灣，過去四年中我只有過年和暑假會回去看他們。

然後短短四年內，阿公已無法行動，甚至開始連話都說不好。

我想，每一次離開鄉下我都是難過的，只是隨著年紀增長，我學會忽視感覺，疏離令人痛苦的情緒來保護自己。我以為這樣才能在社會上生存的很好。但我讓自己變得好麻木，為了不去感受，我犧牲了去學習表達愛的機會。

最後一次和阿公見面是在過年他向我乾杯的時候，四年來我們的對話總是停留在他問我學校開學了沒，什麼時候回到香港，但他再也看不到我畢業，也看不到我回來了。姑姑說過年的時候阿公吃得特別多，也比較常笑，或許人到頭來渴望的只是多和親人團聚，但在我們理解之前，總是一次一次遠離家人去追逐我們所謂的人生，因為我們以為家人會一直都在，但世事難料，又有什麼事是永恆不變的呢？

在我轉身離開火葬場的時候，我意識到阿公真的走了，這幾天的習俗就是為了讓我們預備這一刻，但當這一刻過後，卻有一種枉然。堂哥曾問我，看到阿公遺體會不會害怕，我搖搖頭，因為那已經不是阿公了，他不存在這個世界了。

那天下著細雨，納骨塔的旁邊是寺廟，這裡很寧靜，花木扶疏，我想阿公會喜歡這裡的。

在離開之前，我們因為姑姑曾說過的話忍不住笑了起來。我止不住自己的笑，就像止不住哭泣一樣。

離去

「喔，我來跟你說一聲我要回家了，我們有機會要繼續聯絡。」堂哥隔著沙門對我說。

當我們回到阿公阿嬤家，已不見大家在清晨時搶著廁所的情景，也聽不見讓人難以入睡的惱人腳步聲，只剩下漸漸的寧靜和一絲絲無法解釋的情緒。親戚們一個接著一個道別，這次離別，下次見面便是一年，或是數年後。

小時候每當爸爸開車載我們離開鄉下時，阿公阿嬤總會走出來和我們揮手道別，一直到幾年前阿公無法自己行動。現在回想起來，那些令人難過的回憶，總是自己不曾注意過的小細節，就是因為如此瑣碎，拼湊起來時才會如此令人心碎。過了很久我才了解到，我不必找到一個重大的回憶然後纏著不放，它們存在於過去，存在於我的心中。

車緩緩駛過那二十年近乎如一的田野和道路，隔天我將會搭上回香港的班機，但在這一刻，我要記住我的家鄉，我的親人，以及我說不出口的道別。

望著窗外，我想到阿公好愛他的田，裡面養著一隻愛吠的狗，田裡種著番茄、高麗菜和檳榔樹，而阿公總是把鑰匙藏在水溝旁的手套裡。我和哥哥小時候總會蹲在水溝旁用石頭打福壽螺的卵，因為它們吃農作物，是我們的敵人。或許有一天，我們楊家的孫子們會一起再到田裡，那時候我們各自有自己的家庭，但我們聚在一塊談天，告訴我們的小孩我們的阿公是個多麼值得尊敬的人，他一生沒讀過什麼書，卻比誰都了解，人生中最重要的是親情，和那難以說出口，卻不曾消逝的愛。

那時候，我想我們會了解死亡不過是另一個形式的活著，活在曾踩過的土地、曾說過的話語，和深愛著的家人心中。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九