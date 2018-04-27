歐洲也有婆媳問題，但我可不想一輩子表演沒意見的好媳婦

文：楊佳恬

漸漸的，我不必再表演「好脾氣的媳婦」，可以老老實實的在她面前做自己，結果我們的相處竟然變得非常舒服，也從婆媳關係成為了真正的朋友，最後，成為了真正的家人。

就算三代同堂，還是有屬於自己的空間

我的親戚好友對於歐洲人的家庭架構大多感到好奇，我也常常被問：「他們是不是一成年就會搬出去？是不是都不跟長輩同住？」老實說，這些問題實在不太容易回答，但我可以說說我身邊的一些故事，從中看出家庭相處的狀況。

在奧地利，孩子成年或是學業完成後（如高中、職校、工專畢業），的確會從家裡搬出去住，就算仍然住在同一個城市裡，對奧地利父母來說，也是很理所當然的事。然而，也有奧地利人成年後持續和長輩住在一起，尤其是在地廣人稀的鄉下，三代甚至四代同堂都是極為常見的。另外也有孩子在成年後搬出去，成家立業後又再搬回來跟父母住的，各種狀況都不算少見。

許多奧地利人最大的夢想就是自己蓋房子，不少來自鄉間的奧地利人若成年後沒有搬離家鄉（或是學成後返鄉的），就算建立了自己的家庭，還是會選擇跟爸媽住在一起，然後慢慢把房子加蓋擴建。家中兄弟姊妹眾多的，至少也會有其中一個孩子留在家鄉與爸媽同住，不然就是在附近再蓋一棟房子。

奧地利人是很講究隱私的民族，如果選擇跟爸媽同住，不僅會有各自的空間、各自的廚房衛浴，甚至還會加蓋不同的入口跟大門。為什麼呢？

因為就算再親密的家人，還是需要保有自己的家庭和生活步調，天天住在一起難免會起摩擦，有各自的出入口就能保持適當距離。我覺得這種作法其實滿有智慧的，大家親密的住在一起，卻又能擁有完全屬於自己的空間。

在鄉下，選擇與家人住在一起或住在附近，多半出於一個非常實際的理由，因為鄉下不像城裡方便，尤其是農莊或是牧場，都是全年無休的，也常常必須要全家一起工作，家人住得近可以建立起緊密的家族人脈網路，不僅方便一同工作，也能彼此照應。

奧地利的農牧業非常發達，尤其酒莊文化更是獨具一格。在亞洲，奧地利葡萄酒的名氣或許沒有法國酒或義大利酒那麼大，但其實歷史非常悠久，且絕大多數都是代代相傳的家族事業，低調卻務實。

好友馬特就是這樣一個低調又務實的酒農，他住在奧地利與斯洛維尼亞的交界，綿綿的山脈，每當起霧，簡直就像武俠小說中的仙境，而他就要騰雲駕霧而去一般。馬特的祖先從18世紀開始種植葡萄釀酒，他是第七代，家裡一山又一山的葡萄園，七代以來都沒有間斷過，所以馬特二十幾歲就接下了酒莊的生意，胼手胝足的要把家裡的傳統繼承下去。

奧地利的酒莊都是以家族姓氏為名，一位女性朋友來自一個酒莊家族，身為獨生女，她就很清楚自己的結婚對象一定要愛酒、耐操、肯下田、陪她接管家裡的酒莊、跟她的父母同住，也願意讓孩子跟她姓。許多奧地利酒莊都設有奧地利式的酒莊客棧，清一色都是全家出動：奶奶在廚房捏麵團、爺爺跟爸爸在葡萄園中照顧葡萄藤、媽媽在吧檯算帳，兒子和女兒負責經營網站還有招呼客人，連家裡的狗都在客人桌間穿梭撒嬌。在這樣的家庭，好幾代成員住在一起，一同工作，是很常見的。

Photo Credit: fo.ol @Flickr CC BY SA 2.0

歐洲人也有婆媳問題

在歐洲，不論婚後是否選擇跟父母同住，姻親之間產生摩擦、婆媳相處不來，其實並不罕見。

我在求學時期的第一個鋼琴教授跟許多音樂家一樣，風流倜儻，結了不少次婚，最後一任老婆叫吉塔，是他在音樂院教過的學生。吉塔大學還沒畢業就嫁給了相差二十多歲的教授，婚後決定過著洗手做羹湯的日子。當時她的公公已經過世了，所以便很順理成章的把婆婆接來同住。

我認識吉塔的時候，她跟教授結婚快二十年了，有次她對我述說起他們的新婚生活，在我聽來，簡直就是八點檔鄉土劇的翻版：教授在家的時間極少，不是在音樂院教琴，就是到處巡迴演出。兩個女人從一開始就處不好，煮好的飯菜被強勢的婆婆倒掉，洗好後掛著晒的衣服被丟到地上，小媳婦不敢跟先生說，只能躲起來哭。但當鋼琴家巡演結束風塵僕僕回來時，母親卻哭訴著：「你太太存心把我餓死。」另一頭是不斷流著淚水，什麼都不肯說的老婆。鋼琴家被夾在兩個女人之間無所適從，後來小倆口決定搬離婆婆到城裡住。「一直到我婆婆過世，我跟她都沒有真正的和解。」吉塔落寞的說。

我大學時期的死黨荷西來自西班牙，他的父母有一段轟轟烈烈的愛情故事：四十多年前，一位英俊瀟灑的西班牙工程師馬克被外派到南非工作，在那裡認識了一位美麗的護士小姐安妮，他們相戀了，也決定結婚。

安妮是上流白人家庭的掌上明珠，對她的家庭來說，跟著這個西班牙工程師根本就是「下嫁」。然而安妮不顧家人的阻止，在半句西班牙語（還有當地的加泰隆尼亞語）都不會說的情況下，就毅然決然跟著先生來到西班牙，完完全全就是為愛走天涯啊！

馬克的家鄉是一個非常偏僻的村子，人口不到兩千，一直到現在人口還是維持這樣的總數，挨家挨戶人人都認識，可以說是向心力很強的小地方。

馬克與安妮生了兩個孩子，其中一個就是荷西。他從小就有音樂天賦，當他遠赴奧地利留學時，也算是村里的驕傲呢！我與荷西去西班牙演出時，跟荷西的媽媽安妮一見如故，可能因為我們都有「外來人」的背景吧！她年輕時到了這個西班牙小村落時，「我沒想到這裡既保守又落後，當時還以為自己來到了第三世界。」她苦笑著回憶。

她到了西班牙才知道，先生是村上望族的長子長孫，在家族中被當做寶一樣看待，對安妮的婆婆來說，寶貝兒子好大的膽子，竟然沒有經過她的同意，就從非洲帶了一個「外配」回來，讓她非常不滿。當安妮展開與婆婆的共同生活後，「我才知道什麼叫做地獄。」安妮幽幽的說。

這位南非來的大家閨秀開始了苦媳婦的生活，而且因為語言不通，又是村裡唯一的外國人，村民也對她另眼相待，態度也很疏遠。

先生因為工作的關係，一出門就是幾個月。在這期間，婆婆總是監視著她的生活起居，以致她晚上不敢起來上廁所，因為婆婆會罵她「大小姐浪費水」。所有的櫃子抽屜都得整理得一絲不苟，因為婆婆不時會突擊檢查，沒有達到標準就免不了一頓罵。垃圾丟到垃圾桶時要特別注意，因為婆婆會跟在她後面檢查垃圾桶。「幸好我的肚皮還算爭氣，在這樣傳統的家庭生了兩個兒子，這大概是她唯一滿意的事。雖然她不喜歡我，但真的很疼孫子。」語言不通，沒有朋友也沒有娘家可以回去。安妮現在談起這些往事，眼眶還是濕濕的。「這是我自己選擇的，再怎麼樣我也不能逃回娘家。」她幽幽道來。

我去了西班牙幾次，都會到他們家拜訪，荷西的奶奶總是整天嚴肅的坐在家門口，一雙眼睛銳利的觀察著家裡進出的人員。她曾把我誤會成荷西的女友，基於愛屋及烏的心理，對我總是非常和藹可親，但是跟自己的媳婦安妮說話時，態度就是非常明顯的高傲。

我在他們的家庭聚餐上，看著安妮用加泰隆尼亞話和奶奶有一搭沒一搭的說話著，隱隱約約可以感覺到，兩個人保持一種很矛盾、愛恨交織的情感，顯然這數十年的大戰已把這兩個女人的心力都給耗盡了。一會兒，安妮轉過頭來看著我，突然轉換一口純正的南非腔英文（顯然不想被自己的婆婆聽懂），非常認真的對我說：「妳不覺得她都不會老嗎？就算她活上一千年，就算我比她早死，我也不會覺得訝異。」

不僅僅是西班牙媽媽，很多奧地利媽媽也是掌控欲很強的。我的奧地利鋼琴學生艾咪離過婚，她前夫的家庭背景很有來頭，是舒伯特（對對對，就是音樂課本裡面提到的「歌曲之王」，古典樂史上重量級的作曲家之一）家族的後代子孫。她的前婆婆（離婚後要怎麼稱呼啊？）就是個掌控欲很強烈的奧地利媽媽，常嫌艾咪不會帶孩子，沒把孩子教好。兩個女人水火不容，而艾咪的前夫也一直覺得自己的母親有理，以致夫妻間的感情因此起了很多摩擦，最後形同陌路，無法挽回。

她毅然決然帶著三個兒子離開（在奧地利，夫妻離婚，孩子通常是歸母親），一個人把他們拉拔長大。有一次，我為她挑了一首舒伯特的華爾滋舞曲，她怎麼都彈不好，很幽默的自嘲：「我和這個家族果然不合！」

我與婆婆的摸索之路

我跟我的婆婆也曾走過一段彼此摸索的路。她是個極強勢的女性，也會想要控制我跟先生的日常生活，比如我穿什麼顏色、材質的絲襪她會干涉，如果我的穿著打扮、配件和鞋子她不滿意，還會要我當場脫下換掉。我在家裡的擺設，她覺得不滿意時也會直接撤掉，換上她覺得適合的。

剛開始我都用「這是我深愛的男人的媽媽，她是為我們好，我要好好尊敬她，不可以忤逆她。」這句話來安慰自己，不管她說什麼，不管她再怎麼干涉我，我都說「好」，完全任她擺布，就算心裡非常不服氣，我還是會保持微笑。

後來發現，我這樣實在是虛偽得不得了，我的尊敬只是裝出來的，完全不是發自真心，不過是在表演「沒意見好媳婦」的形象。我忍下來的悶氣當然必須有發洩的管道，通常就是發洩在我先生身上。

我真的要這樣一輩子表演乖媳婦嗎？我不想！於是我開始思考，我無法改變婆婆，但是我可以改變自己，我可以選擇不要假惺惺啊！

我開始明確的說「不！」也不再什麼都好、好、好。婆婆剛開始非常不適應，總是擺出受傷的表情。讓我有很重的罪惡感，但我仍舊把持住原則，告訴自己我不能退縮。後來，婆婆漸漸了解我的底線在哪裡，她就不會碰觸，因為一碰就是自討沒趣。

漸漸的，我不必再表演「好脾氣的媳婦」，可以老老實實的在她面前做自己，結果我們的相處竟然變得非常舒服，也從婆媳關係成為了真正的朋友，最後，成為了真正的家人。

現在我們婆媳倆常會單獨出門喝咖啡逛街，然後互相抱怨自己的丈夫。婆婆也很逗趣，每次我跟她埋怨她兒子的時候，她就會馬上把責任撇得一乾二淨：「他的個性都是遺傳到他爸啦！」這也算是我家另類的婆媳相處吧！

相關書摘 ►人口只有800萬，奧地利如何展現「小國外交」？

書籍介紹

本文摘錄自《小國也可以偉大：我在奧地利生活學習的第一手觀察》，圓神出版

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作者：楊佳恬

在奧地利，你會發現……

成績不是唯一

念書固然很重要，可是好好生活以及發展其他技能也一樣重要！奧地利的學生除了要念書，還要學會做家務、做一桌好菜、懂得替自己安排休閒活動、規畫自己的生活等，也就是，從小就要學會自己照顧自己！

台灣的謙遜教育在這裡是非常不禮貌的

在奧地利人眼裡，當別人覺得你很棒，你就要尊重他的看法，如果你因為謙虛而否定讚美，對方還會誤以為你覺得他不夠資格讚美你！所以，聽到讚美就大方接受，說「謝謝」就對了！

五金行是奧地利最熱門的商店

奧地利人非常熱愛五金行，這源自於他們從小就學習什麼都自己來。椅腳壞掉不能丟，自己修；門鎖壞了，自己換；想要一架飛機，自己造！要說每個奧地利人一定都有什麼，「工具箱」絕對是正確答案！

在這本書裡，楊佳恬將用在地生活超過25年的視角，帶領讀者發現超乎想像的奧地利！

Photo Credit:圓神出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航