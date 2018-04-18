文：李忠憲（成大電機系教授）

看到黃秋生針對香港蘋果對他在香港金像獎頒獎典禮上批抨中國、暗諷成龍的澄清貼文，說他根本沒有批評成龍，蘋果作假新聞，大家誤會了。想到週日演講結束時有位現場觀眾問我的一個問題：「老師現在臉書或是LINE的群組傳來傳去，一大堆東西都不知道是真是假，這要怎麼辦？」

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以前我們依靠權威管道的訊息，傳播的工具不是在政府，就是在財團手上。現在獨佔的通訊媒介平台被打破，每個人都可以發表想要傳播的訊息內容，「傳統權威媒體報導快速正確」的信仰會被加以打破，再大的通訊社也比不上人人都是記者兼播報員。層層節制的新聞管道發佈方式，是集中又緩慢的系統，遠遠比不上每個人都是系統一部分點對點的傳播方式，當傳統的媒體速度比不上人海戰術所構成的分散式系統，傳統的媒體註定會喪失原來的影響力並且逐漸凋零。

在集中式單一管道權威媒體的時代，也存在假新聞的事件和可能，那時候比現在更難澄清。當事人、被害人或是路人都沒有任何傳播的工具，現在不同，每個人籍由社群媒體都有發聲的管道。我個人認為這是一種進步又方便的方式，當然這種方式會造成更多的假新聞、假消息、假知識快速在網路上傳播，這些真真假假的東西造成人們生活上的困擾。

尤其，傳統相信權威管道的人，都會有迷失的感覺。

一味追求速度的今天，訊息的真偽已逐漸模糊

做過點對點網路通訊研究的人都知道，每一個單獨的點要有動機才會把訊息繼續往下傳，這個動機是某種報酬。現實生活中繼續把訊息往下傳，自己並不會直接得到金錢的利益，通常的動機往往是善意、理念的傳播，當然也不能排除唯恐天下不亂的惡意散播。不過每次的轉傳的動作，也會讓這個單獨的各點產生它的特性，週圍相關的點會觀察轉傳點的行為，因為這些行為產生的特徵會影響整個社群網路的結構，點的結合會有各自群聚的行為，也就是俗稱同溫層的現象，一旦進到了同溫層，會強化這種連結，往往就再也不能改變這個點接受訊息的層次和內容。

演講現場因為時間有限，我沒有辦法回答這麼多的東西，我只有一些簡短回答，傳統權威媒體傳播的方式已經不復存在。資訊安全三要素CIA的Integrity（完整性——維持資訊資產內容的正確與完整）沒有辦法簡單快速的做到，確認來源到底是不是由傳統權威媒體所發送出來的訊息並不容易。而且傳統權威媒體像一隻恐龍一樣，比不上人人都是記者的傳播速度。網路時代訊息傳遞的快速才是最重要的關鍵，真假已經成為次要。

解方不難：轉傳之前先查證

當我們成為整個傳播系統一個中間的節點，應該要盡一些社會責任，不是自己原創的訊息，要轉傳之前一定要非常慎重，應該原則是不傳，非常確定之後才傳。另外，培養自己觀察、分析、研究問題的能力和邏輯思考的素養比以前更加重要，如果還停留在相信傳統權威媒體那樣吸收訊息和知識的方法，一定無法在現代的社會中知道什麼是真假。

以前在報禁的時代，我們都還會努力去尋找真相，勉強的存活下來，現在隨手主動可得的知識，還只能被動地吸收，不笨真的也很難。

另外還有重要的一點，精通了解其他外國語文的能力，在網路資訊時代比以往更加有用而且重要。同樣一件事情看看其他外國語文的報導，往往會有不同的觀點和面貌。我還記得從德國要回到台灣的時候，前輩跟我講現在是你德文最好的時候，慢慢你就會忘了你會這件事。前輩的經驗並不能運用到我們這個世代，沒有人可以想到身處離德國那麼遙遠的台灣，德文的《明鏡週刊》（Der Spiegel）、哲學和經濟雜誌、電視新聞和報紙，竟然隨手可得。

(AP Photo / Sadiq Asyraf

假新聞沒有什麼不好，最怕的是你不知道有假新聞，「戒嚴時期，大家不是都選擇相信假新聞嗎？」其實假新聞一直存在世界上，通訊傳播管道被打破，增加了假新聞傳播的數量，但是同時也提供了更多的方便管道可以去研究釐清，只是以前預設新聞是真的模式，應該要加以調整，不曉得對大家容不容易，不過我想經過戒嚴報禁時代的人應該不難。

真真假假，假假真真，假新聞充斥才是訓練邏輯和思考研究能力的最佳環境，我們現在需要的能力是在一堆巨量的知識和訊息裡，很快找到自身所需並且判斷訊息的真假的能力，在知識隨手可得的今天，如果還用那種訊息封閉、知識流通困難時代的教育方式來訓練我們的下一代，未來競爭力不知從何而來！

本文由李忠憲授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航