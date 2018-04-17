現實版地獄梗：網友故意傳「語音訊息」給「聽障舞團」，很幽默嗎？

知名聽障舞蹈團團長林靖嵐15日表示，近期有許多網友故意傳「語音訊息」到聽障舞團的粉絲專頁，看到聽障舞團因為聽不見訊息，無法回應，便覺得有趣，截圖分享。林靖嵐呼籲，面對不同障礙者，應該同理，而不是將幽默建築在特定族群的痛苦上，她也表示，未來將蒐集傳語音訊息來的網友帳號，不排除提告。

知名聽障舞團「林靖嵐舞蹈團」團長林靖嵐15日在粉絲專頁發布了一段手語影片表示，最近有很多人傳「語音訊息」到聽障舞蹈團的粉絲專頁，她收到打開看，覺得很莫名其妙，她表示，「我們都是聾人，怎麼聽語音訊息呢？」林靖嵐於是打字回覆那些傳語音訊息來的網友，耐心告知，舞團成員都是聽障人士，詢問對方「能否用打字的方式」傳達，但對方沒有再回覆。

林靖嵐表示，後來，她從朋友那裡得知，網路上有人貼出與私訊紛絲團的截圖表示，因為對聽障舞蹈團感到「好奇」，所以傳語音訊息過去，想知道舞團會有什麼反應，該網友看到舞蹈團一本正經的回答，覺得有趣，便截圖下來，分享在限時動態，該名網友甚至寫，「你們應該多傳語音訊息給他們，看他們反應如何。」

知道這些語音訊息是故意的惡作劇後，林靖嵐舞蹈團面對大量的語音訊息，一律刪除。林靖嵐表示，比起這些惡作劇，世界上還有更多值得關注的事情，比如戰爭、地震、生老病死、海洋生物誤食垃圾等，「外面有很多需要我們關心的事。」

林靖嵐也呼籲，對於不同障礙，應該站在對方的立場思考，而不是因為好奇就故意欺負他們。林靖嵐以手語表示，「反過來說，你們都看（手語）影片，如果我不上字幕，你們看得懂嗎？」她也表示，「如果你們之後遇到困難或發生什麼事，旁人看到你一直取笑你、霸凌你，你感覺會很好嗎？」

林靖嵐接著比手語表示，對於過去傳語音訊息的人，他們不會追究，但是未來如果再收到惡作劇的語音訊息，他們將蒐集名單，不排除由律師提起告訴。

林靖嵐的這部影片，三天內有73萬次觀看，一萬人轉發。不少網友在下方留言打氣，也有人痛罵故意傳語音訊息惡作劇的人。

《風傳媒》報導，這波惡作劇行動不只針對林靖嵐等聽障人士，「台灣盲人協會」臉書粉絲專頁也曾收到類似的私訊，有網友故意傳訊息問「你們看得到訊息嗎？」，還將畫面截圖下來，放在社群軟體上與大家分享。

《中國電子報》報導，現年31歲的林靖嵐，因遺傳疾病，一生下來就罹患重度聽障，讀幼稚園時，母親積極培養她練舞的興趣，長期學舞，舞蹈逐漸成為她生活中不可或缺的一部份。《非常木蘭》報導，林靖嵐在2009年成立聽障舞蹈團，目前已有十幾位聽障舞者，其中也包括靖嵐的妹妹。不同於一般聽人舞者，靖嵐聽不見音樂旋律，只能依靠音響反射在地板上的震動，用身體去感覺節奏和重拍。一般人學一支舞若需要兩週，聽障舞者可能得花上兩個月。

其實在網路上，有不少類似的圖片、影片或行動，用誇張的方式，凸顯特定群體的傷痛，造成幽默的效果，被稱為「地獄梗」，最常見的就是以圖片顯示的「地獄梗圖」。

這張圖片就是典型地獄梗圖，一群衣不蔽體的孩子「能玩踩地雷」，背後所表現的是部分開發中國家仍然受戰爭所苦，他們所玩的是真的會炸死人的「踩地雷」。

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交通大學《喀報》報導，文化大學心理輔導學系邱發忠教授在對於幽默理解的研究中提到，當某事物的發生與個人認知不符合的時候，會產生「個體失諧（出乎意料）」的困境，必須經由全新的角度去理解此事物，才能達到幽默理解。

地獄梗圖讓人產生失諧的主因在於圖片與文字描述之間的落差大太，造成觀看者出乎意料，國立交通大學羅仕宇教授認為，地獄梗挑戰的是文明社會裡看到別人面臨苦難應保有同情心的特點，當面對地獄梗時，「稍微」失諧的感覺產生，會讓觀看者覺得好笑。但這些地獄梗可能同時加深了對其他族群的偏見，或讓被開玩笑的族群感到受傷，有時也會招致批評。

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核稿編輯：羊正鈺