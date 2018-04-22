身體與腸道的秘密：為什麼「壓力山大」你更不應該大吃？

文：栞

說到壓力，許多人的直覺是與大腦、情緒有關。但你知道其實你的心理困擾，與你的腸胃健康脫不了干係嗎？《腸道．大腦．腸道菌》作者邁爾醫學博士指出「心」和「腸」的連結十分緊密，而這正是「腸腦菌軸」的革命性發現。

發現腸腦連結之間不可思議的力量

所謂的「腸腦菌軸」是人體內由大腦、腸道和腸道菌共同構成的系統。這三者，互相以荷爾蒙和神經訊息的形式進行溝通，共同調節了我們的情緒反應、新陳代謝、免疫系統、大腦發育與健康。以下就讓我們來看看究竟壓力與飲食還有大腦是如何在體內運作的吧。

在我們所有的情緒運作程式中，跟壓力事件有關的研究最為深入。當你覺得焦慮或恐懼時，壓力反應就會開始運作，在面對內部或外部威脅的情況下，試圖維持自我平衡或內部平衡。

我們說的壓力，通常是指日常生活壓力，或者較大的壓力源，如創傷或自然災害。但你的大腦同樣把一些生理事件理解為壓力來源，包括發炎、手術、意外、食物中毒、睡眠不足、嘗試戒菸等，甚至女性生理期這類自然的生理活動也可能成為壓力來源。

促腎上腺皮質激素釋放因子（CRF）是壓力的總開關

讓我來說明身體在壓力之下會發生什麼事──不過，首先你必須先對情緒腦了不起的能力有多一點認識。危及性命的情況最能把這些能力展現得淋漓盡致。

如果大腦斷定有威脅來襲，就會啟動大腦中的壓力程式，安排我們身體最適合的反應，包括腸胃道。我們每一種情緒運作程式，都有其特定的訊息傳遞分子，所以大腦釋出某種物質即可觸發整個程式，並對身體與腸道造成影響。大腦投入的訊息傳遞分子包含幾種你或許已經聽過的荷爾蒙──在身體裡做為鎮痛劑且提高幸福感的腦內啡、引起慾望與動機的多巴胺、激發信任感與吸引力且有時被稱為「愛的荷爾蒙」的催產素，還包括我們先前提到做為壓力總開關的促腎上腺皮質激素釋放因子（簡稱CRF）。

即使你的健康狀態完美，全身放鬆地躺在海灘上，CRF仍對你的健康扮演舉足輕重的角色──CRF調節腎上腺荷爾蒙「皮質醇」的分泌量。藉由每日正常的高低波動，皮質醇維持適當的脂肪、蛋白質和碳水化合物代謝，協助維持免疫系統的狀態。

然而，當壓力程式被啟動時，CRF──皮質醇系統就會劇烈運作。你感到壓力時，大腦中第一個回應的區域就是下視丘，它控制人體所有重大功能，且為CRF的主要分泌來源。CRF釋出後，再透過化學媒介物的作用啟動腎上腺，使之開始分泌皮質醇，提高它在血液中的濃度，讓身體為預期中的代謝需求量增加做好準備。

CRF做為壓力的總開關，從下視丘釋出後，會傳遞至附近的大腦區域──杏仁核。杏仁核會接著產生焦慮甚至恐懼的感覺。杏仁核的活化會表現在心悸、手掌冒汗、想清空腸胃道食物等身體反應。

我們對過去某些事件的回憶，都會產生不愉快的腸道反應

這些壓力引發的消化系統變化，聽起來並非享用大餐的理想情況，事實也是如此。下次你要是哪一天壓力特別大時，記得午餐可別吃太多。

即使你心情放鬆地吃東西時，還是可能產生不愉快的腸道反應。一旦某情緒運作程式被啟動，效果可能維持數小時，有時甚至長達數年。我們對於過去某些事件的思緒與回憶，以及對未來事件的期待，都可能影響腸腦軸線內的活動，有時可能帶來相當痛苦的影響。

舉例來說，如果你曾與另一半在某家餐廳吵過架，那麼即使現在這次的晚餐對話相當平和，你之前的回憶還是可能引發憤怒的運作程式。如果曾經吵架的餐廳是一家義式餐廳，那麼任何義式餐廳，甚至光想到海鮮燉飯，都可能啟動你的憤怒程式。我常把這個狀況解釋給急於把消化道不適歸咎於特定食物的病患聽。我請他們觀察究竟是食物，或是以前的某段回憶引發他們的症狀。當他們開始注意引起自己症狀的情況時，經常對於腸腦連結的力量感到相當不可思議。

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本文經書傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航