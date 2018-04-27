人口只有800萬，奧地利如何展現「小國外交」？

文：楊佳恬

誰說小國就沒有自己的位置？奧地利建立起來的長遠外交影響力，除了讓首都維也納成為一個國際化的城市，也在國際社會中建立了自己的地位，許多艱難的國際談判都得借助奧國政界的龐大人脈，無法忽視這個小國家。

奧地利從一個強大的帝國，變成了一個人口只有800萬的小國，仰大國鼻息似乎合乎常理，而今天的奧地利，到底如何在國際間站穩腳步？

奧地利在國際上的位置，最值得一談的地方，就是她的外交影響力。在二戰後，奧地利選擇了永久中立的體制：不參加任何軍事聯盟，其領土上也永遠不准任何外國軍隊設立軍事基地，這讓她在國際上有了一個獨特的地位。

看看冷戰時期的地圖，奧地利的政治地理位置更是十分微妙，她被夾在民主西歐與共產東歐之間，被視為自由世界的第一站，也是各國情報分子、人口販賣分子活躍之處，加上歷史悠久的奧地利帝國歷史加持，雖然王室已經不在政治核心，但是這數百年間所搭起的綿密的人際網路，完全不能小看，直系和偏支的許多後代，依然在檯面上下發展其勢力。

身為中立國，奧地利自視為東歐與西歐之間的橋樑，也以一個做大國家之間的調和小國自居，低調的在檯面下拉動著國家與國家之間的細線，也成功的讓許多國家的政治人物，彼此好好坐下來談話。比如說，緊張的冷戰時期，奧地利就在1961年成功的讓美國總統甘迺迪和蘇聯領導人赫魯雪夫來到維也納，進行隱密的深刻會談。

重要的國際組織也看中奧地利的獨特政治地理位置，皆選擇設立在奧地利（國際能源組織、聯合國以及旗下許多機構、歐洲安全暨合作組織、石油輸出國家組織、國際出版局等）。走在維也納的街頭，你不時會看到來奧地利開會的各國人士，不同膚色不同服飾，扛著公事包，成為這個城市的特色之一。維也納也有數不清的各國駐外人員，多所國際學校也應運產生，學生多半是這些外派人員的孩子。

誰說小國沒有地位？奧地利的外交魔力

有著這樣的背景，奧地利栽培出許多外交人才，也以開放性的外交政策及圓滑的外交手腕著名，外交部長也是內閣中的熱門職位。

近年來，最引起國際媒體矚目的奧地利外交人物，首推於2017年底上任的現任總理、前任外交部長賽巴斯丁．庫爾茨。

他從中學就投入政治，曾任奧地利人民黨青年黨團的領袖，因為作風高調，怪點子又多（他曾在選戰時期，開著一輛漆成全黑的箱型車，到處發保險套），爭議不斷。2011年擔任處理移民議題的事務部長，2013年底，他被任命為外交部長時還未滿27歲，為當時全世界最年輕的外交部長。當然也有人質疑，這個沒什麼社會經驗的政治家（美國國務卿凱瑞就整整大他43歲），要如何駕馭錯綜複雜的外交題目？

庫爾茨接下外交部長後，積極的為這個800萬人口的小國家，在國際舞台上開拓路線。他的目標很明確，除了承繼奧地利的外交傳統，走親歐路線，還要壯大奧地利的外交勢力。庫爾茨不斷的在各個國家之間周旋，他的團隊也多次成功的說服彼此仇恨的國家或政權來到維也納，一起坐下來討論解決之道。

庫爾茨在聯合國上百位外交部長面前的第一場演說，就大方承認自己是外交上的新手：「我應該是在場唯一沒超過30歲的。冷戰鐵幕落下時，我才三歲。我無法提供人生社會經驗，但是我能提供的是年輕世代的見解。」

看完這場演講時，一位外交部的朋友，眼眶泛淚的告訴我：「這輩子第一次覺得，身為奧地利人好驕傲！」我能了解她的心情，國小人口少，奧地利人或多或少是有點自卑成分在的。當一名這麼積極的外交部長出現，在國際上為自己的國家打拚，利用各種機會，持續的讓奧地利「被看到」，受到國際媒體矚目，真的讓人感到無比振奮！

庫爾茨在擔任外交部長的這幾年，面對全歐難民政策的態度十分強硬，博得國際媒體眾多版面，在國內外也造成正反兩極的議論。他以30歲的年紀成為保守派「人民黨」的黨主席，率領其黨投入2017年的奧地利國會大選，打出年輕有為的形象牌，也以不少偏激的言論吸引了游離選民的注目，最後大獲全勝，並於年底成為奧地利總理，而無黨籍的自由記者卡琳．克耐瑟兒（Karin Kneissl）則接任外交部長的職位。

克耐瑟兒是歐洲最著名的中東情勢與全球能源政治專家之一，她寫的中東情勢分析，冷靜犀利、不卑不亢，也充滿對世界的關懷。我在多年前開始為德文網路媒體撰稿，曾為一個奧地利的女權文化活動專訪克耐瑟兒。訪問記者總是叫我感到頭皮發麻，深恐自己寫出的文章會被批評得面目全非。不料，她當時讀完我寫的報導，還特別寫信給我，內容是非常真誠的鼓舞。

克耐瑟兒約50歲，年輕時也曾經擔任奧地利駐外的外交官，二十多年前，她毅然決然放棄光鮮亮麗的外交官身分，成為一名自由記者和作家，開始在中東與歐洲等多所大學兼職任教，完全靠稿費、演講、不定時的授課薪資維生。在多次近距離接觸後，深深被她的才識與見廣折服。我第一次上奧地利全國訪談節目前非常緊張，跑去跟克耐瑟兒求救，她還非常有耐心的教我如何應對媒體，也毫不吝嗇的把自己的小撇步傳授給我。

在歐洲這幾年的難民潮中，她也成為敘利亞難民的寄養家庭。因為擁有多年往返中東的經驗，克耐瑟兒對於難民潮有許多獨特的看法，也對歐洲難民政策提出強烈的質疑和批判，克耐瑟兒不僅對國際局勢有深刻的了解，也能夠流利的說七國語言，其中包含阿拉伯文與希伯來文。

難道她不怕自己被政界吞噬？為什麼決定再度跳回戰場？我問她。她毫不猶豫的回答我：「因為我想為自己的國家盡力。」看到我的第二個家鄉能由她代表站在國際間，真的覺得很驕傲！克耐瑟兒以奧地利外交部長的身分，在歐盟接受埃及國家電視台採訪時，全程用阿拉伯文回答，讓資深的埃及駐歐盟記者嚇一大跳—因為從來沒有任何一個歐洲的一線政府官員，能夠用流暢的阿拉伯文回答問題！

誰說小國就沒有自己的位置？奧地利建立起來的長遠外交影響力，除了讓首都維也納成為一個國際化的城市，也在國際社會中建立了自己的地位，許多艱難的國際談判都得借助奧國政界的龐大人脈，讓人無法忽視這個小國家。

這個只有台灣三分之一人口的奧地利，就讓我們看到，就算是小國，只要你懂得運用自己的長處，也就能夠在國際間站穩！

photo credit: AP Photo/Ronald Zak/達志影像

歐盟外交官：台灣，很努力

2016年，歐盟委員會頒發「歐洲文化融合親善大使」的頭銜給我，我也跟著奧地利政府代表團，到比利時首都布魯塞爾的歐盟區觀摩，接觸了許多真正抱著為歐洲和平打拚的人，在不斷的對話中，也對歐盟這個抽象的組織有了更多了解。

簡單來說，布魯塞爾可說是歐盟大本營，許多重要的設施都在這裡，大約有四萬多名來自全歐洲的人士在此為歐盟工作。在這裡，切身感受到國際政治如何在檯面上和檯面下相互角力著，也能感覺到國家與國家之間如何應對進退，如何為自己的國家爭取更多的權益以及舞台。看到七十多年前還互相打得你死我活的歐洲國家，現在可以坐在同一張桌邊，或許不見得互相喜歡，也會互相在對方背後吐口水扮鬼臉，但還是努力手牽手往下走，真的很叫人感動。我們過去的那幾天，正好是英國公投是否脫離歐盟、以色列和巴勒斯坦的總統破天荒首度同時訪問歐盟，也剛好是歐洲盃足球賽比到如火如荼之際（對歐洲人來說，足球跟政治一樣重要啊！）

整座城完全進入特殊狀態，歐盟區安全措施明顯嚴格，每個街角都是武裝警衛和便衣警察，天空隨時都看得到武裝直升機盤旋著，頗有動作電影的既視感。

新聞媒體喜歡炒作比利時恐怖攻擊的威脅，但是真的到了這裡，就發覺當地人的勇敢和好好過生活的決心。晚上比利時對瑞典隊，我被在歐盟工作的奧地利朋友拖去擠到水洩不通的酒吧看直播，比利時贏了。街上所有臉上畫著國旗的比利時人興奮的擁抱、汽車不停鳴喇叭，連公車司機都興奮不已的按喇叭回應。

在歐盟議會聆聽到以色列總統魯文．李佛林用希伯來文發表演講，你在電視或新聞上看到的、好像離你遙遠的中東情勢，突然再真實不過。因為聽不懂希伯來文，我戴上耳機，聽著德文版本的同步翻譯，對口譯員用字遣詞精準之程度佩服得五體投地，耳機有24個頻道可以選擇（歐盟目前有28個會員國，一共有24個官方語言，所有會議皆同步翻譯為24個語言，所有文件也是24個語言。）

在歐盟委員會的外交官們互動時，因為我是奧地利代表團中唯一的亞洲面孔，引起了不少注意。一位歐盟外交官聽到我來自台灣，露出了大大的笑容，在奧地利代表團前，極真誠的對我說：「我們這裡也有一個台灣來的代表處呢！這些人員真的非常認真，也積極了解和參與歐盟的各式議題。台灣，很努力！」

「台灣，很努力。」這幾個字，讓我眼眶都紅了，趕緊眨眨眼，不讓眼淚湧上。

自己的家鄉在國際上的表現跟個人的尊嚴感，真的有很微妙的關連呢！我的兩個家鄉，雖然有那麼多的不同，但在歷史上，卻也有那麼多相似的愛恨情仇。不論是小小的奧地利或是小小的台灣，在大大的現代世界裡，一步一步往前走，一步一步與國際靠近，在面對挑戰的時候，那個昂首的姿態，值得驕傲！

相關書摘 ►歐洲也有婆媳問題，但我可不想一輩子表演沒意見的好媳婦

書籍介紹

本文摘錄自《小國也可以偉大：我在奧地利生活學習的第一手觀察》，圓神出版

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作者：楊佳恬

在奧地利，你會發現……

成績不是唯一

念書固然很重要，可是好好生活以及發展其他技能也一樣重要！奧地利的學生除了要念書，還要學會做家務、做一桌好菜、懂得替自己安排休閒活動、規畫自己的生活等，也就是，從小就要學會自己照顧自己！

台灣的謙遜教育在這裡是非常不禮貌的

在奧地利人眼裡，當別人覺得你很棒，你就要尊重他的看法，如果你因為謙虛而否定讚美，對方還會誤以為你覺得他不夠資格讚美你！所以，聽到讚美就大方接受，說「謝謝」就對了！

五金行是奧地利最熱門的商店

奧地利人非常熱愛五金行，這源自於他們從小就學習什麼都自己來。椅腳壞掉不能丟，自己修；門鎖壞了，自己換；想要一架飛機，自己造！要說每個奧地利人一定都有什麼，「工具箱」絕對是正確答案！

在這本書裡，楊佳恬將用在地生活超過25年的視角，帶領讀者發現超乎想像的奧地利！

Photo Credit:圓神出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航