Netflix科幻電影《滅絕》：步入微光，我還是「我」嗎？

「幾乎所有人都會自我毀滅，以某種形式，在人生的某個階段，我們喝酒、抽菸、搞砸好工作。」

面對有去無回的任務，為何人們前仆後繼地進入微光，執行這場看似自殺的行動？或許，打從一開始，人類就有自我毀滅的衝動。那麼，有什麼方式，會比踏入難以生還的謎之場域更好呢？《滅絕》一片自登上Netflix後就話題不斷，除了瑰麗絕美的畫面，駭人的景象，令人困惑的則是其難解的結局。反射一切的微光究竟改變了什麼？回歸之人與當初離去的是同一人嗎？現在，就讓我們一起走進，那詭譎魔幻卻令人恐懼的微光之中。

破碎人生：來到「X」前的崩壞日常

吸毒、偷情、癌症、女兒得白血病、無數次的輕生，五個人生曾經破碎的女子，出現於此，不像魔戒中的遠征軍，帶著拯救世界的抱負，她們單純只想解開神秘的謎團，把自己交付給命運，才會選擇加入這場過去只有一人生還的危險任務。而那唯一的一人，正是Lena的丈夫——Kane。

Photo Credit：1997-2018 Netflix, Inc.

看到從軍的丈夫回歸，本來應該是欣喜之事，但心愛之人卻不太對勁，甚至連喝口水都無法做到，還吐出鮮血，陷入昏迷狀態。過去一年，到底發生什麼事了？為什麼體格壯碩的情人，身體會變得如此虛弱？滿滿的疑惑，困擾著Lena，也困擾著螢幕前的觀眾。

然而，讓Kane決心踏入微光的關鍵，或許正是Lena的偷情行為。因為從軍而聚少離多，讓她搞上了一起工作的同事。雖然觀眾因此才能看到娜塔莉波曼的美背，但是，在外征戰卻被妻子背叛，人生顯然變得失敗而破碎，促使他接下這場危險的任務，走進那看來十分不祥的泡沫屏障。

如今，歸來的他身體卻虛弱不已，促使Lena為了拯救丈夫，決心加入探索任務。與其說是為了拯救Kane，不如說是為了消弭內心的愧疚與罪惡。放縱自身慾望造成的後果，終究要由自己來善後。

Photo Credit：1997-2018 Netflix, Inc.

反射與映照：微光中的神秘世界

一開始，當探險隊踏入微光森林中，無線電波被屏蔽，指針亂轉，他們以為是環境自然的干擾。但隨著愈發深入，卻發現其實是訊號被反射、改變成不同的模樣。植物產生出異樣的品種，鱷魚也不再是鱷魚，生物的DNA開始出現變化，而人類也開始轉變成不同的形貌。肉體開始流動，細胞變得不再是過去的模樣，手上的皮膚漸漸浮現神秘的「8字形」圖騰。

對於科幻片來說，永恆不變的命題在於：什麼才算得上是人類？人類是獨一無二的嗎？在本片之中，微光更進一步地將人類變成反映環境變化的物體。當人類被感知以後，基因也連帶被反映，成為不可知的樣態。令人害怕的是，人類將變成何種模樣？如果微光持續擴大，人類會滅絕嗎？

當Sheppard被貌似野豬的生物拖走，劇情開始急轉直下，同時帶來令人毛骨悚然的場景。一聲聲「Help me」不斷傳出，讓人以為被抓走的隊員還活著，但存在的卻只是她的聲音。死前淒厲的慘叫，化為生物吸收的養分，變成狩獵者的一部份，與他一同活著。如果說，人死後會有所謂「靈魂」存在，那最接近人們死前說出的話語，可以視為靈魂嗎？

當生命被掠奪，連死前的慘叫都與對方合而為一，扭曲自然法則的異樣空間，瞬間超出人類對於生死的理解。

Photo Credit：1997-2018 Netflix, Inc.

最後，當Josie選擇不再對抗微光的轉變，放棄自己無數次輕生的生命時，她便化身為看似人形的植物。原來，這群瑰麗的植物並非擬仿人形，而是由人所轉化而成。美麗外貌的背後，卻是生命的流逝與重生，告別人類的樣貌，以植物的形體生存在反射心境與基因的微光之中，不再離去。

滅絕與重生：燈塔中的謎團與敘述

「如果你能出得去，就去找Lena。」Kane說道。 「我會的。」Kane的擬仿物回應著。當Lena來到旅程的終點「燈塔」，這裡可說是謎團的核心。在此她卻發現當初歸來的Kane，並非是真正的Kane，而是他的擬仿物：有著相同的外貌，卻沒有同樣的靈魂；真正的他，早已承受不了壓力，引爆白磷手榴彈將自己炸死。

往下走到深處，罹患癌症的Ventress醫生，說著不知所云的話語，並瞬間轉化為無數的分子，由體內向外發散，結束她被時日無多的生命。此刻，雖與夏夜裡的螢火極為相似，卻迷幻的讓人雞皮疙瘩都起來。

Photo Credit：1997-2018 Netflix, Inc.

魔幻金黃的光點飄浮空中讓人目眩神迷，但所謂的微光是否就是這麼誕生的？當生命消逝，能量浮現，並反射出物種的基因，生生不息的尋找替死鬼，處心積慮將活物揉和成全新的樣貌。

透過吸收Lena飄散的血液，Lena的擬仿物就此誕生。可是，尚未成形，如同人偶的肢體，將Lena壓在門上，進行另類「擁抱」，彷彿要把對方吞噬。當初的Kane，是否因此感到無限的絕望，面對一切都與自己相同的敵手，才選擇自我了斷呢？

跳著同樣腳步的雙人之舞，看著人偶的臉龐逐漸成形，變身成為Lena，可說令人感到不安。難道，異星人種的降臨，是為了複製並取代人類嗎？面對舉止都與自己相同的奇異生物，她選擇拿起愛人遺留的手榴彈，放到擬仿物的手中，拉開插銷。

Photo Credit：1997-2018 Netflix, Inc.

隨著熊熊燃燒的火光，擬仿物逐漸走入洞穴深處，點燃所有一切，似乎象徵著任務的完成，抹消所有一切存在的證據。可是，有關外星人的敘述，皆來自於她的說法，我們如何知道這不是謊言？會不會，她其實跟Kane一樣，本質早已改變了呢？唯一確定的是，當燈塔消逝，微光也跟著褪去，而Kane的身體則奇蹟康復。或許，這都是為了推動Lena走進微光之中。

有了亞當以後，剩下的便是能夠繁衍後代的夏娃，無論眼前的Lena是仿生的產物或是真正的她，她早已變得不再相同，當她擁抱著眼前的「愛人」時，兩人的瞳孔開始出現奇妙的色澤，而那，正是屬於微光的詭譎光彩。

「你不是Kane，對吧？」 「我不覺得我是Kane，那麼，你是Lena嗎？」

（沉默，Lena緩緩迎上，兩人擁抱，鏡頭特寫到色澤轉變的詭異瞳孔）

原文發表於半個比爾

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航